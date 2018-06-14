Известный нардеп попал в ДТП на Полтавщине: первые фото

В ночь на 14 июня в Полтавской области произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился народный депутат из группы "Воля народу" Сергей Шахов.

Происшествие произошло около 2:00 в селе Пышное Лубенского района Полтавской области, передает УНН, ссылаясь на данные полиции.

Отмечается, что автомобиль Toyota Land Cruiser, где на пассажирском сиденье находился депутат, столкнулся с автомобилем Ford, который стоял на дороге.

В результате ДТП 28-летний водитель автомобиля Ford получил тяжелую травму головы, с которой был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Народный депутат и другие участники аварии не пострадали.

Позже информацию подтвердил сам Шахов.

"Ночью, после эфира попал в аварию. Это случилось по дороге в Запорожье... Со мной все в порядке, только несколько ушибов и синяков. Спасли ремни безопасности. От госпитализации я отказался", - сообщил он в Facebook.

Нардеп заверил, что пострадавшему мужчине предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

По факту ДТП решается вопрос о начале досудебного расследования по ч.2 ст.286 УК Украины.

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