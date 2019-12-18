Поражение ''соросят'': почему скандальная активистка Соломатина не прошла конкурс на главу НАПК?

НАПК — один из важнейших органов в антикоррупционной системе Украины. Именно эта структура должна выявлять казнокрадов топ-уровня.

Недавно там прошел конкурс на главу ведомства. Неожиданно для многих креатура "соросят" в лице Анны Соломатиной провалилась. При том, что ее поддерживали крупные международные структуры, в лице Transparency International.

В кабинетах власти же неофициально заявляют, все дело в записке, где чиновница якобы прямо обещает "служить" покровителям во власти, которые и назначили ее.

Кому именно подчинялась скандальная чиновница — читайте в материале OBOZREVATEL.

Робин Гуд коррупции

Одной из самых одиозных личностей за всю историю НАПК считается экс-директор Департамента финансового контроля и мониторинга способа жизни Анна Соломатина. Изначально она позиционировала себя как обличительница преступников — еще в 2017 году заявляла, мол руководство органа полностью коррупционно, ведь:

НАПК контролируется Администрацией президента;

результаты проверок электронных деклараций фальсифицируются. Кого-то проверяют таким образом, чтобы найти проблемные моменты, а кого-то даже не проверяют;

спецпроверками злоупотребляли;

не прошли проверки многие, даже судьи Верховного суда.

При этом никаких конкретных имен чиновников, которые влияют на работу НАПК, или самих сотрудников-коррупционеров она так и не назвала. В ведомстве на тот момент все обвинения опровергли и подали встречный иск против Соломатиной.

Анна Соломатина

Все бы ничего, каждый имеет право на свое мнение, а если знает про коррупционные махинации, то может спокойно обращаться в правоохранительные органы. Но в этой истории есть много “но”, прежде всего в отношении самой обличительницы.

Еще в ноябре, за несколько дней до резонансного выступления экс-чиновницы в ее декларации появилась элитная квартира в 77,8 кв.м стоимостью 1,9 млн гривен. Будучи еще в марте 2017 года главным специалистом отдела регуляторной службы, задекларировала доход за прошлый год на уровне 89 тыс. гривен, что в 21,5 раз меньше стоимости квартиры.

При этом женщина задекларировала еще 10 тысяч долларов наличными и 105 тыс. гривен в кредит. По последней информации за 2017 год, внесенной в декларацию до 15 июня, у чиновницы есть в собственности дом (173,9 кв. метра), гараж (23,59 кв. метра), летняя кухня и земельный участок (478,7 кв. метра) в Кропивницком, а также автомобиль Volkswagen Passat (2011).

Откуда такие средства, спросите вы? Все дело в неоднозначной биографии экс-чиновницы. Ее выгоняли практически отовсюду, где она работала — из-за служебных расследований. Но и это еще не все.

В распоряжении OBOZREVATEL попал документ, подписанный якобы лично Анной Соломатиной. В этой записке она лично обещает “контактному лицу” верой и правдой выполнять поручения.

Записка, предположительно подписанная Соломатиной

Записка, предположительно подписанная Соломатиной

"Я, Соломатина Анна Жоржевна, в случае назначения меня на должность руководителя департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК, обязуюсь согласовывать свои действия на должности с позицией коалиции и выполнять поручения, переданные мне в любом доступном виде через контакное лицо. Получатель этой расписки автоматически обозначается мной как контактное лицо. В случае расхождения моих действий с поставленными задачами, обязуюсь сложить мандат..." — написано в расписке с подписью и инициалами А.Соломатиной от 14 мая 2017 года.

Источник из антикоррупционных структур поясняет, чиновница предлагала многим топ-чиновникам “порешать” вопросы с проблемными декларациями. Когда же на нее начали жаловаться, она в ответ решила пойти в наступление и созвать пресс-конференцию, где и рассказала о “коррупционерах”.

“Говорят, что она просто взяла и написала цифру 1 млн на чей-то проверке и сказала мол ей предлагали такую сумку. При этом буквально за несколько дней до скандальной пресс-конференции у нее вроде как украли телефон в женской раздевалке одного из фитнес-центров. В итоге все переписки куда-то исчезли, в том числе и из iCloud. Ага, очень удобно”, — рассказывает собеседник издания.

Борьба за место главы

Почему стоит говорить о Соломатиной именно сейчас? Потому что она была одним из основных кандидатов на должность главы НАПК.

Интересен и тот факт, что такая уважаемая организация как Transparency International декларацию Анны Соломатиной проверять не стала. Причина смешна и банальна — “исключением стала биография кандидата Анны Соломатиной, поскольку организация поддерживала обличительницу еще в начале ее противостояния с НАПК”. По мнению организации, это выдает какую-то индульгенцию?

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Но и поддержка такой значительной структуры как TI не помогла "активистке" возглавить ведомство. В понедельник, 16 декабря, новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции был избран Александр Новиков.

Новиков был прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ. Его кандидатуру поддержали единогласно все шесть членов комиссии.

При этом сама Соломатина аргументировала снятие своей кандидатуры конфликтом интересов. "Все спрашиваете, почему я не возглавила НАПК? Меня сняли с выборов, потому что меня как обличителя коррупции в НАПК приняла под защиту Transparency International, а сопредседателем комиссии была Екатерина Рыженко, которая работает в Transparency International, поэтому чтобы не было конфликта интересов, я была снята с гонки".

В ведомстве же неофициально говорят, что причина проста — Соломатина не прошла тест на знание законодательства. Тогда же возникает вопрос — с чей помощью она стала одним из видных сотрудников НАПК?

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