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"Киев готовит наступление" : в России назвали точные даты

16.6тЧитать новость на украинском

Российские СМИ распространили информацию, что пленный боец Вооруженных сил Украины Василий Жемелинский якобы рассказал о подготовке Киевом к наступлению во время чемпионата мира по футболу в РФ.

"Нам говорили, что наступление начнется или в преддверии выборов президента России, как снег растает и земля просохнет, или к чемпионату мира. Все это обсуждали, говорили даже, что есть приказ и все дело времени", – пишет РИА "Новости".

Он якобы заявил, что войска начали получать больше боеприпасов, и подразделениям пообещали передать Javelin. Также, в издании написали, что еще один пленный заявил о выставленных артиллерийских системах на передовой.

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Отмечается, что якобы оба военных объявлены дезертирами в ВСУ. При этом не жалуются на давление со стороны террористов "ДНР".

Напомним, что 17 февраля в штабе АТО сообщали о пропаже украинского военного. Буквально сразу, российские СМИ распространили информацию, что террористы взяли в плен Василия Жемелинского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-депутат нелегитимной Государственной Думы России Сергей Марков назвал дату предполагаемого наступления ВСУ.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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