Как партию Анатолия Шария возглавила новоросска-сталинистка

О том, кто такая Антонина Белоглазова, большинство украинцев узнали сравнительно недавно. Номер 3 в избирательном списке партии скандального пророссийского блогера Анатолия Шария оказалась убежденной крымнашисткой и сталинисткой. Кто она, каких взглядов придерживается и как попала под крыло Шария – разбирался OBOZREVATEL.

Белоглазова: от "рядового сотрудника" - в "топы" партии Шария

Аляповатые флешмобы с красными шариками, перманентные провокации и тонны манипуляций и антиукраинской пропаганды в интернете, разгоняемые тысячами безликих юзернеймов… Именно таким простым рецептом получения электоральной поддержки в воюющей уже почти 6 лет стране воспользовался скандальный пророссийский блогер Анатолий Шарий в ходе парламентской гонки, в которой принимала участие и его наспех собранная партия.

И это почти сработало. В Украине нашлось около 3% людей, считающих, что стране нужны депутаты из партии имени человека, в течение долгих лет занимающегося системной дискредитацией как страны в целом, так и армии, эту страну защищающей, в частности.

Об одной из близких соратниц Шария мы сегодня и расскажем. Знакомьтесь: третий номер избирательного списка партии Шария, крымнашистка и сталинистка – Антонина Белоглазова.

Антонина Белоглазова Facebook

Несмотря на то, что Белоглазова не первый год вращается в медиа-сфере, еще недавно о ее существовании мало кто знал. Все изменилось тогда, когда она решила начать политическую карьеру в качестве главы партии Анатолия Шария и когда выяснились шокирующие подробности об истинных убеждениях одной из топов этой "украинской политической силы".

Сотрудничать с Шарием она начала несколько лет назад – с 2016-го, когда, если верить указанной Белоглазовой информации в ее профиле в Фейсбук, она начала работать на сайте "ШарийNET".

Уже в 2017-м Белоглазова получила первое "признание": в сентябре ее фамилия появилась на сайте "Миротворец" с пометкой "участник информационной спецоперации страны-агрессора против Украины". Тогда же деятельностью Антонины интересовались и в СБУ.

"По данным СБ Украины, она за "гонорары" снимает видеосюжеты, которые блогер использует на своем канале в Youtube для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб", - заявляли тогда в службе.

4 сентября Белоглазову даже приглашали в СБУ – на разговор. "Сотрудники СБУ информировали ее о недопустимости проведения возможной противоправной деятельности во вред безопасности Украины и объявили официальное предостережение. После завершения беседы женщина была свободна", - цитировала СБУ Украинская правда.

Косвенно небезосновательность претензий СБУ тогда подтвердила реакция на произошедшее самого Шария: он начал разгонять месседж, что Белоглазову… похитили спецслужбы. И грозился устроить по этому поводу пресс-конференцию в ЕС и обнародовать видеодоказательства похищения – с соответствующими последствиями для СБУ и страны.

На пресс-конференцию в ЕС Белоглазова таки поехала – в сопровождении скандально известного Руслана Коцабы. Правда, европейских журналистов их показательное выступление не заинтересовало.

Картинку вопиющих нарушений свободы слова и "разгула нацистов" в Украине Белоглазова пыталась формировать очень последовательно. К примеру, два года назад она рассказывала спецпредставителю ОБСЕ Арлему Дезиру о том, как на нее во время освещения одного из митингов в Киеве "напали представители националистических организаций".

"Жертвой нападения" себя Белоглазова объявила и на одном из судов, где избиралась мера пресечения для Юлии Кузьменко, которой предъявлено подозрение в причастности к убийству белорусского журналиста Павла Шеремета.

Показательно: на сайте "Шарий.нет", где до сих пор трудится Белоглазова, при введении в строку поиска ее фамилии всплывают лишь многочисленные "нападения" на нее. И этот факт, и стиль поведения Белоглазовой наталкивают на мысль, что создание подобной "картинки" - одна из задач ее работы в Украине.

В списке партии Шария, которую он сам, как бы подчеркивая "серьезность" своей политической платформы и конструктивность предвыборной программы, окрестил аббревиатурой Е.Б.А.Ш, Антонина Белоглазова заняла почетное третье место – сразу после самого Шария и его супруги Ольги Бондаренко. Учитывая, что чета Шарий проживает вне Украины (а сам Анатолий вообще не мог въехать в страну по причине пребывания в розыске по уголовной статье) – именно Антонина Белоглазова возглавила партию.

Предвыборная программа партии базировалась вокруг обещания "выгонЕм воров" (да-да, именно так некоторое время было написано на сайте этой "политсилы"). Но даже ее, как показал разговор Белоглазовой с блогером Владимиром Золкиным, она запомнить не сумела: во время интервью Антонина не смогла ответить на элементарные вопросы по поводу того, с ЧЕМ и ЗАЧЕМ члены партии Шария рвутся во власть.

Кто такая Белоглазова?

Официальная информация о биографии Белоглазовой уместилась в пару предложений: родилась 24 апреля 1991 года в Киеве. Имеет высшее образование. Работает на Шария. До этого сотрудничала с "Медиа-потоком”.

Поддержка "Новороссии", тесные контакты с российскими националистами, празднование годовщины оккупации Крыма – именно таких взглядов придерживается "украинский политик" Белоглазова. Украинские блогеры раскопали огромный массив видеоподтверждений.

Вот она в компании активистов одиозной российской организации НОД – в Москве, радуется 3 годовщине "присоединения Крыма к России" и тому, что "большая часть украинского куска стала Российской Федерацией". "Мы, конечно, рады этому событию, потому что много людей хотели вернуться в состав России, как это было раньше. И мы поздравляем всех крымчан с этим праздником", - со счастливой улыбкой вещает Белоглазова.

По видео видно: со многими участниками российской организации НОД Антонина – накоротке.

Эта организация известна всецелой поддержкой Путина и выдуманной им "Новороссии". На сайте НОДа, к примеру, до сих пор ведется сбор денег и гуманитарки для террористов ОРДЛО.

А российская "Новая газета" еще в 2015 году писала о том, что члены НОД были задействованы в вербовке "добровольцев", которые убивали на Донбассе украинцев.

Кроме того, активисты НОДа убеждены: земли Украины должны принадлежать России. И ставят целью "вернуться к отечеству в границах СССР 1945-1991 годов". И Антонина их в этом поддерживает. Ведь, по ее же словам, она не имеет ничего против того, чтобы "Киев взять в 2018-м".

Кстати, "наших" на митинге Белоглазова ищет по условленному ориентиру: флагу "Новороссии".

А вот, уже после митинга Белоглазова со щенячьим восторгом описывает, как ждала приезда и выступления Путина по поводу годовщины оккупации Крыма.

И возмущается утверждением, что Сталин виновен в убийстве миллионов людей.

Блогеры Андрей Попик и Сергей Стерненко также обнародовали массив фото и видео, подтверждающих контакты Белоглазовой с российским пропагандистом Гремом Филипсом и даже с тогда еще советником Путина Глазьевым.

Андрей Попик также обратил внимание на брата Белоглазовой Константина Мамросенко, одного из лидеров партии Шария в Запорожье. Биография Мамросенко вполне заслуживает отдельной публикации. Активный участник так называемой "русской весны", он вместе с российским террористом "Моторолой" в 2014 году участвовал в захвате Харьковской ОГА, затем сидел в СИЗО за сепаратизм, откуда непонятным образом вышел под залог. А в 2017 году, как сообщали СМИ, Мамросенко судили уже за чистую уголовщину – вместе с подельником он арендовал помещение, оборудовал там клетку и намеревался держать там похищенных людей и требовать за них выкуп.

Так что "патриотов" и "правдолюбов" в руководстве партии "самого честного блогера" - хоть отбавляй.

После видеоблогов Стерненко и Попика Анатолий Шарий записал видеоролик, в котором попытался сохранить хорошую мину при плохой игре. Дескать, он случайно узнал о существовании этих видео – и решил рассказать о них своим подписчикам, пока "эти видео не начали таскать украинские СМИ – а они будут это делать". По мнению Шария, убеждения Белоглазовой – это нехорошо, но все это - не более чем ошибки молодости. И сразу после знакомства с ним (которое, по уверениям Шария, случилось через два месяца после зафиксированных на видео событий) она полностью переменила свое мнение. Тем не менее Шарий, дескать, намерен инициировать вопрос о ее снятии с должности главы партии: "потому что я так решил" - и оставить Белоглазову членом партии.

В своем видеооправдании он предоставил слово и самой поклоннице НОДа. Дословно она сказала следующее:

"Каждый из нас не является ангелом. У каждого в жизни были зашквары. Кто-то был там, кто-то - в другом месте, делал то или иное. Каждый из нас должен понимать, что в течение жизни у человека меняются взгляды, кто-то пробует, что-то находит. Я говорю о конкретно взглядах. Политических. Ну о тех или иных взглядах. Так вот, я живой человек и у меня тоже были разные взгляды. Хочу сказать, что я уже не являюсь тем человеком и уже давно не делаю … скажем так… не общаюсь с теми людьми, с которыми общалась тогда. И то это был короткий период. Ну, да ладно", - заявила Белоглазова, которая не так давно кичилась в Фейсбук участием в двухдневном тренинге по ораторскому мастерству от "регионалки" Елены Бондаренко. Как видим, тренинг удался.

При этом Белоглазова почему-то старательно избегала конкретики как в отношении сути своих стремительно меняющихся взглядов, так и в том, с какими именно людьми и какие отношения ее связывали.

Хотя, если посмотреть еще одно видео с ее участием – нетрудно заметить, что Белоглазова на акциях и в штабе НОД была совершенно не случайным человеком. Настолько неслучайным, что ей даже поручили заниматься организацией акций НОДа и приближенной к ним "Глобальной волны" - основной задачей которой является популяоизация псевдонаучных теорий вроде "переезда мирового правительства в Россию", "божественной просветительской миссии россиян" и поддержки Путина со стороны "самых влиятельных инопланетян".

Сами НОДовцы говорят: выйти из НОД – невозможно. И нет ни единого подтверждения того, что Белоглазова оттуда вышла. По крайней мере, в Москву она катается регулярно – до сих пор.

Пресловутый ролик-оправдание на канале Шария провисел не дольше 10 минут. После "самый честный блогер" его удалил. То ли сказанул/засветил что-то лишнее, то ли резко передумал поднимать эту тему вообще. А может – узнал, что существует нечто большее, чем то, что уже увидела Украина.

И если это "нечто" существует – мы его обязательно найдем.

А пока OBOZREVATEL присоединяется к уже озвученным требованиям к СБУ начать уголовное производство в отношении Антонины Белоглазовой. Как минимум, по статье 110 Уголовного кодекса Украины – за публичное посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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