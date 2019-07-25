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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Политолог Все статьи автора

Нюансы Особого статуса: Украина станет мишенью для банд

9.6т

Украина очень легко может превратиться в такую себе кормовую базу для уголовных группировок. Страной, куда криминальный элемент будет приезжать просто пограбить, взять заложников ради выкупа. Потому что у бандитов будет очень простой вариант работы именно в формате налетов и быстрого отхода в надежное убежище. Да, это вполне реально при реализации Минских соглашений и Особого статуса Донбасса, в трактовке Кремля, вожаков ОРДЛО и их союзников в украинской политике. Если кто-то не верит в такой сценарий, то мне не нужно искать сложных аргументов. Достаточно первых примеров. Да, они уже есть и я охотно поделюсь.

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Итак, практически незаметной прошла вчера новость о попытке рейдерского захвата предприятия в Харьковской области. Ну, да, новость достаточно обыденная. Даже привычная. Приезжают люди с совершенно незаконным решением какого-то далекого районного суда и командой для силового решения вопроса. Захватывают предприятие или сельскохозяйственные угодья или просто собранный урожай. Пока реальный владелец ищет правду в апелляции или полиции (которая против решения суда пойти просто не может) все вывозится в неизвестном направлении. Иногда на решении суда экономят, используя просто поддельные документы.

Мы привыкли. Тут выборы, война, непрекращающаяся борьба с коррупцией – хватает более горячих сообщений в новостных лентах. Но во вчерашней новости есть важные нюансы. Цитирую сухое сообщение из сводки Нацполиции: "В Харьковской области правоохранители пресекли попытку рейдерского захвата частного сельхозпредприятия. В ходе спецоперации были задержаны около 50 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий".

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Нюанс понятен? Граждане России, которые находятся на оккупированных территориях и сами жители этих территорий "выгодно отличаются" от обычных бандитов. После совершения преступления они могут вернуться в ОРДЛО и все – "С Дона выдачи нет". Сейчас есть некоторые проблемы с пересечением линии разграничения, но, если успел перейти ее – все, украинское правосудие никогда тебя не достанет. Но нам же предлагают эти территории вернуть с Особым статусом и снять украинские посты вместе с самой линией разграничения.

Я коротко напомню, какие нюансы Особого статуса в рамках Минских соглашений важны для таких вот рейдов криминалитета. А потом в трех предложениях раскрою реальную картину жизни и перспектив в ОРДЛО. Выводов мне делать не придется – вы сами все прекрасно оцените. Итак, при "возвращении" ОРДЛО в состав Украины с Особым статусом автономии (за который активно агитируют Москва, Донецк с Луганском и некоторые украинские политики) законы Украины будут там действовать исключительно декларативно и формально. У них будет своя, независимая от Киева "народная милиция". Своя прокуратура и свои суды – тоже никак не связанные с украинскими структурами. Свои органы власти – нами не контролируемые. И как вы думаете – профессиональных налетчиков, приезжающих в Украину пограбить или взять заложников они будут выдавать нам? При условии, что те будут честно делиться с хозяевами? Ответ очевиден, не так ли?

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Дело в том, что в регионе уже сейчас есть несколько десятков тысяч людей, которые умеют обращаться с оружием, вообще не боятся крови (есть опыт) и презирающих украинские законы и украинцев вообще. Амнистия их легализует. А работы там нет от слова "совсем". Хорошие предприятия давно демонтированы и вывезены в Россию, недостаточно хорошие распилены на металл, да и при создании новых (кто рискнет?) чего вдруг вчерашнему боевику работать на дядю с восьми до пяти за скромную зарплату? Лучше совершать налеты на украинскую территорию, если в ОРДЛО его никто не найдет и не выдаст. А перемещение будет предельно упрощено – линии разграничения нет, пунктов пропуска с украинскими силовиками тоже нет. Нас ждут массовые гастроли серьезных банд и одиноких "джентльменов удачи" в поисках малого заработка на уровне гоп-стопа. Плюс, российский криминал, который благодаря "трансграничному сотрудничеству" легко будет приезжать в ОРДЛО.

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Конечно, в большинстве случаев основной удар придется на Харьковскую (как в последней новости), Днепропетровскую и Запорожскую области. Просто потому что путь отхода после грабежа укладывается в пару часов – пока полиция раскачивается, ты уже в ОРДЛО и недостижим для украинского правосудия. Но это для одиночек и неорганизованных банд. Серьезные группировки будут работать глобально по всей стране. И это не только воровство, разбой, грабежи и нападения на инкассаторов. Торговля наркотиками, контрабанда, ну и похищения людей ради выкупа – все же помнят непростую историю взаимоотношений РФ с Кавказом, когда это было в порядке вещей? Кто не помнит – Гугл в помощь. А теперь резонный вопрос – готовы ли вы к миру на таких условиях (Минские соглашения безальтернативны, ага) или все-таки стоит сохранить линию разграничения и КПП на какое-то время?

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Автор
Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов
Место
Украина
Источник
Источник: dengi.informator.ua
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Булах Петр
Булах Петр
А вся оця муйня, про яку написав автор, це як лакмусовий папірець для наших відповідних органів, які цим займаються. Користь від податків, які плате народ на них-НОЛЬ! Вдумайтесь: рейдери захопили чиюсь власність, при тому нікого не заарештували. А от іще: представники вірменського криміналу зарізали українця в Славутичі. Повний сюр. І здається це гімно залишиться на волі.Де МВС, прокуратура?
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Булах Петр
Булах Петр
Булах Петр, До речі, якщо у Вас буде час і бажання, подивіться серіал "Гострі козирьки" та оцініть роботу поліції Великобританії. Все лайно давили як клопів.
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Автор снова принял наркотики.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Я, когда набирал сотрудников, принципиально не брал тех, кто проработал на базаре хоть год. Эти люди уже в принципе не понимают, что такое производственная дисциплина и единоначалие. А ОРДЛО уже 5 лет! 90% этих людей уже не станут хорошими работниками, т.е. не нужны нигде, ни здесь, ни в России.
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Evlanov Sergey, правильно чмошники-атошники это позор Руины-они все пополнят ряды Подземной Скотни....
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