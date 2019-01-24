Контрабанда и убийство офицера: выяснились подробности спецоперации на Закарпатье

Во время масштабной спецоперации пограничников и военной прокуратуры на Закарпатье были задержаны члены группировки контрабандистов, одного из которых подозревают в убийстве пограничника Вадима Березенского.

Об этом сообщает в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

"По предварительным данным, уже изъято в домах подозреваемых 11 ящиков сигарет без акциза, боевой пистолет ТТ, два травмата, более 50 тысяч долларов, при этом обыски продолжаются", – сообщил Бутусов о ходе спецоперации.

Спецоперация на Закарпатье Mukachevo.net

Mukachevo.net

Журналист поделился также подробностями трагической смерти 34-летнего майора, начальника отдела пограничной службы "Деловое" Вадима Березенского.

По словам Бутусова, 15 ноября вечером по тревоге офицер в составе пограничного наряда направился к пограничному знаку № 319. Там была обнаружена группа нарушителей государственной границы Украины, которые переправились через реку из Румынии.

Отмечается, что контрабандисты предложили Березенскому взятку в сумме 15 тысяч евро. Однако он отказался и сообщил о происшествии румынских коллег.

Вадим Березенский Facebook Юрий Бутусов

"Но тут к месту происшествия подъехал с нашей стороны Иван Магей, 1988 года рождения, проживающий в городе Рахов на улице Буркут, 98. Мелкий контрабандист с большими оборотами, который постоянно переправлял партии сигарет через границу", – продолжил Бутусов.

По его словам, именно этот мужчина совершил наезд на пограничника, в результате чего последний получил страшные раны: тяжелую политравму, кровоизлияние в легкие, закрытые переломы ребер и травму груди, разрыв печенки, селезенки.

"Несмотря на все усилия врачей, 17 ноября Вадим Николаевич Березенский умер. У офицера осталась жена – Ирина Петровна, сын Дмитрий 2008 года рождения, дочь Кристина, которой исполнился всего один годик", – сообщил журналист.

Подозреваемый в убийстве Иван Магей Facebook Юрий Бутусов

По данным Бутусова, участники группировки были задержаны на месте, а спецоперация 24 января была проведена с целью обнаружения других членов преступного формирования. "Силовики объединились, чтобы полностью зачистить границу от контрабандистов, причастных к смерти их товарища", – написал журналист.

"Гибель Вадима Березенского – это не фронт, не война. Это пример добросовестного служения и исполнения своего долга. Такое нельзя забыть", – резюмировал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские пограничники для борьбы с контрабандой сигарет установили на участках границы в Закарпатской и Черновицкой областей забор из колючей проволоки.

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