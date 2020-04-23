Климкин озвучил самый опасный для Украины вариант поведения Путина

В сентябре текущего года президент России Владимир Путин может попытаться собрать постоянных членов Совета безопасности ООН и решить вопрос смягчения санкций "через голову" Украины.

"Это очень опасный вариант", – сказал в блиц-интервью на ObozTV экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"По состоянию на сегодня я его не исключаю. Более того, я вижу российские попытки пойти этим путем, испытывая, так сказать, один из возможных сценариев", – добавил экс-министр.

По его мнению, последовательно работать на уменьшение санкций президента России может подтолкнуть непростая ситуация в нефтегазовом секторе страны – "меньше нефтяных денег, меньше газовых денег".

Владимир Путин Официальный сайт президента России

"Он выберет компромиссную линию, и эта компромиссная линия будет ситуативная", – допустил Климкин.

"На сентябрь он попытается собрать постоянных членов Совета безопасности ООН и через нашу голову – подчеркиваю – через нашу голову как-то договориться с основными игроками. А за это получить существенное смягчение санкций и еще много всего – в контексте цен на энергоносители, в контексте распределения сфер влияния", – сказал экс-министр.

Как писал OBOZREVATEL, 3 апреля Украина заблокировала проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой Россия под видом предоставления помощи странам с коронавирусом пыталась добиться отмены санкций.

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