Как понять, что Путин готовится к масштабной атаке: украинцам указали на признак

В случае, если в Украину будут перебрасываться тяжелые вооружения, а переброшенные спецвойска передадут в оперативное управление террористов, можно говорить о подготовке России к масштабной операции.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".

"Если будут перебрасываться тяжелые вооружения, если эти подразделения будут переданы в оперативное управление так называемых российских советников в органах военного управления двух армейских корпусов боевиков, то это может быть подготовкой к какой-то масштабной операции. Если они будут переброшены, чтобы просто кошмарить, то ничего страшного ждать не стоит", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", по словам Тымчука, введением на Донбасс российских спецвойск президент России Владимир Путин хочет показать Западу свою обиду на санкции.