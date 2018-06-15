К голодающему Сенцову не пустили украинского омбудсмена

Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили к политзаключенному режиссеру Олегу Сенцову.

Омбудсмен пообщалась с руководством колонии российского города Лабытнанги, где удерживают украинца, сообщила она в Facebook.

“Я встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказаний. Именно он сообщил мне, что я не могу ни за каких обстоятельств встретится с Сенцовым. Он не пояснил мне почему именно он отказывает. Когда я спросила о состоянии Сенцова, то он сообщил, что не будет предоставлять мне любую информацию и попросил нас покинуть территорию колонии", – рассказала она.

Денисова добавила, что останется у колонии, и будет ожидать ответа от российской коллеги Татьяны Москальковой по этой ситуации.

В свою очередь, российский омбудсмен заявила, что Денисова не может встретиться с Сенцовым, поскольку он "является гражданином России".

Она также обвинила украинскую коллегу "в нарушении договоренностей", передает ТАСС.

"Согласно договоренности президентов, два уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, которые находятся под стражей: я в Украине, она - здесь. В нарушении нашей договоренности Денисова приехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов", - сказала она.

В свою очередь пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ответить, почему Денисову не пускают к Сенцову, передает УНИАН.

"Эту тему ведет моя коллега Москалькова, она находится в контакте с украинскими визави на этот счет. Мы надеемся получить подробную информацию и позже я смогу вас проинформировать", - сказал он.

"Что касается Сенцова, в любом случае – его, конечно, нельзя считать удерживаемым лицом, потому что он осужденный, причем по достаточно тяжкой статье", - добавил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.