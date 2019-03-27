Катастрофа MH17 на Донбассе: Россия пошла на уступки

Нидерланды, Австралия и Россия провели трехсторонние консультации относительно вопроса о признании ответственности за крушение Boeing MH17 в 2014 году над Донбассом.
Об этом сообщили главы МИД Австралии и Нидерландов на пресс-конференции в Сиднее, передает NOS. "Первая трехсторонняя встреча состоялась недавно", — заявил нидерландский министр Стеф Блок.
Boeing MH17
24tv.ua
Дипломаты отметили, что не могут сообщить о содержании процесса, поскольку он конфиденциален, но заверили, что делают все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы.
О месте переговоров не сообщается. Ранее в качестве вероятной локации рассматривалась Вена.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет. Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Россия обвинила Нидерланды в попытке скрыть факты расследования крушения малайзийского "Боинга" МН17.
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