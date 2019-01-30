|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Киев под ударом: генерал предупредил Украину о ''ракетной'' угрозе из России

3.4тЧитать материал на украинском

Размещенные Россией рядом с украинской границей ракетные комплексы "Искандер", которые могут быть вооружены ядерными боеголовками, способны достать до Киева.

Такое заявление сделал бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает УНИАН. Он уточнил, что РФ развернула на границе с Украиной три дивизии.

"Это новые дивизии, усилены новой бронетехникой и современным вооружением. Они направлены конкретно против Украины", — сказал Романенко.

Новости
Война России и Украины: разведка США дала прогноз на 2019 год

По его словам, на оккупированных территориях Донбасса Россия разместила еще порядка 700 танков. "Также они подвели дивизион "Искандеров" на расстоянии, которые перекрывают дальностью поражения Киев", — заявил генерал.

При этом он добавил, что Украина начала проводить испытания крылатых ракет и ракетных комплексов: "Мы работаем над тем, чтобы дальность покрывала Москву и Санкт-Петербург. Уже есть проект, мы над этим работаем, он продвигается. Это предупредительная мера".

"Искандеры"

"Искандеры"

Delfi

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украине назвали единственный шанс в войне с Россией, посоветовав не рассчитывать на ЕС и НАТО, которые "пытаются заморозить конфликт".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
7
Смешно
12
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты деревянными пальто запасайтесь, вам нет места на нашей земле)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Наумов Егор
Наумов Егор
Кожедуб Руслан, ну так вперед! чего орать? пора войну уж объявлять )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги