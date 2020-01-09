Катастрофа Boeing 737 в Иране: появились новые данные о движении украинского самолета

Компания Aireon из США собрала данные о Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который рейсом PS752 летел из Тегерана (Иран) в Киев и разбился сразу после вылета.
Информация уточнена по сравнению с той, которая доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов. Об этом сообщила представитель американской компании, передает DW.
По ее словам, данные специалисты передали компетентным органам, которые занимаются расследованием авиакатастрофы, для выяснения всех обстоятельств трагедии с украинским самолетом.
Aireon собрала уточненные данные о движении самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране
Стоит отметить, что Aireon специализируется на глобальной системе отслеживания и наблюдения за самолетами и использует для этого космические спутники.
В 2019 году компания уже предоставляла уточненные данные о Boeing 737 Max, который потерпел крушение в Эфиопии, что позволило найти параллели с катастрофой в 2018-м такого же авиалайнера в Индонезии. Подчеркивается, что именно это ускорило выяснения причины аварий.
Карта движения украинского Boeing 737
flightradar24.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737 упал возле аэропорта Тегерана, будет сложно узнать за высокой степени повреждений.
Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крах украинского самолета МАУ в Иране.
В Иране назвали "официальную" причину аварии самолета МАУ.
Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту Boeing 737. Также в компании прокомментировали катастрофу в Иране.
Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) состоялась "в наиболее горячей точке планеты".
В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.
Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета МАУ в Тегеране.
Эксперты опровергают одну из озвученных версий катастрофы Boeing 737 в Иране. По их мнению, самолет не могла сбить иранская система ПВО, однако технические возможности для таких действий у Ирана были.
По данным западных спецслужб, Boeing 737 МАУ потерпел крушение в Иране из-за проблем с двигателем, а не вследствие сбивания ракетой.
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