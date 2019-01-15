Климкин соврал? Al Jazeera подтвердила задержание Фукса в Мексике

Авторитетное арабское издание Al Jazeera подтвердило информацию о задержании российско-украинского олигарха Павла Фукса в Мексике 7 января.

Об этом идет речь в статье-расследовании о связях Фукса с президентом США Дональдом Трампом, его адвокатом Рудольфом Джулиани, а также причастности к угрозам американскому предпринимателю, который продавал места на инаугурацию Трампа (перевод статьи можно прочитать здесь).

"Недавно Фукс был задержан и выслан из Мексики, куда он прибыл на частном самолете с другим законодателем (нардепом от "Народного фронта" Андреем Иванчуком. — Ред.)", — говорится в материале, разоблачающем схемы Фукса.

Напомним: OBOZREVATEL узнал от личных источников, что Фукс и Иванчук действительно были задержаны в мексиканском аэропорту Канкун. Туда они прилетели чартерным самолетом, чтобы отпраздновать частное мероприятие. Перелет обошелся Фуксу и его соратнику в 200 тыс. евро.

Информацию о громком задержании также подтвердила журналист программы "Схемы" Наталия Седлецкая.

"Он летел на частном самолете из Великобритании (Фарнборо) и был задержан миграционными службами на границе", — отметила она, ссылаясь на источники из системы международного правопорядка и из окружения олигарха.

Журналист Владимир Бойко уточнил, что Фукс был задержан из-за того, что пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт и которую он получал как гражданин РФ.

Павел Фукс "Зеркало недели"

Но путинский олигарх поспешил опровергнуть всю информацию о скандале, назвав ее фейком. Примечательно, что эту версию, несмотря на массу доказательств обратного, активно лоббировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Так, он практически повторил версию, изложенную Фуксом.

"Что касается господина Фукса, у него были вопросы по поводу разрешения на въезд. Сейчас эти вопросы, насколько я понимаю, все решены, и он тоже находится в Мексике", — заявлял министр.

В связи с последним заявлением в сети начало набирать популярность фото Климкина в "нелепом" виде. Впервые оно появилось в конце 2018 года, однако особую актуальность приобрело после скандала с Фуксом. Блогер The Пофигист пошутил, что Климкин якобы собрался на вечеринку к Фуксу в Мексику. Однако на самом деле мем является отредактированным в Photoshop снимком с официальной встречи.

Реальное фото Климкина, с которого сделали мем

Как сообщал OBOZREVATEL:

Фукс развернул масштабную дискредитационную кампанию против главы редсовета OBOZREVATEL Михаила Бродского из-за того, что СМИ опубликовало ряд резонансных статей о том, как олигарх провернул хитрую схему с долгами Киевского метрополитена.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственно в карман путинского миллиардера.

В отместку за публикации о скандальной сделке Фукс начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, баннерную рекламу, а также планировал разгонять свою дезинформацию с проплаченных бордов.

Узнав об этом, Бродский заявил, что будет защищать свою репутацию от провокаций Фукса в суде.

Также Бродский подчеркнул, что не давал никакого согласия на использование своих фото на заказных бордах Фукса. В этой связи он предупредил все бордовые компании о готовящейся провокации.

Кроме того, Бродский раскрыл еще одну многомиллиардную схему Фукса в Украине. По его словам, олигарх сумел заполучить контроль над Госгеонедрами в Украине и даже пытался шантажировать бизнесмена на этой почве.

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