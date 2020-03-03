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3 марта • обновлено в 18:34
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Нидерланды после катастрофы MH17 готовили военную операцию на Донбассе

6.2т
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После крушения малазийского Boeing 777 рейса MH17 правительство Нидерландов готовило военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших в авиакатастрофе.

В самый последний момент операция была отменена, пишет нидерландский портал Telegraaf.

Отмечается, что несколько дней после катастрофы 17 июля 2014 года ситуация с репатриацией погибших не прояснялась. Боевики на Донбассе собирали останки жертв и использовали это как инструмент для ведения переговоров с Украиной. Кроме того, на месте катастрофы они собирали ценные вещи и стирали важные для расследования следы.

Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе

Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе

Иллюстрация

В связи с этим с 20 июля в армейском штабе Нидерландов проходили встречи по планированию тайного военного вмешательства на Донбасс.

Предполагалось, что тысяча военных 11-й аэромобильной бригады войдут в район катастрофы MH17 с легким вооружением и тем, что бы поместилось в рюкзаки.

Военные должны были самостоятельно занять позиции и удерживать контроль на месте катастрофы площадью 35 квадратных километров. Они бы обеспечивали возможность работы следователей.

Отмечается, что Австралия потеряла при крушении 27 своих граждан, и не исключено, что она также могла бы послать тысячу военных на Донбасс.

Подготовка к операции началась 20 июля, ожидалось, что отряд будет готов к отправке в Украину через 48 часов. Окончательный приказ должны были объявить вечером 23 июля. Однако потом боевики передали останки и Нидерланды отменили операцию.

На нидерландскую военную миссию многих членов отряда переправили из миссий в других странах. В частности, часть подразделений находились на учениях в Португалии. Их отозвали для участия в военной операции в Украине, однако пока солдаты летели в Нидерланды, правительство отменило миссию.

В результате 22 июля поезд с останками жертв авиакатастрофы прибыл из Тореза Донецкой области в Харьков, а на следующий день самолет ВВС Нидерландов эвакуировал останки из Украины. На Донбассе остались работать судебно-медицинские эксперты, а Нидерланды направили туда сорок невооруженных полицейских.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Международная Совместная следственная группа (JIT) заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по Boeing 777 рейса MH17.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды
Теги
разбился самолет Новости Донбасса Донбасс Боинг МН17 военные
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Ш. Олег
Ш. Олег
Видно, совсем дело швах с доказательной базой у голландцев, раз они не гнушаются даже такими убогими и примитивными вбросами. Что ж, с нетерпением жду начала процесса. Судя по всему, это будет либо эпическое фиаско для обвинения, либо грандиозное цирковое представление. Опыт предшествующих лет подсказывает, что скорее всего последнее.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Очередные сказки дядюшки Римуса.
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васильевич василий
васильевич василий
Хо Х лы . Вы переживайте о вашем сбитом месяц назад украинском Боинге
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