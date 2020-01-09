Катастрофа Boeing 737 в Иране: появились новые данные о движении украинского самолета

Компания Aireon из США собрала данные о Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который рейсом PS752 летел из Тегерана (Иран) в Киев и разбился сразу после вылета.

Информация уточнена по сравнению с той, которая доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов. Об этом сообщила представитель американской компании, передает DW.

По ее словам, данные специалисты передали компетентным органам, которые занимаются расследованием авиакатастрофы, для выяснения всех обстоятельств трагедии с украинским самолетом.

Aireon собрала уточненные данные о движении самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране

Стоит отметить, что Aireon специализируется на глобальной системе отслеживания и наблюдения за самолетами и использует для этого космические спутники.

В 2019 году компания уже предоставляла уточненные данные о Boeing 737 Max, который потерпел крушение в Эфиопии, что позволило найти параллели с катастрофой в 2018-м такого же авиалайнера в Индонезии. Подчеркивается, что именно это ускорило выяснения причины аварий.

Карта движения украинского Boeing 737 flightradar24.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным западных спецслужб, Boeing 737 МАУ потерпел крушение в Иране из-за проблем с двигателем, а не вследствие сбивания ракетой.

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