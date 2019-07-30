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"Как ядерный удар!" В Крыму авто сорвалось с 10-метрового обрыва

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В Симферопольском районе аннексированного Россией Крыму, в поселке Николаевка, легковой автомобиль упал с 10-метрового обрыва.

Об этом корреспонденту 3652.ru рассказали в пресс-службе так называемого МЧС России по Республике Крым (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Сообщение об инциденте поступило крымским спасателям в понедельник, 29 июля, в 05:50. Легковой автомобиль "ВАЗ 21010" сорвался с обрыва на прибрежную зону.

Автомобиль

Автомобиль

3652.ru

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"Ведомство" отметило, что специалисты приняли меры противопожарной безопасности и провели деблокацию пострадавшего из автомобиля: его передали медицинским сотрудникам.

Автомобиль

Автомобиль

3652.ru

Автомобиль

Автомобиль

3652.ru

Автомобиль

Автомобиль

3652.ru

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
авто
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