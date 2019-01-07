Кладбище растет: на Донбассе показали могилы соратников убитого главаря ''ЛНР''

В оккупированном Россией Алчевске стремительно растет количество свежих могил террористов, воюющих в бригаде "Призрак".

Как сообщает Іnformator, захоронений на городском кладбище больше именно в том секторе, где закапывают боевиков, воевавших против Украины.

"Там много новых одинаковых крестов, на каждом символика "Призрака", флажки разные натыканы, ленты эти "георгиевские"… За прошлый год добавилось много новых могил. Что интересно, что убийцам и коллаборантам выделили самый престижный сектор в центре кладбища у входа. Мозговой (экс-главарь) тут же лежит, говорят, его могилку уже не раз оскверняли", — сообщают жители.

Они также рассказали, что сегодня в "бригаде" террористов "ощущается дефицит свежего "пушечного мяса", потому что на передовой в районе Первомайска и Кировска боевики несут потери.

"А желающих гибнуть за 15000 рублей (около 6200 грн) с каждым днем находится все меньше", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, командир бригады террористов "Призрак" Алексей Мозговой был ликвидирован на Донбассе 24 мая 2015 года вместе со своим пресс-секретарем Анной, двумя охранниками, а также начальником службы безопасности с позывным Песня.

Недавно экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что Мозгового уничтожили при участии бывшего "главы "ЛНР" Игоря Плотницкого.