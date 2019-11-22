Причастен прокурор ГПУ: Рябошапка раскрыл детали масштабной коррупции на Одесчине

Обыски в Одессе связаны с тремя уголовными производствами: хищением денег чиновниками горсовета, коррупцией в Администрации морских портов и вымогательством денег и земли в поселке Затока.

Об этом сообщилгенеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает УП. Он уточнил, что чиновники, связанные с Администрацией морпортов, с помощью фиктивных договоров пытались вывести из собственности государственного предприятия сумму примерно на 54 миллионов гривен.

"Третья ситуация... связана с вымогательством денег у одного из чиновников Затоковской поселкового совета. А также эта ситуация была связана с требованием выделения земли лицам, которые не имели на это права.

К сожалению, в этой ситуации, к вымогательству был причастен один из прокуроров Генеральной прокуратуры", – сказал Рябошапка.

Присвоение денег в Администрации морских портов, по его словам, происходило через договоры на поставку "определенной продукции", которая так и не была поставлена, и исполнение "фиктивных работ по реконструкции порта, которые так и не были проведены".

Обыски в мэрии Одессы СБУ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской мэрии 22 ноября прошли обыски. Следственные действия проходили в главном здании мэрии на Думской площади и в помещении департамента финансов на улице Жуковского.

В СБУ подозревают, что чиновники мэрии присвоили 100 млн бюджетных гривен.

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