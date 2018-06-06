Каждый день "груз 200": Бородай озвучил потери россиян на Донбассе и зарплату за убийства

В среднем в "Л/ДНР" за день гибнут 2-3 террориста российско-оккупационных войск.

Об этом рассказал пропагандист, "экс-премьер-министр ДНР" и основатель организации "Союз добровольцев Донбасса" (СДД) Александр Бородай в интервью "Свободной прессе".

"Как руководитель "Союза добровольцев" я владею не всей статистикой по всем погибшим, я прежде всего ориентируюсь на русских "добровольцев", которых не очень много осталось на территории Донбасса, в основном местные воюют. У нас получается 1-2 двухсотых в неделю, которых надо вывозить, чтобы похоронить в России", - заявил он.

Кроме того, он назвал сумму, за которую российские "добровольцы" едут убивать украинцев на Донбасс – 15-20 тысяч рублей (6300-8400 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, за 5 июня по данным разведки на Донбассе два оккупанта уничтожены, четверо ранены.