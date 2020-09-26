Катастрофа Ан-26: появились первые кадры из кареты скорой помощи
В сети появилось видео первых минут из кареты скорой помощи, которая приехала на место падения военного самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области.
Кадры опубликовал телеграм-канал "Криминальная Украина".
На видео слышно, как кто-то говорит, обращаясь к медикам: "Спасайте людей быстрее".
Всего в катастрофе погибло 26 человек. 25 человек умерли на месте, один курсант скончался в больнице, еще один выжил. Ранее появилось видео с камеры наблюдения в Чугуеве, на котором видно момент падения Ан-26 и взрыв самолета.
Служба безопасности Украины сделала поминутный разбор крушения Ан-26:
18:50 – старт учебного полета. Окончание планировалось на 22:50.
20:38 – командир доложил об отказе левого двигателя.
20:40 – запрос на посадку.
20:45 – авиакатастрофа.
Там заверили, что все полеты выполнял командир. Курсанты в управлении самолетом не участвовали.
Напомним, что министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26 ВСУ, скорее всего, зацепился крылом за землю.Летчик-испытатель госпредприятия "Антонов" Сергей Тарасюк опроверг одну из версий катастрофы, что якобы у Ан-26 отказал один двигатель и он из-за этого упал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27-го – курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.
В сети распространили список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26 и курсантов, которые были на борту.