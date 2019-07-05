Катастрофа МН17: Гиркин закатил истерику из-за похищения СБУ командира "ДНР"

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин запаниковал из-за задержания СБУ террориста Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к трагедии МН17 на Донбассе в 2014 году.

Гиркин в сообщении в соцсетях подтвердил, что Цемах руководил расчетами зенитных установок и возглавлял службу противовоздушной обороны Славянской бригады, но категорически отрицает его причастность к авиакатастрофе.

"Борисович" был начальником службы ПВО в г.Снежное (из окрестностей которого была выпущена ракета "Бук" по Boeing) в июле-августе 2014 года. До этого он был командиром расчетов мобильных установок "ЗУ-23-2" в Семеновке и на этой должности отличился. Назначен он был на эту должность не мной, потому что в июле это была должность примерно взводного уровня и назначение находилось в компетенции командующего местным гарнизоном (сначала "Прапора", затем - после очередного ранения последнего - "Кепа"). В июле-августе у "Борисовича" в подчинении было несколько расчетов "ЗУ-23-2" и зенитных установок 12,7-мм "Утес", - написал террорист.

Владимир Цемах Миротворец

Гиркин рассказал, что был лично знаком с Цемахом и несколько раз общался с ним. По его словам, "отношение к уничтожению "Боинга" Цемах имеет ровно такое же, как и все другие бойцы и командиры "ополчения", то есть - никакого".

Владимир Цемах Миротворец

Также Гиркин жестко раскритиковал террористов "ДНР" в "отвратительной постановке контрразведывательного обеспечения тыловой зоны", заявив, что оккупанты "обделывают свои корыстные делишки, наплевав на население и защитников "русского народа" республик".

"Теоретически, "Борисовича", наверное, можно заставить признать все, что угодно - вплоть до убийства Кеннеди и отравление Александра Македонского. В частности, если им того захочется, и уничтожение "Боинга", - добавил он.

Владимир Цемах Миротворец

Как сообщал OBOZREVATEL, о задержании Цемаха стало известно 4 июля. Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого. Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Выяснилось, что специалисты украинской спецслужбы захватили боевика прямо в его квартире, и даже успели проинформировать об этом его семью, оставив записку в почтовом ящике.

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