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19 мая • обновлено в 16:45
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Киевская прокуратура предъявила подозрение в незаконной добыче песка на Днепре очередному "нелегалу"

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Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении генеральному директору одного из столичных предприятий. Его подозревают в незаконной добыче песка и растрате вверенного имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Киевская прокуратура предъявила подозрение в незаконной добыче песка на Днепре

Киевская прокуратура предъявила подозрение в незаконной добыче песка на Днепре

www.gp.gov.ua

Согласно сообщению, по факту незаконной добычи сотен тысяч тонн песка из Днепра прокуратура открыла производство по ч. 1 ст. 239-2, ч, 2, 3, 4, 5 ст. 191 УК Украины.

По данным следствия, чиновник, несмотря на отсутствие у предприятия соответствующих разрешительных документов, организовал работы по гидротехническому намыву песка из реки Днепр. Благодаря этому в течение 2018 года предприятие незаконно добыло более 570 тыс тонн песка. Убытки, причиненные вследствие этого территориальной общине города Киева? оцениваются в сумму около 16,5 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Деснянского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко раскритиковал законопроект о водном транспорте. По его мнению, кроме положительных моментов, которые принесет речной отрасли принятие этого законопроекта, он еще и содержит "бомбу замедленного действия" - и легализует кражи песка. Однако внеся незначительные правки в законопроект, законодательную лазейку для песчаных нелегалов можно закрыть.

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Тема
Незаконная добыча песка на Киевщине
Место
Украина Киев
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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