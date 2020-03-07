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7 марта • обновлено в 17:08
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"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

4.7т
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21 июля 2019 года состоялись внеочередные парламентские выборы в Украине, на которые зарегистрировались различные партии, чьи позиции вполне всем известны и понятны, в том числе и "Партия Шария".

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Основал партию Анатолий Шарий, не проживает в Украине, ведет в YouTube свой блог, в котором рассказывает своим зрителям "правду", идет речь расследовании в Українського мілітарного порталу.

Надеемся, данный материал, поможет осведомить определенную часть граждан Украины фактами о том, как блогер Анатолий Шарий обманывает своих зрителей, покрывая российских убийц, выдавая технику российских военных за украинскую, а уничтоженную технику боевиков называя украинской, необъективно освещает тему со сбитым Боингом над Донбассом и т.д.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Часть 1: Как Шарий покрывает убийц украинцев (начнем 2014 года) Как Шарий выдавал уничтоженный танк боевиков “ЛНР” за украинский. Как Шарий выдавал уничтоженный БТР и танк российской армии за украинский. Как Шарий называл “комедией” информацию о том, что над Украиной сбивают российские беспилотники.Как Шарий не показывал российский “Бук”, который без ракеты выехал в Россию. Как Шарий выдавал современный танк российской армии на Донбассе за украинский.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

КАК ШАРИЙ ВЫДАВАЛ УНИЧТОЖЕННЫЙ ТАНК БОЕВИКОВ “ЛНР” ЗА УКРАИНСКИЙ

Название видео Шария: “Как украинские СМИ над мертвым солдатом глумились”

Опубликовано: 2 сентября 2014 года

Что говорит: Показывает публикацию на украинском сайте, про бой в Хрящеватое и фотографию на которой подбитый танк и труп танкиста, потом показывает видео с боевиками, которые осматривают данный танк и утверждает, что данный танк подбили данные “сепаратисты” и утверждает, что украинский сайт глумился над своими убитыми солдатами.

Теперь правда по фактам:

Видео на которое ссылается Шарий. Видео было опубликовано в конце августа 2014 года, а уже 2-го сентября Шарий опубликовал свое видео. На видео к танку подходит разведгруппа боевиков с белыми повязками, которые данный танк называют “брошенной нацистской техникой”, что является для Шария убедительным аргументом в том, что танк, трупы принадлежат украинским военным и что их убили “сепаратисты”, о чем он и сообщает своим зрителям.

На 0.45 секунде видео видно номер на танке “23”.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

То самое фото с сайта с данным танком и трупом (труп зарисован нами), Шарий говорит, что этот “скрин” сделан с видео с боевиками, но это ложь, на видео не было такого ракурса и перед танком не лежит взорванная машина.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Фото данного танка Т-64БВ ближе

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

На танке видно надпись “ЛНР”, но вполне можно заявить, что мол надпись нанесли после уничтожения танка.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Т-64БВ “ЛНР” с номером 23 до своего уничтожения. На танке сидит командир боевиков Беднов (ликвидирован).

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Боевики на танке Т-64БВ “ЛНР” №23

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

14 августа 2014 год. Хрящеватое, украинский танк уничтожает танк Т-64БВ “ЛНР”.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Видео: После боя, украинский командир танка рассматривает уничтоженный танк Т-64БВ и рассказывает как его уничтожили, а солдаты рассматривают документы, российские паспорта убитых боевиков (трупы мы вырезали из видео). В ходе боев в августе 2014 года, украинские военные потом оставили данные позиции, а данный танк так и продолжал стоять на своем месте.

На 0.55 секунде видео украинский военный пытается прочитать надпись на стволе танка, а надпись на этом “украинском танке”, по мнению Шария или “нацистском танке”, по мнению боевиков, была такая: “Танька”.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Опубликовано: 9 сентября 2014 года

Что говорит: Утверждает, что украинский сайт “Цензор.нет” глумится над убитыми украинскими солдатами, выдавая подбитый “ополченцами” БТР-80 Украины за российский БТР-82. Оскорбляет главного редактора сайта Бутусова “псом плешивым”. Показывает башню танка с сайта “Цензор.нет” на котором утверждают, что это башня от российского танка, но Шарий утверждает, что это “разбитая украинская техника” и что главный редактор сайта Бутусов глумится над смертью украинских солдат.

Теперь правда по фактам:

По правильной логике, человек, который утверждает, что на фото БТР-80, а не БТР-82, должен показать сравнение техники по фотографиям, рассказать, чем отличаются и сравнить фото с подбитым БТР, но Анатолий на полном серьезе, рассказывает своим зрителям, что на фото не БТР-82, потому что, в комментариях, кто-то написал, что это БТР-80 и все, на этом весь анализ Шария заканчивается, а мы провели анализ и даже знаем владельца БТРа.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Фото БТР-80 (Украина) советский бронетранспортер.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Фото БТР-82А (Россия) в 2013 году был принят на вооружение в России.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Отличия достаточно хорошо заметны в башнях. На российском БТР-82А установили новый российский прожектор ПЛ-1, дымовые гранаты поставили спереди башни, пушка 30мм, отделение для пулемета, давайте запомним эти особенности российской башни.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Теперь возьмем фотографию с уничтоженным БТР, про который говорит Шарий в своем видео. Смотрим на башню и видим, что она не совсем похожа на башню от БТР-80, пушка 30 мм, отделение для пулемета и отсеки для дымовых гранат спереди башни, а не за спинкой башни как у БТР-80.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Посмотрим на фото с ракурса еще более ближе с данным БТР около сгоревшего от войны дерева и что мы видим? Не слишком похоже на башню от БТР-80, точней совсем, а больше похоже на башню российского БТР-82А.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Теперь сравним эту башню с башней БТР-82А. Как видим, отличий нет, российский прожектор ПЛ-01 там и там и другие особенности башни БТР-82А на месте.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

По поводу комментария, который Шарий показывает в своем видео и который удалила редакция сайта “Цензор.нет”. Написал некий Андрей Галактионов: “БТР-80. Снято весной. 1 канал. Сказочники.”

  • То, что это не БТР-80, а российский БТР-82А мы уже разобрали.

  • Данный БТР действительно снимал российский 1 канал.

  • Да вот только не весной, а после боев в Новосветловке в сентябре 2014 года.

Сам сюжет сохранился на сайте, на котором, российские СМИ показали на всю Россию уничтоженный современный БТР-82А российской армии.

Мы разобрались с тем, что Шарий и некие комментаторы на украинских сайтах нам врут и пытаются выдавать российскую технику на Донбассе за украинскую, теперь давайте разберемся, кому принадлежал данный российский БТР-82А.

Посмотрим еще фотографии с данным БТР-82А

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Как мы видим на БТР-82А видно номер 052.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

А вот и целый БТР-82А с номер 052 и что-то лица не совсем славянские, украинские, а точней это российские солдаты из 18-й ОМСБр, но для Шария это украинский БТР и видимо типичные украинские солдаты.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

По поводу башни танка из этого же видео Шария

На сайте “Цензор.нет” показали башню танка и утверждают, что это российский танк, Шарий утверждает, что это украинская разбитая техника, опираясь на видео российского канала “Russia Today” (RT).

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

То самое видео российского канала “Russia Today” за 2 сентября 2014 года из Донбасса с действительно разбитой колонной вооруженных сил Украины и с данной башней недалеко от Иловайска. На 0.35 секунде видео данная башня.

В первую очередь, по логике вещей, когда нужно понять то, чей это танк, нужно сперва выяснить модель танка, в Украине и России существует множество модификаций советский танков, у каждой модели есть свое точное название, а не просто Т-64 или Т-72, к примеру: Т-72БА, Т-90А, Т-72С, Т-72Б2, Т-72Б3 и у каждого свои особенности.

Если почитать статью на “Цензор.нет”, то там утверждается, что это российская модификация с названием Т-72Б3, а Шарий не говорит модель танка и когда читает текст с сайта, то останавливается перед тем, как прочитать модель танка, Анатолий определяет чей танк просто по видео с поля боя, если видео от российских СМИ, значит точно украинский танк!

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Действительно ли это танк Т-72Б3 или нет?

Т-72Б3 – это российская модернизация советского танка Т-72Б, информации о танке очень много, в YouTube много испытаний можно посмотреть.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Давайте сравним 3 похожих танка, советский Т-72Б 1989 года, российский Т-72БА и Т-72Б3

Пункт 1: На Т-72Б3 установили характерный многоканальный прицел "Сосна-У", а на Т-72 обт. 1989 и Т-72БА установлен старый 1К13-22 (49).

Пункт 2: На российских модификациях Т-72Б3 и Т-72БА установлен датчик ветра, на советском Т-72 обт. 1989 он отсутствует.

Пункт 3: На Т-72Б3 убрали прожектор "Луна" и установили дополнительный блок динамической защиты "Контакт-5".

Пункт 4: На Т-72Б3 и Т-72БА устанавливают гусеницы с параллельным шарниром, а на Т-72 обт. 1989 старые гусеницы с последовательным шарниром, но на Донбассе встречались из России Т-72 1989 уже с новыми гусеницами.

Пункт 5: На данных танках стоит динамическая защита "Контакт-5", но Т-72БА бывают и с защитой "Контакт-1".

Данные пункты, помогут вам научиться отличать по внешним признакам, некоторые российские модификации танков, которые Россия использует в войне против Украины.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

У Т-72Б3 на башне нет прожектора, стоит дополнительный защитный блок “Контакт-5” и установлен датчик ветра, но самой внешней характерной особенностью танка Т-72Б3 является наличие современного тепловизионного прицела наводчика “Сосна-У” в характерном защитном коробе на танке, перед его работой, крышку снимают.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Возьмем для рассмотрения не кадр с видео, а фотографию в более лучшем качества с данным танком и что мы видим? По всем характеристикам получается, что это башня от российского танка Т-72Б3.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Для наглядности возьмем Т-72Б3 с учений в России и наложим на него башню с видео:

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Российский танк Т-72Б3 уничтожили бойцы батальона “Донбас” 29 августа 2014 года.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Корпус от данной башни танка Т-72Б3, после боев башню передвинули.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Видео от бойца батальона “Донбас”, который даже находясь в окружение продолжали воевать с российскими войсками, которые вторглись в Украину в конце августа 2014 года. На видео боец показывает захваченный танк Т-72Б3 и рассказывает как второй Т-72Б3 спалили.

КАК ШАРИЙ НАЗЫВАЛ “КОМЕДИЕЙ” ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, ЧТО НАД УКРАИНОЙ СБИВАЮТ РОССИЙСКИЕ БЕСПИЛОТНИКИ

Название видео Шария: “Мифический украино-российский беспилотник”

Опубликовано: 28 мая 2014 года

Что говорит: Называет “комедией” информацию о том, что над Донецком сбит российский беспилотник. Цитирует СМИ боевиков, о том, что на самом деле сбили украинский беспилотник. Говорит своим зрителям, что у России нет своих беспилотник и что она их закупает у Израиля.

28 мая 2014 года украинские СМИ действительно сообщают о том, что над Донецком был сбит беспилотник, для фоновой заставки новости просто используют случайное фото, случайного беспилотника из интернета, в самой статье не утверждается, что фото на заставке тот самый беспилотник.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Но, 30-го мая “комедия” стала реальностью, данный беспилотник подобрали, сделали фотографии и опубликовали в средствах массой информации. Шарий об этом уже своим зрителям не сообщает, а свое видео с обманом зрителей не опровергает.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Фотографии детальней. Не слишком похоже на несуществующий или гражданский беспилотник.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Шарий утверждает, что не существует российских беспилотников – это опять ложь. В России разработкой беспилотник занимается к примеру “АФМ-Сервис”, “Специальный технологический сервис”, возьмем к примеру их разработку российский беспилотник “Орлан-10”.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Расчёт беспилотного комплекса “Орлан-10”.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

А это сбитый над Украиной российский беспилотник “Орлан-10” с номером #10237

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

и еще один сбитый российский “Орлан-10” над Украиной (#10332)

и еще один сбитый российский “Орлан-10” над Украиной (#10264)

Сбитый российский Орлан 10 над Украиной #10264

и еще (#11057) и т.д.

Сбитый российский Орлан 10 над Украиной #11057

Множество российских беспилотников было сбито над Украиной, но для Шария – это “комедия”.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

По поводу израильских беспилотников у России, в этот раз Шарий прав. В России собирают беспилотники из израильских комплектующих на “Уральском заводе гражданской авиации”, а конкретно израильский Searcher II, который в России получил название “Форпост”.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Сборка “Форпоста” на “Уральском заводе гражданской авиации”

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

А это дорогостоящий беспилотник “Форпост” уже сбитый над Украиной, номер #923. У “патриота Украины” Шария вы не найдете видео с разбором сбитых российских беспилотников над его родиной, для него это “комедия”.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

КАК ШАРИЙ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЙСКИЙ БУК, КОТОРЫЙ ВЫЕХАЛ В РОССИЮ БЕЗ РАКЕТЫ

Название видео Шария: “СБУ лоханулось по крупному. БУК не наш, но наш”

Опубликовано: 21 июля 2014 года

Что говорит: Говорит про публикацию СБУ на тему того, что “Бук” сбивший боинг выехал в Россию. Показывает украинский “Бук” с номером 312 и говорит, что СБУ “лоханулись” показав украинский “Бук” в статье, про российский “Бук”, который выехал в Россию.

Вот тот самый скриншот с БУК из видео Шария. Шарий разбирает только нижнее фото, верхнее даже не упоминает и не разбирает, запомните этот момент.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Нижнее фото было сделано еще 17-18-го марта 2014 года на Ясиноватском посту и никакого отношения к БУК, который покидает Украину в направление России он физически не может иметь, потому что, когда фото было сделано, Боинг еще не был сбит.

Вот человек, который был там 17-18 марта 2014 года и сделал фото данного БУК и опубликовал его еще в 18-го марта 2014 года, мы зафиксировали фотографию и дату публикации, кто-то по ошибке добавил данное фото в материал СБУ.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

И видео с этого места

Сравним грузовики, которые перевозили БУК, оба они белого цвета.

Вот грузовик, который перевозил БУК Украины и стоял на блокпосту.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

А вот белый грузовик фирмы Volvo, который перевозил бронетехнику боевиков, а потом сам БУК, который сбил Боинг, отличия сразу видны.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Пример: Более детальное фото грузовиков Volvo данной фирмы перевозчика, чей грузовик боевики присвоили себе.

А вот тот самый грузовик Volvo с БУК стоит в Донецке 17 июля 2014 года, видеорегистраторы еще никто не отменял:

Теперь вернемся к Шарию и к тому, что он нам не показал в своем видео, про нижний кадр он рассказал и оказалось, что оно не имеет отношения к крушению Боинга и было снято еще в марте 2014 года, а про верхний кадр он ни слова не рассказывает своим зрителям. Не слишком объективно с его стороны получается, верно?

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Это кадр с видео, которое было опубликовано 18 июля 2014 года, указывается, что место съемки Луганск, который под контролем боевиков.

На видео можно узнать белый тягач Volvo с синей полосой, с рекламным номером о котором мы писали выше и на тягаче БУК без одной ракеты, который едет мимо билборда с рекламой автодилера “Богдан”.

21 июля 2014 года, российские военные созвали брифинг с заявлением, что они разглядели на билборде адрес с видео, который якобы указывает, что видео снято в г.Красноармейск (ныне Покровск), улица Днепропетровская, 34 (ныне улица Защитников), Донецкая область. Город находится действительно под контролем украинских сил.

Теперь посмотрим на фотографию билборда автодилера “Богдан”, который попал на видео с БУК:

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

И оказывается, что никакой надписи “г.Красноармейск, ул.Днепропетровская” на билборде нет, а имеется надпись на том месте “Нацiональний автодилер” и адрес магазина продаж машин “Богдан” кв.Ленинского Комсомола, 1-в, который находится в Луганске и что до магазина всего 1 км.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Точное место съемки видео с БУК в Луганске.

Посмотрим на фото за 2013 год с Луганска.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Координаты: 48°32’44.7″N 39°15’52.6″E

Фото для сравнения с этого места с местом из видео с БУК.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

А это уже за 2014 год с данного места и с билбородом рекламы автодилера “Богдан” и собором.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

После разоблачения лжи от российских военных, по странному обстоятельству, часть билборда сорвали на которой российский офицер указывал адрес.

А это все видео с видеорегистраторов, которые сняли БУК, который передвигается по территории, которую контролируют пророссийские силы, в 2014 году, Шарий так и ни одно видео не показал своим зрителям.

КАК ШАРИЙ ВЫДАВАЛ СОВРЕМЕННЫЙ ТАНК РОССИЙСКОЙ АРМИИ НА ДОНБАССЕ ЗА УКРАИНСКИЙ

Название видео Шария: “Полосы и танки”

Опубликовано: 27 августа 2014 года

Что говорит: Рассказывает, что украинский сайт Еспресо опубликовал видео с захваченным российским танком. Видео Шарий не показывает своим зрителям, только стоп-кадр на момент, где показано, что на танке белые полосы и говорит, что журналисты позируют на фоне “подбитого украинского танка”, ведь на нем белые полосы.

Давайте посмотрим видео, которое Шарий не стал показывать своим зрителям.

Видео снимает украинский журналист Ростислав Шапошников, который в конце августа 2014 года с украинскими бойцами попал в окружение, сейчас проживает в США.

На видео украинские бойцы показывают журналистам захваченный танк.

На танке действительно белые полосы, со свежей белой краской еще не запачканной грязью. Видимо Шарий не знает, что когда захватывают вражескую технику в бою, то наносят на нее свои опознавательные знаки, чтобы свои не подбили или Шарий знает это прекрасно, но просто манипулирует своими зрителями и не показывает даже само видео, пытаясь скрыть факт захвата украинцами российского танка.

Разберемся в том, какая модель и модификация танка исключительно по видео, а не дополнительных фото.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Датчик ветра.

Динамическая защита “Контак-5” с дополнительным блоком вместо прожектора.

Многоканальное тепловизионное прицельное приспособление наводчика "Сосна-У" (на видео с открытой крышкой и поврежден в ходе боя).

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Тепловизионный канал изготовлен на базе камеры 2-го поколения "Catherine-FC" французской компании THALES, что мы и видим в данном танке, когда журналисты опустили камеру в танк, а данная разработка устанавливается на российские танки Т-72Б3.

По поводу номеров на корпусе танка, которые сняли на камеру, по ним можно определить дату изготовления самого корпуса танка, а не год модернизации.

По серийному номеру, для модернизации взяли танк Т-72Б 1989 года и провели модернизацию до уровня Т-72Б3.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

И получается, что украинские военные захватили современной модернизации танк российской армии модели Т-72Б3, который не хотел показывать своим зрителям Шарий.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Фото данного российского танка Т-72Б3, который захватили украинцы.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Танк был в рабочем состояние и на нем потом пытались прорваться из окружения.

Еще Шарий не объясняет, почему номера танка закрашены зеленой краской и вместо номеров нарисованы белые круги на танке.

Российские войска с кавказскими боевиками перед вторжением в Украину, опознавательные знаки России были белые повязки и белые круги, которые мы видим на данном видео на танках Т-72Б3.

Потом российские танки Т-72Б3 с белыми кругами захватывают украинские добровольцы.

Видео батальона “Донбас”, которые захватили российский Т-72Б3 29 августа 2014 года и осматривают его:

Танкисты 6-й отдельной танковой бригады России с танками Т-72Б3 на которых белые круги.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Теперь по поводу документов, которые нашли в танке, которые Шарий называет “какими-то бумажками” и тоже их не показывает своим зрителям. Давайте посмотрим на вот эту “бумажку”:

“Карточка учёта стрельб на рядового Березина Алексея”

Общая фотография российских танкистов 6-й ОТБр на фоне танков Т-72Б3 с белыми кругами.

Под номером 1 Алексей Березин.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Была найдена его страничка в социальной сети Вконтакте, в которой он публиковал фото со своей службы еще с 2013 года, до войны, на фото видно петлички танковых войск:

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

В октябре 2014 года, Березин публикует совместное фото с танкистами 6-й ОТБр, фото обрезано, белые круги не видно, оригинал фото мы публиковали чуть выше на котором видно белые круги на танках Т-72Б3.

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

Архивная запись странички Алексея Березина на случай удаление фотографий и странички.

Российский танкист Алексей Березин стоит на танке Т-72Б3 и возможно, данный танк и есть тот танк, который Березин потерял на Донбассе в августе 2014 года и который Шарий хотел выдать своим зрителям за украинский…

"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе На Донбассе сбит Boeing-777 российская пропаганда
Персона
Анатолий Шарий
Место
Украина
Теги
фейки Новости России пропаганда
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Как у обоза с poryлятнeй подгорает, зачет)))
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1
1
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Разве этого клоуна Шария ещё кто-то смотрит? После первых его видео вкладок, сразу становится понятно кто ему платит деньги. Бедный Вофка, не отвертеться ему от суда как над нацистами после 2й вв.
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3
2
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Бухалк Лексееч, мне поф..гу, видать такие же клоуны.
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2
1
Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Lavrynenko Yurii, смотрят не переживай, а вот чушь на обозе никто не читает
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2
2
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
"На 0.45 секунде видео видно номер на танке “23”", на каких идиотов это рассчитано? Если на видео поставить паузу на 45 секунде, то даже де генерат увидит, что фото снизу это ни разу не фото с видео, там даже зеленка разная и с разных сторон
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