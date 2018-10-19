Катастрофа Су-27: появилось последнее видео с погибшими пилотами

В сети опубликовали видео, на котором пилоты разбившегося на Винниччине истребителя Су-27УБ готовятся к полету.

Видеоролик опубликовало "Радио Свобода". По словам командира воздушного военного командования "Восток" Олега Струцинского, причины трагедии пока неизвестны.

Очевидцы утверждают, что самолет шел на низкой высоте, врезался в землю и загорелся.

Напомним, 16 октября в районе села Уланов при выполнении учебно-боевого полета упал самолет Су-27, в результате чего оба пилота погибли.

Одной из жертв оказался военный летчик I класса, полковник Иван Петренко, который участвовал в совместных полетах украинских авиаторов и готовил летный состав. Вторым пилотом был военнослужащий Нацгвардии США. 18 октября стало известно имя погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине почтили жертв крушения Су-27.