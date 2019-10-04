Катастрофа АН-12: вскрылись жуткие детали об изношенности самолета

Разбившийся под Львовом транспортный самолет Ан-12, принадлежащий авиакомпании "Украина Аэроальянс" и летевший из Виго (Испания), был в эксплуатации более 50 лет.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Украина-Аэроальянс", которая владеет самолетом с 2012 года. Согласно данным на сайте, первый АН-12 был выпущен в 1961 году.

АН-12 (UR-CAH) uaa-avia.com

Впервые самолет попал в эксплуатацию в мае 1968 года, и вплоть до 1995 года находился на балансе военных частей, после чего в июне был продан компании "Львовские Авиалинии". В январе 2007 года самолет перепродали авиакомпании "Меридиан", которая владела Ан-12 вплоть до 2012 года - пока его не выкупила "Украина-Аэроальянс".

По данным компании, разбившийся Ан-12 был "предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники на расстояния до 6000 км, а также решения специальных задач".

Напомним, под Львовом, у кладбища в Сокольниках, утром 4 октября разбился самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс", следовавший из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). В катастрофе по последним данным погибли пять человек.

Самолет должен был приземлиться в аэропорту "Львов", однако перед посадкой связь с членами экипажа была потеряна на подлете к областному центру;

По одной из версий, у самолета кончилось топливо, после чего он совершил аварийную посадку;

Во время аварии на борту самолета находилось 7 членов экипажа.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!