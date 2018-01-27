Как в КНДР: фото из магазинов "ЛНР" шокировало сеть

Жителей города в Луганской области Красный Луч засняли абсолютное однообразие товара на полках местного супермаркета.

Соответствующие снимки обнародованы в паблике "полный пЕсец 146%‏" в Twitter.

"Бывший АТБ, Красный Луч еще немного и будет похож на советский универсам", – сказано в сообщении.

Пользователей сети рассмешило "изобилие" ассортимента. Некоторые даже нашли схожесть с супермаркетами в Северной Корее.

"Или на крымский в оккупации. У нас тоже такое теперь встречается", – написал блогер КРЫМский бандеровец.

"Ого какое изобилие. Так много товара", " В Донецке пока товара чуть-чуть поболее, столица, однако", " Еще немного и он закроется", " У нас так было перед тем как их закрыли.Горловка", " На магазин в КНДР", "Не соком единым", "Уже напоминает супермаркет в КНДР", – написали пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", жители приграничных с Россией населенных пунктов, подконтрольных террористам "Л/ДНР", рассказали о жизни возле "брата".