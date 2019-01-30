Киев под ударом: генерал предупредил Украину о ''ракетной'' угрозе из России

Размещенные Россией рядом с украинской границей ракетные комплексы "Искандер", которые могут быть вооружены ядерными боеголовками, способны достать до Киева.

Такое заявление сделал бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает УНИАН. Он уточнил, что РФ развернула на границе с Украиной три дивизии.

"Это новые дивизии, усилены новой бронетехникой и современным вооружением. Они направлены конкретно против Украины", — сказал Романенко.

По его словам, на оккупированных территориях Донбасса Россия разместила еще порядка 700 танков. "Также они подвели дивизион "Искандеров" на расстоянии, которые перекрывают дальностью поражения Киев", — заявил генерал.

При этом он добавил, что Украина начала проводить испытания крылатых ракет и ракетных комплексов: "Мы работаем над тем, чтобы дальность покрывала Москву и Санкт-Петербург. Уже есть проект, мы над этим работаем, он продвигается. Это предупредительная мера".

"Искандеры" Delfi

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украине назвали единственный шанс в войне с Россией, посоветовав не рассчитывать на ЕС и НАТО, которые "пытаются заморозить конфликт".

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