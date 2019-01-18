Насытить войска даже самой современной техникой - это только полдела, необходимы еще и люди, которые способны на ней выполнять боевые задачи.

Авиация, начиная с самых истоков, была одним из самых аварийных родов вооруженных сил. Однако если примерно до середины прошлого века летчики гибли по большей части из-за технических проблем с самолетами (или вертолетами), то сейчас, как правило, катастрофы и аварии свидетельствуют о системных проблемах с человеческим материалом в военно-воздушных силах.

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Характерный пример - сегодняшние события на российском Дальнем Востоке. В 08:07 (по московскому времени) при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 из состава 277-го бомбардировочного авиационного полка, который базируется на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре.

В результате один самолет совершил аварийную посадку на аэродром базирования, а второй упал в Татарский пролив.

Данная катастрофа ВКС России уже не первая за последнее время, были потеряны как учебные Як-130, так и огромные бомбардировщики Ту-22. Однако она первая вот такого плана, где налицо явная ошибка летчиков.

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Не секрет, что Россия выделяет просто огромные средства на модернизацию своих военно-воздушных сил. Так, по итогам 2017 г. ВКС получили 191 самолет и вертолет (включая новые и отремонтированные). Реальных цифр за 2018 г. пока нет, но по всей видимости, они находятся примерно на этом же уровне.

Однако, как показывает мировой опыт, насытить войска даже самой современной техникой - это только полдела - необходимы еще и люди, которые способны на ней не просто летать, но и выполнять боевые задачи. И об этой стороне боеготовности ВКС России в открытых источниках по понятным причинам сообщается крайне мало.

Начнем с того, что на весь огромный Советский Союз было девять училищ, которые готовили летчиков для ВВС, в современной России - осталось только одно, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

Причем в эпоху "эффективного менеджмента" в Минобороны России (2007-2011 гг.) выпуск летчиков был сокращен до минимума - так, в один из годов из Краснодара было выпущено аж 12 летчиков!

Поэтому, когда Россия вошла в фазу активных боевых действий за передел мира, стала резко сказываться нехватка летного состава. Так, во время войны с Грузией в 2008 г. в боевые вылеты пришлось отправлять даже инструкторов учебных частей - строевых летчиков физически не хватало. И, как результат, за пару дней активных боевых действий ПВО Грузии - три потерянных штурмовика Су-25, два фронтовых бомбардировщика Су-24 и даже один дальний бомбардировщик Ту-22М3, погибли пять летчиков.

Оно и неудивительно. При среднем летном долголетии летчика 10-15 лет, ежегодной естественной убыли летного состава боевой авиации по различным причинам до 6-7% и при отсутствии набора в течение трех лет некомплект летного состава, по самым скромным предварительным оценкам, может составить порядка 20-25%!

И еще одно яркое подтверждение этого - война в Сирии. Начиная с сентября 2015 г. по нынешнее время, действуя крайне ограниченным составом, россияне официально потеряли 14 летательных аппаратов. И это только официально - неофициальные цифры достигают 23 единиц. И это при том, что средств ПВО у сирийских боевиков фактически не было и российские летчики воевали в полигонных условиях, работая преимущественно по площадным целям!

На фоне реального состояния ВКС РФ крайне сомнительным выглядят и угрозы со стороны некоторых российских экспертов, которые утверждают, что в случае начала полномасштабной войны россияне с воздуха "раскатают" украинскую армию.

При наличии достаточно мощной системы ПВО, которая к тому же постоянно модернизируется, вряд ли война с Украиной будет легкой прогулкой для российских летчиков.

Точное количество зенитно-ракетных комплексов, имеющихся на вооружении в Украине, а также объекты, которые они прикрывают от поражения с воздуха, являются секретной информацией. Известно, что по состоянию на начало 2016 г. в распоряжении украинской ПВО имелось не менее 50 дивизионов ЗРК С-300 и "Бук-М1". Еще 15-20 комплексов было восстановлено за последние годы.

Для того чтобы понять, много это или мало, можно провести подсчёты. К примеру, одна пусковая установка С-300 несёт четыре зенитные ракеты. А один дивизион "Бук-М1" готов выпустить 36 зенитных ракет. Ещё 12 он может запустить после перезарядки пуско-заряжающими машинами, которые имеются в каждой из трёх батарей. Но при этом для гарантии поражения той или иной воздушной цели может потребоваться выпустить две, три или даже больше ракет.

Достаточно ли у нас сил для того, чтобы отразить воздушный удар со стороны РФ?

Во-первых, сколько бы ни было у РФ крылатых ракет и самолетов, далеко не все они сосредоточены против Украины. Во-вторых, очевидно, что наше военное руководство учитывает такое развитие событий, потому что в последние годы на регулярной основе проводятся масштабные учения ПВО, во время которых обобщался опыт сирийской войны. А есть еще помощь со стороны западных союзников.

В общем и целом, если говорить о реальности воздушного удара со стороны северного соседа, то, конечно, вероятность сохраняется, но учитывая то, что мы постоянно усиливаем свою боеготовность, а россияне вынуждены от модернизации своих вооруженных сил приходить к просто поддержанию "на плаву", цена такого удара для Кремля может оказаться уж слишком высокой.

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