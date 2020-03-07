"Шарий покрывает убийц украинцев": опубликовано расследование

21 июля 2019 года состоялись внеочередные парламентские выборы в Украине, на которые зарегистрировались различные партии, чьи позиции вполне всем известны и понятны, в том числе и "Партия Шария".

Основал партию Анатолий Шарий, не проживает в Украине, ведет в YouTube свой блог, в котором рассказывает своим зрителям "правду", идет речь расследовании в Українського мілітарного порталу.

Надеемся, данный материал, поможет осведомить определенную часть граждан Украины фактами о том, как блогер Анатолий Шарий обманывает своих зрителей, покрывая российских убийц, выдавая технику российских военных за украинскую, а уничтоженную технику боевиков называя украинской, необъективно освещает тему со сбитым Боингом над Донбассом и т.д.

Часть 1: Как Шарий покрывает убийц украинцев (начнем 2014 года) Как Шарий выдавал уничтоженный танк боевиков “ЛНР” за украинский. Как Шарий выдавал уничтоженный БТР и танк российской армии за украинский. Как Шарий называл “комедией” информацию о том, что над Украиной сбивают российские беспилотники.Как Шарий не показывал российский “Бук”, который без ракеты выехал в Россию. Как Шарий выдавал современный танк российской армии на Донбассе за украинский.

КАК ШАРИЙ ВЫДАВАЛ УНИЧТОЖЕННЫЙ ТАНК БОЕВИКОВ “ЛНР” ЗА УКРАИНСКИЙ

Название видео Шария: “Как украинские СМИ над мертвым солдатом глумились”

Опубликовано: 2 сентября 2014 года

Что говорит: Показывает публикацию на украинском сайте, про бой в Хрящеватое и фотографию на которой подбитый танк и труп танкиста, потом показывает видео с боевиками, которые осматривают данный танк и утверждает, что данный танк подбили данные “сепаратисты” и утверждает, что украинский сайт глумился над своими убитыми солдатами.

Теперь правда по фактам:

Видео на которое ссылается Шарий. Видео было опубликовано в конце августа 2014 года, а уже 2-го сентября Шарий опубликовал свое видео. На видео к танку подходит разведгруппа боевиков с белыми повязками, которые данный танк называют “брошенной нацистской техникой”, что является для Шария убедительным аргументом в том, что танк, трупы принадлежат украинским военным и что их убили “сепаратисты”, о чем он и сообщает своим зрителям.

На 0.45 секунде видео видно номер на танке “23”.

То самое фото с сайта с данным танком и трупом (труп зарисован нами), Шарий говорит, что этот “скрин” сделан с видео с боевиками, но это ложь, на видео не было такого ракурса и перед танком не лежит взорванная машина.

Фото данного танка Т-64БВ ближе

На танке видно надпись “ЛНР”, но вполне можно заявить, что мол надпись нанесли после уничтожения танка.

Т-64БВ “ЛНР” с номером 23 до своего уничтожения. На танке сидит командир боевиков Беднов (ликвидирован).

Боевики на танке Т-64БВ “ЛНР” №23

14 августа 2014 год. Хрящеватое, украинский танк уничтожает танк Т-64БВ “ЛНР”.

Видео: После боя, украинский командир танка рассматривает уничтоженный танк Т-64БВ и рассказывает как его уничтожили, а солдаты рассматривают документы, российские паспорта убитых боевиков (трупы мы вырезали из видео). В ходе боев в августе 2014 года, украинские военные потом оставили данные позиции, а данный танк так и продолжал стоять на своем месте.

На 0.55 секунде видео украинский военный пытается прочитать надпись на стволе танка, а надпись на этом “украинском танке”, по мнению Шария или “нацистском танке”, по мнению боевиков, была такая: “Танька”.

Опубликовано: 9 сентября 2014 года

Что говорит: Утверждает, что украинский сайт “Цензор.нет” глумится над убитыми украинскими солдатами, выдавая подбитый “ополченцами” БТР-80 Украины за российский БТР-82. Оскорбляет главного редактора сайта Бутусова “псом плешивым”. Показывает башню танка с сайта “Цензор.нет” на котором утверждают, что это башня от российского танка, но Шарий утверждает, что это “разбитая украинская техника” и что главный редактор сайта Бутусов глумится над смертью украинских солдат.

Теперь правда по фактам:

По правильной логике, человек, который утверждает, что на фото БТР-80, а не БТР-82, должен показать сравнение техники по фотографиям, рассказать, чем отличаются и сравнить фото с подбитым БТР, но Анатолий на полном серьезе, рассказывает своим зрителям, что на фото не БТР-82, потому что, в комментариях, кто-то написал, что это БТР-80 и все, на этом весь анализ Шария заканчивается, а мы провели анализ и даже знаем владельца БТРа.

Фото БТР-80 (Украина) советский бронетранспортер.

Фото БТР-82А (Россия) в 2013 году был принят на вооружение в России.

Отличия достаточно хорошо заметны в башнях. На российском БТР-82А установили новый российский прожектор ПЛ-1, дымовые гранаты поставили спереди башни, пушка 30мм, отделение для пулемета, давайте запомним эти особенности российской башни.

Теперь возьмем фотографию с уничтоженным БТР, про который говорит Шарий в своем видео. Смотрим на башню и видим, что она не совсем похожа на башню от БТР-80, пушка 30 мм, отделение для пулемета и отсеки для дымовых гранат спереди башни, а не за спинкой башни как у БТР-80.

Посмотрим на фото с ракурса еще более ближе с данным БТР около сгоревшего от войны дерева и что мы видим? Не слишком похоже на башню от БТР-80, точней совсем, а больше похоже на башню российского БТР-82А.

Теперь сравним эту башню с башней БТР-82А. Как видим, отличий нет, российский прожектор ПЛ-01 там и там и другие особенности башни БТР-82А на месте.

По поводу комментария, который Шарий показывает в своем видео и который удалила редакция сайта “Цензор.нет”. Написал некий Андрей Галактионов: “БТР-80. Снято весной. 1 канал. Сказочники.”

То, что это не БТР-80, а российский БТР-82А мы уже разобрали.

Данный БТР действительно снимал российский 1 канал.

Да вот только не весной, а после боев в Новосветловке в сентябре 2014 года.

Сам сюжет сохранился на сайте, на котором, российские СМИ показали на всю Россию уничтоженный современный БТР-82А российской армии.

Мы разобрались с тем, что Шарий и некие комментаторы на украинских сайтах нам врут и пытаются выдавать российскую технику на Донбассе за украинскую, теперь давайте разберемся, кому принадлежал данный российский БТР-82А.

Посмотрим еще фотографии с данным БТР-82А

Как мы видим на БТР-82А видно номер 052.

А вот и целый БТР-82А с номер 052 и что-то лица не совсем славянские, украинские, а точней это российские солдаты из 18-й ОМСБр, но для Шария это украинский БТР и видимо типичные украинские солдаты.

По поводу башни танка из этого же видео Шария

На сайте “Цензор.нет” показали башню танка и утверждают, что это российский танк, Шарий утверждает, что это украинская разбитая техника, опираясь на видео российского канала “Russia Today” (RT).

То самое видео российского канала “Russia Today” за 2 сентября 2014 года из Донбасса с действительно разбитой колонной вооруженных сил Украины и с данной башней недалеко от Иловайска. На 0.35 секунде видео данная башня.

В первую очередь, по логике вещей, когда нужно понять то, чей это танк, нужно сперва выяснить модель танка, в Украине и России существует множество модификаций советский танков, у каждой модели есть свое точное название, а не просто Т-64 или Т-72, к примеру: Т-72БА, Т-90А, Т-72С, Т-72Б2, Т-72Б3 и у каждого свои особенности.

Если почитать статью на “Цензор.нет”, то там утверждается, что это российская модификация с названием Т-72Б3, а Шарий не говорит модель танка и когда читает текст с сайта, то останавливается перед тем, как прочитать модель танка, Анатолий определяет чей танк просто по видео с поля боя, если видео от российских СМИ, значит точно украинский танк!

Действительно ли это танк Т-72Б3 или нет?

Т-72Б3 – это российская модернизация советского танка Т-72Б, информации о танке очень много, в YouTube много испытаний можно посмотреть.

Давайте сравним 3 похожих танка, советский Т-72Б 1989 года, российский Т-72БА и Т-72Б3

Пункт 1: На Т-72Б3 установили характерный многоканальный прицел "Сосна-У", а на Т-72 обт. 1989 и Т-72БА установлен старый 1К13-22 (49).

Пункт 2: На российских модификациях Т-72Б3 и Т-72БА установлен датчик ветра, на советском Т-72 обт. 1989 он отсутствует.

Пункт 3: На Т-72Б3 убрали прожектор "Луна" и установили дополнительный блок динамической защиты "Контакт-5".

Пункт 4: На Т-72Б3 и Т-72БА устанавливают гусеницы с параллельным шарниром, а на Т-72 обт. 1989 старые гусеницы с последовательным шарниром, но на Донбассе встречались из России Т-72 1989 уже с новыми гусеницами.

Пункт 5: На данных танках стоит динамическая защита "Контакт-5", но Т-72БА бывают и с защитой "Контакт-1".

Данные пункты, помогут вам научиться отличать по внешним признакам, некоторые российские модификации танков, которые Россия использует в войне против Украины.

У Т-72Б3 на башне нет прожектора, стоит дополнительный защитный блок “Контакт-5” и установлен датчик ветра, но самой внешней характерной особенностью танка Т-72Б3 является наличие современного тепловизионного прицела наводчика “Сосна-У” в характерном защитном коробе на танке, перед его работой, крышку снимают.

Возьмем для рассмотрения не кадр с видео, а фотографию в более лучшем качества с данным танком и что мы видим? По всем характеристикам получается, что это башня от российского танка Т-72Б3.

Для наглядности возьмем Т-72Б3 с учений в России и наложим на него башню с видео:

Российский танк Т-72Б3 уничтожили бойцы батальона “Донбас” 29 августа 2014 года.

Корпус от данной башни танка Т-72Б3, после боев башню передвинули.

Видео от бойца батальона “Донбас”, который даже находясь в окружение продолжали воевать с российскими войсками, которые вторглись в Украину в конце августа 2014 года. На видео боец показывает захваченный танк Т-72Б3 и рассказывает как второй Т-72Б3 спалили.

КАК ШАРИЙ НАЗЫВАЛ “КОМЕДИЕЙ” ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, ЧТО НАД УКРАИНОЙ СБИВАЮТ РОССИЙСКИЕ БЕСПИЛОТНИКИ

Название видео Шария: “Мифический украино-российский беспилотник”

Опубликовано: 28 мая 2014 года

Что говорит: Называет “комедией” информацию о том, что над Донецком сбит российский беспилотник. Цитирует СМИ боевиков, о том, что на самом деле сбили украинский беспилотник. Говорит своим зрителям, что у России нет своих беспилотник и что она их закупает у Израиля.

28 мая 2014 года украинские СМИ действительно сообщают о том, что над Донецком был сбит беспилотник, для фоновой заставки новости просто используют случайное фото, случайного беспилотника из интернета, в самой статье не утверждается, что фото на заставке тот самый беспилотник.

Но, 30-го мая “комедия” стала реальностью, данный беспилотник подобрали, сделали фотографии и опубликовали в средствах массой информации. Шарий об этом уже своим зрителям не сообщает, а свое видео с обманом зрителей не опровергает.

Фотографии детальней. Не слишком похоже на несуществующий или гражданский беспилотник.

Шарий утверждает, что не существует российских беспилотников – это опять ложь. В России разработкой беспилотник занимается к примеру “АФМ-Сервис”, “Специальный технологический сервис”, возьмем к примеру их разработку российский беспилотник “Орлан-10”.

Расчёт беспилотного комплекса “Орлан-10”.

А это сбитый над Украиной российский беспилотник “Орлан-10” с номером #10237

и еще один сбитый российский “Орлан-10” над Украиной (#10332)

и еще один сбитый российский “Орлан-10” над Украиной (#10264)

Сбитый российский Орлан 10 над Украиной #10264

и еще (#11057) и т.д.

Сбитый российский Орлан 10 над Украиной #11057

Множество российских беспилотников было сбито над Украиной, но для Шария – это “комедия”.

По поводу израильских беспилотников у России, в этот раз Шарий прав. В России собирают беспилотники из израильских комплектующих на “Уральском заводе гражданской авиации”, а конкретно израильский Searcher II, который в России получил название “Форпост”.

Сборка “Форпоста” на “Уральском заводе гражданской авиации”

А это дорогостоящий беспилотник “Форпост” уже сбитый над Украиной, номер #923. У “патриота Украины” Шария вы не найдете видео с разбором сбитых российских беспилотников над его родиной, для него это “комедия”.

КАК ШАРИЙ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЙСКИЙ БУК, КОТОРЫЙ ВЫЕХАЛ В РОССИЮ БЕЗ РАКЕТЫ

Название видео Шария: “СБУ лоханулось по крупному. БУК не наш, но наш”

Опубликовано: 21 июля 2014 года

Что говорит: Говорит про публикацию СБУ на тему того, что “Бук” сбивший боинг выехал в Россию. Показывает украинский “Бук” с номером 312 и говорит, что СБУ “лоханулись” показав украинский “Бук” в статье, про российский “Бук”, который выехал в Россию.

Вот тот самый скриншот с БУК из видео Шария. Шарий разбирает только нижнее фото, верхнее даже не упоминает и не разбирает, запомните этот момент.

Нижнее фото было сделано еще 17-18-го марта 2014 года на Ясиноватском посту и никакого отношения к БУК, который покидает Украину в направление России он физически не может иметь, потому что, когда фото было сделано, Боинг еще не был сбит.

Вот человек, который был там 17-18 марта 2014 года и сделал фото данного БУК и опубликовал его еще в 18-го марта 2014 года, мы зафиксировали фотографию и дату публикации, кто-то по ошибке добавил данное фото в материал СБУ.

И видео с этого места

Сравним грузовики, которые перевозили БУК, оба они белого цвета.

Вот грузовик, который перевозил БУК Украины и стоял на блокпосту.

А вот белый грузовик фирмы Volvo, который перевозил бронетехнику боевиков, а потом сам БУК, который сбил Боинг, отличия сразу видны.

Пример: Более детальное фото грузовиков Volvo данной фирмы перевозчика, чей грузовик боевики присвоили себе.

А вот тот самый грузовик Volvo с БУК стоит в Донецке 17 июля 2014 года, видеорегистраторы еще никто не отменял:

Теперь вернемся к Шарию и к тому, что он нам не показал в своем видео, про нижний кадр он рассказал и оказалось, что оно не имеет отношения к крушению Боинга и было снято еще в марте 2014 года, а про верхний кадр он ни слова не рассказывает своим зрителям. Не слишком объективно с его стороны получается, верно?

Это кадр с видео, которое было опубликовано 18 июля 2014 года, указывается, что место съемки Луганск, который под контролем боевиков.

На видео можно узнать белый тягач Volvo с синей полосой, с рекламным номером о котором мы писали выше и на тягаче БУК без одной ракеты, который едет мимо билборда с рекламой автодилера “Богдан”.

21 июля 2014 года, российские военные созвали брифинг с заявлением, что они разглядели на билборде адрес с видео, который якобы указывает, что видео снято в г.Красноармейск (ныне Покровск), улица Днепропетровская, 34 (ныне улица Защитников), Донецкая область. Город находится действительно под контролем украинских сил.

Теперь посмотрим на фотографию билборда автодилера “Богдан”, который попал на видео с БУК:

И оказывается, что никакой надписи “г.Красноармейск, ул.Днепропетровская” на билборде нет, а имеется надпись на том месте “Нацiональний автодилер” и адрес магазина продаж машин “Богдан” кв.Ленинского Комсомола, 1-в, который находится в Луганске и что до магазина всего 1 км.

Точное место съемки видео с БУК в Луганске.

Посмотрим на фото за 2013 год с Луганска.

Координаты: 48°32’44.7″N 39°15’52.6″E

Фото для сравнения с этого места с местом из видео с БУК.

А это уже за 2014 год с данного места и с билбородом рекламы автодилера “Богдан” и собором.

После разоблачения лжи от российских военных, по странному обстоятельству, часть билборда сорвали на которой российский офицер указывал адрес.

А это все видео с видеорегистраторов, которые сняли БУК, который передвигается по территории, которую контролируют пророссийские силы, в 2014 году, Шарий так и ни одно видео не показал своим зрителям.

КАК ШАРИЙ ВЫДАВАЛ СОВРЕМЕННЫЙ ТАНК РОССИЙСКОЙ АРМИИ НА ДОНБАССЕ ЗА УКРАИНСКИЙ

Название видео Шария: “Полосы и танки”

Опубликовано: 27 августа 2014 года

Что говорит: Рассказывает, что украинский сайт Еспресо опубликовал видео с захваченным российским танком. Видео Шарий не показывает своим зрителям, только стоп-кадр на момент, где показано, что на танке белые полосы и говорит, что журналисты позируют на фоне “подбитого украинского танка”, ведь на нем белые полосы.

Давайте посмотрим видео, которое Шарий не стал показывать своим зрителям.

Видео снимает украинский журналист Ростислав Шапошников, который в конце августа 2014 года с украинскими бойцами попал в окружение, сейчас проживает в США.

На видео украинские бойцы показывают журналистам захваченный танк.

На танке действительно белые полосы, со свежей белой краской еще не запачканной грязью. Видимо Шарий не знает, что когда захватывают вражескую технику в бою, то наносят на нее свои опознавательные знаки, чтобы свои не подбили или Шарий знает это прекрасно, но просто манипулирует своими зрителями и не показывает даже само видео, пытаясь скрыть факт захвата украинцами российского танка.

Разберемся в том, какая модель и модификация танка исключительно по видео, а не дополнительных фото.

Датчик ветра.

Динамическая защита “Контак-5” с дополнительным блоком вместо прожектора.

Многоканальное тепловизионное прицельное приспособление наводчика "Сосна-У" (на видео с открытой крышкой и поврежден в ходе боя).

Тепловизионный канал изготовлен на базе камеры 2-го поколения "Catherine-FC" французской компании THALES, что мы и видим в данном танке, когда журналисты опустили камеру в танк, а данная разработка устанавливается на российские танки Т-72Б3.

По поводу номеров на корпусе танка, которые сняли на камеру, по ним можно определить дату изготовления самого корпуса танка, а не год модернизации.

По серийному номеру, для модернизации взяли танк Т-72Б 1989 года и провели модернизацию до уровня Т-72Б3.

И получается, что украинские военные захватили современной модернизации танк российской армии модели Т-72Б3, который не хотел показывать своим зрителям Шарий.

Фото данного российского танка Т-72Б3, который захватили украинцы.

Танк был в рабочем состояние и на нем потом пытались прорваться из окружения.

Еще Шарий не объясняет, почему номера танка закрашены зеленой краской и вместо номеров нарисованы белые круги на танке.

Российские войска с кавказскими боевиками перед вторжением в Украину, опознавательные знаки России были белые повязки и белые круги, которые мы видим на данном видео на танках Т-72Б3.

Потом российские танки Т-72Б3 с белыми кругами захватывают украинские добровольцы.

Видео батальона “Донбас”, которые захватили российский Т-72Б3 29 августа 2014 года и осматривают его:

Танкисты 6-й отдельной танковой бригады России с танками Т-72Б3 на которых белые круги.

Теперь по поводу документов, которые нашли в танке, которые Шарий называет “какими-то бумажками” и тоже их не показывает своим зрителям. Давайте посмотрим на вот эту “бумажку”:

“Карточка учёта стрельб на рядового Березина Алексея”

Общая фотография российских танкистов 6-й ОТБр на фоне танков Т-72Б3 с белыми кругами.

Под номером 1 Алексей Березин.

Была найдена его страничка в социальной сети Вконтакте, в которой он публиковал фото со своей службы еще с 2013 года, до войны, на фото видно петлички танковых войск:

В октябре 2014 года, Березин публикует совместное фото с танкистами 6-й ОТБр, фото обрезано, белые круги не видно, оригинал фото мы публиковали чуть выше на котором видно белые круги на танках Т-72Б3.

Архивная запись странички Алексея Березина на случай удаление фотографий и странички.

Российский танкист Алексей Березин стоит на танке Т-72Б3 и возможно, данный танк и есть тот танк, который Березин потерял на Донбассе в августе 2014 года и который Шарий хотел выдать своим зрителям за украинский…

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