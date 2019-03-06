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Экс-главарь "ДНР" "сдался" Украине: появилась противоречивая информация

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В сети появилась информация о том, что в Украину бежал бывший "глава ЦИК ДНР" Роман Лягин, который организовывал псевдореферендум на Донбассе 11 мая 2014 года.

Обнародовала ее на странице в Facebook нардеп от "Самопомочі" Наталья Веселова. По ее словам, Лягин быстро разочаровался в идеалах псевдореспублики и начал критиковать главарей "ДНР", за что попал "на подвал".

"Светлана Дрюк не только ценный свидетель, но и в определенном смысле агент украинских спецслужб, которая получила для нашей страны ценные документы, доказывающие непосредственное участие российских кадровых военных в войне на территории Украины, а также раскрывающие планы дальнейшей агрессии. Таким же ценным свидетелем является Роман Лягин — бывший "глава ЦИК ДНР", который организовывал псевдореферендум 11.05.2014-го", — сообщила она.

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Перешедшую на сторону Украины ''Ополченочку'' предупредили об опасности

"Получив свободу, он побежал в РФ. Там его ждала тюрьма. У него остался один путь: Украина, где он прошел по программе СБУ "Тебя ждут дома" и стал ценным свидетелем. Для Украины очень важно иметь как можно больше таких свидетелей. Ими могли бы стать и Захарченко с Плотницким, если бы не были бы такими уверенными в своих российских кураторах", — подытожила Веселова.

OBOZREVATEL связался с Наталией Веселовой, которая сообщила, что действительно не нашла подтверждения данной информации, хотя ранее слышала об этом от нескольких источников.

О возвращении Лягина в Украину по программе "Тебя ждут дома" не слышали и в самом СБУ.

Роман Лягин

Роман Лягин

Голос Севастополя

Экс-главарь "ДНР" "сдался" Украине: противоречивая информация

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарная "ополченочка" Светлана Дрюк перешла на сторону Украины и теперь сотрудничает с украинской контрразведкой. Она раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
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Булах Петр
Булах Петр
Помилку може зробити тільки дитина якій 5-7 років від народження. А це дорослий дядя Це просто флюгер. Шматок лайна. І не факт. що коли зміниться ситуація для нього, то він не використає цю ситуацію собі на користь. Він став патріотом України? Ні! І там такого лайна більш ніж дохуя, які "вдруг резко полюбили" Україну, коли їм стало кислувато після спілкування З кацапським гавном.
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Попова Ольга
Попова Ольга
Булах Петр, ЕСЛИ ОНИ ПОМОГУТ ОТРЕЗАТЬ ГОЛОВЫ ОРКАМ УБЫВАВШИМ НАШИХ ХЛОПЦЕВ , ТО МЫ ИХ ПОМИЛУЕМ ПОКА , ПРИ УСЛОВИИ ЧТО РУКИ НЕ В КРОВИ , !
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Щирый Мокряк
Щирый Мокряк
Как узнать, что укроинец врет? Правильно... У него открыт рот.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Щирый Мокряк, у бот-программы нет рота, это кусок кода. Поэтому она может врать,как ты..
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Stasinenko Yevhen
Stasinenko Yevhen
Бегут крысы, бегут. Знают, что россия их предаст, в любом случае предаст
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