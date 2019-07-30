"Как ядерный удар!" В Крыму авто сорвалось с 10-метрового обрыва

В Симферопольском районе аннексированного Россией Крыму, в поселке Николаевка, легковой автомобиль упал с 10-метрового обрыва.

Об этом корреспонденту 3652.ru рассказали в пресс-службе так называемого МЧС России по Республике Крым (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Сообщение об инциденте поступило крымским спасателям в понедельник, 29 июля, в 05:50. Легковой автомобиль "ВАЗ 21010" сорвался с обрыва на прибрежную зону.

Автомобиль 3652.ru

"Ведомство" отметило, что специалисты приняли меры противопожарной безопасности и провели деблокацию пострадавшего из автомобиля: его передали медицинским сотрудникам.

Автомобиль 3652.ru

Автомобиль 3652.ru

Автомобиль 3652.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, под Алуштой (Крым) катер наехал на плавающего вне положенной зоны отдыхающего: мужчине отрезало голень.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!