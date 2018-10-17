К сожалению, известная в авиационной среде аксиома - "чем больше летаешь, тем больше падаешь" - в очередной раз получила свое кровавое подтверждение.

Вчера, 16 октября около 17:00 во время выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений "Чистое небо - 2018" потерпел катастрофу в районе с. Уланов Винницкой области учебно-боевой истребитель Воздушных Сил Украины Су-27УБ из состава 831-й бригады тактической авиации.

По первоначальной информации от пресс-службы Генштаба ВСУ, погибли оба летчика: один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США. Позже информацию о погибшем американце "скомкали" и по состоянию на 21:00 16 октября сведений о погибшем иностранце нет. По всей видимости, это связано это прежде всего с внутриамериканскими особенностями - до сообщения информации в СМИ о погибшем военнослужащем должна пройти определенная весьма непростая процедура.

Мало того, в комментарии "Громадському" исполняющий обязанности начальника пресс-центра Воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский заявил: "Пока мы не подтверждаем информацию в отношении гражданина США, скорее всего, это были два украинца". Что вообще выглядит крайне непрофессиональным - невозможно даже начать предполагать, что военные не знают, кто именно вылетел на разбившемся самолете, настолько это глупо. Кроме того, информацию о том, что в составе экипажа был американец за пару часов до этого подтвердили и американские официальные (!) источники.

Пока нет официальной информации и о погибшем украинце - но, по неофициальным данным, которые уже поздно вечером 16-го числа "подхватили" некоторые СМИ в катастрофе погиб командир 831-й бригады военный летчик І класса, полковник Иван Петренко. Однако лично у меня есть большие сомнения в правдивости этой информации, начиная с того факта, что фамилия командира бригады уж точно не Петренко....

Гораздо более адекватной на сегодня выглядит информация о том, что погиб бывший командир бригады, а ныне - заместитель командира бригады по летной работе полковник Александр Оксанченко. Однако в очередной раз очень хотел бы ошибиться в своих предположениях.

И еще одна непопулярная вещь - потеря опытного летчика как бы была "запрограммирована" - ведь для "провозного" полета в кабине самолета "вероятного противника" почти обязательного для американских летчиков в учениях такого рода, наше командование однозначно привлекло наиболее подготовленного летчика.

Из отрывочной информации от местных жителей можно сделать вывод, что в ходе полета произошла техническая неисправность (связанная, например, с попаданием птицы в воздухозаборник), самолет фактически потерял управляемость и почти вертикально упал в землю.

Косвенным подтверждением такого развития событий может служить фото и видео воронки - огромный самолет разорван на большое количество мелких частей, что происходит при большой вертикальной скорости вхождения самолета в землю. Пока непонятно почему летчики не успели катапультироваться - ведь советская система спасения срабатывает даже на относительно небольших высотах. По мнению местных жителей, "самолет крутился, когда падал. Крутить его начало над селом. Пилоты отводили самолет в поле".

По словам еще одной жительницы села Уланов (где, собственно, и упал самолет), в результате падения летательного аппарата никто из местных жителей не пострадал, поскольку никого на поле в это время не было.

Если информация о том, что упал самолет №70, то самолет относительно "свежий" по украинским меркам - выпущен под самый распад Союза - 30 января 1991 г. Проходил ремонт до 2010 г. На момент аннексии Крыма находился на хранении, летом 2014 г. был расконсервирован и введён в строй. В течение последующих лет самолет активно летал. Да и последние его фото датируются буквально несколькими днями назад, когда он привлекался к учениям "Чистое небо - 2018".

Для Украины это не первая потеря самолета этого типа. Всего за время независимости было потеряно (включая этот) три Су-27УБ.

Первым был "борт" из 831-го истребительного авиаполка, который разбился 24 апреля 1992 г. При этом погиб заместитель командира авиационного полка подполковник Виктор Комельков (командир эскадрильи Сергей Останин выжил). Во время выполнения фигуры пилотажа ("вертикальная восьмерка") прямо над аэродромом летчику не хватило высоты и на повышенных углах атаки завалившись влево самолёт чиркнул крылом по земле и через мгновение превратился в черно-оранжевый шар. Прямо из него катапульта выбросила две точки с огненным следом: одну вверх, другую в сторону, параллельно земле...

История с упавшим вторым Су-27УБ черной страницей вошла в историю Украины. 27 июля 2002 г. по время выполнении фигуры высшего пилотажа "косая петля с поворотом" на авиашоу на аэродроме Скнилов (подо Львовом) летчики допустили ошибку с высотой ввода в переворот. В итоге машина упала на толпу зрителей, погибли 77 человек, из них 28 детей, пострадавшими признаны 543 человека. Оба лётчика (Владимир Топонарь и Юрий Егоров) катапультировались и остались живы.

Следствие по этом резонансному делу было завершено только 24 июня 2005 г. Командир экипажа разбившегося самолёта Владимир Топонарь получил 14 лет тюрьмы, второй летчик - восемь лет. Командующего 14-м авиакорпусом Анатолия Третьякова осудили на шесть лет, а руководителя полётов Юрия Яцюка - на пять лет.

К условному четырёхлетнему сроку приговорили начальника службы безопасности полётов Анатолия Лукиных. Оправдан был только командир 9-й истребительной авиационной бригады Олег Дзюбецкий.

Более мелкие аварии были практически постоянно, особенно их стало много после 2015 г., когда летный состав начал восстанавливать свои навыки. Так, в начале апреля 2016 г. во время одного из учебных вылетов в Миргороде произошла выкатка учебно-боевого Су-27УБ (№ 69) за пределы взлетно-посадочной полосы. Летчики не пострадали, а вот самолет отправили на ремонт в Запорожье. Уже в конце июня "спарка" была отремонтирована и вернулась в строй.

Таким образом, несмотря на известные аварии и катастрофы учебно-боевой Су-27УБ по-прежнему остается достаточно надежной машиной и обеспечивает спасение экипажа даже на малой высоте. Что произошло 16 октября и почему экипаж не смог воспользоваться катапультой ответит только следствие. Которое будет проведено максимально быстро и с привлечением самых квалифицированных специалистов в Украине. Ведь гибель американского военнослужащего - событие неординарное. Особенно учитывая статус союзника.