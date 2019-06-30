"Какая наглость!" Россиян обвинили в "аннексии" украинского борща

В правительственной организации "Россотрудничество" главным российским супом назвали борщ, что высмеял комедийный украинский ведущий Майкл Щур.

Так, в программе #@)₴?$0 журналист (настоящее имя Роман Винтонив) заявил, что Кремль украл "наше все" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Учитывая политическую ситуацию, грузинам тоже надо быть осторожными – и глазом не моргнут, как появится хачапури "по-самарски", – пошутил ведущий.

Иллюстрация. Борщ Телеканал Украина

"Какая невиданная наглость! Видимо, скоро, проверяя на патриотизм политиков, придется спрашивать не чей Крым, а чей борщ", – добавил он.

При этом, как рассказал Майкл Щур, в одном из туристических роликов России показано украинские борщ, вареники, Николая Гоголя и Крым. Кроме того, во многих иностранных заведениях борщ уже позиционируют как русское национальное блюдо.

Напомним, недавно РФ присвоила себе запорожских казаков. Старший научный сотрудник Института Российской истории РАН Андрей Марчуков заявил, что все казачество, включая запорожцев, якобы имеет исконно русские корни.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Майкл Щур в своей программе высмеял украинского музыканта, кандидата в депутаты Святослава Вакарчука.

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