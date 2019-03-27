Катастрофа MH17 на Донбассе: Россия пошла на уступки

Нидерланды, Австралия и Россия провели трехсторонние консультации относительно вопроса о признании ответственности за крушение Boeing MH17 в 2014 году над Донбассом.

Об этом сообщили главы МИД Австралии и Нидерландов на пресс-конференции в Сиднее, передает NOS. "Первая трехсторонняя встреча состоялась недавно", — заявил нидерландский министр Стеф Блок.

Boeing MH17 24tv.ua

Дипломаты отметили, что не могут сообщить о содержании процесса, поскольку он конфиденциален, но заверили, что делают все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы.

О месте переговоров не сообщается. Ранее в качестве вероятной локации рассматривалась Вена.

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