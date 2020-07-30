Климкин призвал к публичному суду над пойманными в Беларуси вагнеровцами

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал государство приложить все усилия для того, чтобы публичный суд над задержанными в Беларуси наемниками российской ЧВК Вагнера стал возможным.

На своей странице в Facebook он отметил, что в идеальном варианте боевики должны оказаться на скамье подсудимых именно в Украине, ведь они воевали на стороне России против ВСУ на Донбассе.

"В Минске говорят, что по меньшей мере 14 из арестованных там боевиков из ЧВК Вагнера воевали на Донбассе. Теперь это дело принципа добиться их выдачи нам. Все юридические инструменты для этого есть, нужно правильно "разыграть" политические. Кроме возможного "обменного фонда" нам критически нужен публичный судебный процесс, который 100% покажет: все российские тезисы о так называемых "российских добровольцах" – это сплошной фейк. Нам это и так ясно, а вот миру еще раз это показать точно стоит", – убежден дипломат.

По его словам, в таком случае организованный процесс вербовки и командования станет для всех очевидным. В то же время Климкин не исключил и такой вариант, как допрос российских террористов на территории Беларуси.

"Кстати, если Минск начнет играть на вопросах немедленной выдачи, следует поставить вопрос об их допросе в Минске, чтобы при любых условиях не упустить этот классный шанс. Просто сейчас", – подчеркнул экс-глава МИД.

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