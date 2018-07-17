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"Гаага для Путина": украинский генерал спрогнозировал "кульбиты" России в деле MH17

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Судебный процесс в Нидерландах по делу о сбитом на Донбассе малайзийском Boeing-777 рейса MH17 создаст предпосылки для того, чтобы президент России Владимир Путин и его приближенные попали на скамью подсудимых как военные преступники.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан.

По словам генерала, для украинской стороны важен вердикт специального суда в Нидерландах, который "конкретно определит заказчиков, организаторов и исполнителей этого террористического акта и снимет всяческие подозрения и поклепы относительно Украины, которая там якобы тоже может быть в чем-то виновата".

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"Все вещественные доказательства будут озвучены уже в процессе проведения специального суда в Нидерландах. Тогда будут определены лица, виновные в террористической акции… Конечно, я не верю, что их выдадут... Но в данном случае главное – дать юридическую оценку, вынести приговор. Это будут основания для того, чтобы когда-нибудь потом этих высокопоставленных чиновников, в том числе и Путина, судить в Гааге как военных преступников", - подчеркнул он.

Богдан напомнил, что ранее Россия объявила у себя приоритет национального законодательства над международным.

"В этой ситуации россияне и путинский режим пусть считают так, как они считают. Но международное сообщество получит юридические судебные оценки этой акции, будет обвинение российского государства, высокопоставленных чиновников и рядовых исполнителей. Это будет иметь очень большое значение и резонанс. Это будет сдерживающий фактор относительно России, а со временем, я считаю, что к России будет применена стратегия принуждения к миру, несмотря на манипуляции, кульбиты", - заявил генерал.

По словам Богдана, Запад уже применяет к России средства принуждения к миру: "Это секторальные санкции. Также Россия, пока что постепенно, выдавливается из международных институций, например, ПАСЕ. Россия остро чувствует свое отсутствие там, потому что это лишает ее трибуны, с которой она может лить свою дезинформацию и вводить в заблуждение мир".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVНа Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Василий Богдан
Место
Украина
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
читаю.читаю, не пойму, в каком мире бандеры находятся? во вас на майдане фемкой по головам нахерячели,тупее вас в мире нет никого.Автор придурок сколько написал? можно проще. самолет сбили бандеры.. 100проц.
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
У чмошника одна вмятина от кастрюли, что умного оно может сказать?
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Долго ржал над очередным бандеровским Нострадамусом
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Рябинин Владимир, хохлодамус
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