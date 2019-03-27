|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Катастрофа MH17 на Донбассе: Россия пошла на уступки

6.1тЧитать материал на украинском

Нидерланды, Австралия и Россия провели трехсторонние консультации относительно вопроса о признании ответственности за крушение Boeing MH17 в 2014 году над Донбассом.

Об этом сообщили главы МИД Австралии и Нидерландов на пресс-конференции в Сиднее, передает NOS. "Первая трехсторонняя встреча состоялась недавно", — заявил нидерландский министр Стеф Блок.

Boeing MH17

Boeing MH17

24tv.ua

Дипломаты отметили, что не могут сообщить о содержании процесса, поскольку он конфиденциален, но заверили, что делают все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы.

Новости
"России придется ответить!" В деле о катастрофе MH17 произошел важный сдвиг

О месте переговоров не сообщается. Ранее в качестве вероятной локации рассматривалась Вена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
11
11
Смешно
9
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ага Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Путин убил в Боинге 298 человек и 80 из них ДЕТИ ДЕТИ ДЕТИ!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
Кожедуб Руслан, Русик, а ты уверен, что это был не Петя?? Или на твоем ботТВ уже провели полное расследование??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
А в чём уступки заключаются? Пропагандоны
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения