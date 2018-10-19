Проверят на детекторе лжи: как украинцев принимают на работу

При приеме на работу все чаще работодатели используют детекторы лжи, и даже готовят своих собственных полиграфологов. Также отделы кадров тщательно мониторят личные странички кандидатов на работу. Особое внимание уделяют военным и патриотам.

Зачем это и чего ждать украинцам - разбирался OBOZREVATEL.

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По словам HR-эксперта Татьяны Пашкиной, сейчас полиграфы используют в различных финансовых компаниях.

"Это банки, страховые заведения, ломбарды, может и ритейл. Везде, где люди имеют отношение к деньгам. Также на полиграфе могут проверять топ-менеджеров", - рассказала OBOZREVATEL Пашкина.

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Активно используют его и силовые структуры. Судя по закупкам на ProZorro, детекторы лжи закупают в полицию. Например, в Черниговской области объявили тендер на обучение полиграфолога, будут готовить своего специалиста.

Заинтересовано в покупке Министерство обороны и Киевский институт судебно-медицинских экспертиз. А не так давно своим полиграфом обзавелись и в "Укрзализнице".

prozorro.gov.ua

"Мы уже месяц назад услышали, что теперь к нам на "Укрзализницю" берут на работу через детектор лжи. Конечно, простых проводников на нем не проверяют, а вот тех, кто будет работать в руководстве, - да. Недавно мой знакомый рассказывал, что устраивался к нам на работу руководителем одного из подразделений, так у него спросили согласие на проверку на полиграфе. Хотя я считаю, что это незаконно", - говорит OBOZREVATEL заместитель руководителя Свободного профсоюза работников ЮЗЖД Валерий Петровский.

А по словам эксперта по подбору кадров Татьяны Романовой, сейчас разные компании пользуются полиграфом, когда заключают контракты на выполнение работ. "Например, крупная компания ищет IT-специалиста, который разработает для нее бухгалтерскую программу и будет ее обслуживать. Конечно, человек будет иметь доступ к конфиденциальной информации, поэтому его проверят на полиграфе. Кстати, сейчас многих IT-специалистов так проверяют", - говорит Романова.

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А директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что часто работодатели попросту пугают кандидатов проверкой на детекторе брехни.

"Всех все равно не проверишь. Но могут спросить, готов ли ты пройти полиграф. Просто взять на пушку. Точно "пропускают" через полиграф тех, кто имеет отношение к большому потоку денег, принимает решения. Ведь они могут и передавать информацию конкурентам", - сказал OBOZREVATEL Дорошенко.

Просят ответить на вопросы

Правда, теперь сотрудники отделов кадров одним полиграфом не ограничиваются. "Гораздо приятнее и комфортнее провести для соискателя специальный тест, который сразу даст характеристику личности и покажет - способен человек на воровство или нет. Десять минут за компьютером, вы отвечаете на самые разные, и даже приятные вопросы, и о вас уже все знают", - говорит Татьяна Пашкина.

Например, могут спросить, поместится ли у вас во внутреннем кармане купюра в 500 евро. Человек, который никогда не задумывался, куда спрятать банкноту, вряд ли точно ответит на этот вопрос.

Некоторые используют другой метод: задают много вопросов, фактически одних и тех же, но в разной форме, а затем сверяют информацию.

Черные списки и камеры

А вот в ресторанном бизнесе, вместо полиграфа теперь больше пользуются черными списками.

"Понимаете, сейчас очень сложно найти работников с опытом, многие уехали за границу. Также произошел отток студентов, которые подрабатывали официантами и барменами летом. Часть заведений берет людей без опыта, на месте обучают. Им не до полиграфа, хоть бы кто-то работал.

В более крупных и солидных заведениях стараются кандидата на работу перепроверить, поинтересоваться, как он себя зарекомендовал на предыдущем месте. Еще у рестораторов есть свой тайный черный список. Закрытая группа в мессенджере, куда есть доступ только для кадровиков ресторанов. Они сбрасывают информацию о недобросовестных сотрудниках туда", - рассказывает OBOZREVATEL директор консалтинговой компании "Ресторанный консалинг" Ольга Насонова и добавляет: - Сегодня рестораторы больше боятся не недобросовестных сотрудников, а наркоманов и алкоголиков".

"Потому что эти люди могут вести себя неадекватно и нанести вред репутации", - говорит Насонова.

Одна из столичных рестораторов анонимно рассказала, как они борются с нечестными сотрудниками.

"Проверять на полиграфе работников ресторанов - дело безнадежное, тут воруют все. У меня камерами весь ресторан "утыкан". Так бармен, не стесняясь, пьет мой алкоголь, работники кухни прячут еду, которую понесут домой. И это притом, что во время рабочего дня они тут бесплатно обедают. А когда из куртки пропали 400 грн, то мы через знакомых силовиков проверили повара и выяснили, что у него есть несколько судимостей. Хотя при устройстве на работу он этого не указал.

Я действую методом воспитания и играю на совести. Приношу скрин с видео, показываю провинившемуся и говорю, мол, даже мне стыдно было на это смотреть. Зарплаты у нас хорошие и люди боятся потерять работу, поэтому они реагируют. Но пришлось одного сотрудника все-таки показательно уволить", - рассказывает ресторатор.

Опасаются военных и патриотов

Также теперь в обязанности кадровиков входит проверка личных страничек в соцсетях кандидатов на работу.

"Это обязательная процедура. Проверяют все: Фейсбук, Инстаграм, Твиттер. Был случай, когда директор уже согласился взять на работу сотрудницу с хорошим опытом. Но зашел на ее страничку в соцсети и тут же передумал. Сказал: "Там такое!" - говорит Татьяна Романова.

А в одной из IT компаний рассказали, что сейчас особое внимание уделяют людям в форме. "Я бы не сказала, что к ним предвзятое отношение. Но многие руководители опасаются слишком радикально настроенных людей. Мало ли что им взбредет в голову. И тех, кто воевал, тоже опасаются. Так что прежде чем искать новое место, почистите свою страничку или создайте другую. Пусть будет одна для работодателя, а другая под псевдонимом - для вас", - советует кадровик.

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Также, по его словам, слишком откровенные фото девушек на их страничках, тоже могут повредить карьере. Не все руководители, а особенно женщины любят такое.

"Представьте, берут банковского сотрудника или преподавателя на языковые курсы, а она на страничке выкладывает достаточно откровенные фото в купальнике. И еще смотрят, чем вы интересуетесь в свободное время, как его проводите. Поэтому фото с алкоголем и сигаретами лучше убрать", - добавил кадровик.

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Алексей Дорошенко уверен, что информацию о кандидатах могут получать и от силовиков.

"Если нужно, работодатели обращаются и в специальные службы. Там о вас соберут информацию из открытых источников, а также из закрытых, разных реестров. Проверят ваши связи. И даже могут снять информацию с ваших мессенджеров, прослушать разговоры. Сейчас это, правда, меньше практикуют, поскольку приняты ограничительные законы, но все равно такой способ проверки существует", - утверждает Дорошенко.