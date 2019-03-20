Изъяли кокаина на 1 млрд грн: под Одессой задержали крупнейшую партию наркотиков

В морском торговом порту "Южный" (30 км на восток от города Одесса) изъята крупнейшая партия контрабанды кокаина за последние годы.

Правоохранители перекрыли незаконную поставку 257 кг кокаина, стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет почти 1 млрд грн, сообщили УНН в Департаменте противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.

"Такого количества наркотического порошка хватило бы на изготовление более 1,5 миллиона доз наркотика", - говорится в сообщении.

"Этот факт еще раз подтверждает, что международные наркосиндикаты активно используют удобное географическое расположение Украины в своих корыстных целях", - отметил начальник департамента Андрей Кихтенко.

УНН

УНН

УНН

Он добавил, что наркосиндикаты используют территорию нашего государства как транзитную зону для последующей переправки кокаина в другие страны. На этот раз опасный груз поступил из порта Латинской Америки.

По его словам, представителей транснационального наркобизнеса привлекает функционирование на территории нашего государства мощных морских торговых портов, развитая транспортная инфраструктура.

"Как правило, крупные партии наркотиков скрываются контрабандистами в специально оборудованных тайниках контейнеров с экспортным грузом, или маскируются среди товаров и продуктов, которые легально ввозимых в Украину", - пояснил глава департамента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ изъяли на Полтавщине крупнейшую партию метадона в истории Украины.

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