Изнасиловал в четвертый раз: на Донетчине осудили педофила-рецидивиста

В Мариуполе Донецкой области суд приговорил к 14 годам педофила, нападавшего на девочек в возрасте 10-13 лет. До этого мужчина трижды был судим за преступления сексуального характера.

Как сообщила пресс-служба Мариупольской местной прокуратуры, 48-летний злоумышленник был задержан весной 2017 года.

В марте преступник напал на девочку, которая заходила в подъезд многоквартирного дома. Мужчина приставил к горлу перепуганного ребенка канцелярский нож, после чего совершил в отношении нее развратные действия.

Мариупольский педофил ГУНП в Донецкой области

Аналогичное преступление насильник проделал в апреле, напав на трех школьниц 12-13 лет.

Следующей жертвой педофила стала 10-летняя девочка. Ребенок возвращался с гимназии и зашел в подъезд дома. На верхнем, 12 этаже, педофил напал на школьницу и удовлетворил половую страсть неестественным способом, угрожая ребенку канцелярским ножом.

Педофил нападает на детей (иллюстрация) MRPL.city

Полицейским девочка смогла описать преступника и того задержали в течение суток.

Нашим журналистам правоохранители сообщили, что педофил работал дворником на коммунальном предприятии. В начале февраля 2016 года мужчина вышел на свободу, отсидев 10 лет за аналогичное преступление.

Педофил нападал на детей в Мариуполе Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева педофил напал в подъезде на 13-летнюю девочку. Школьнице удалось вырваться, но когда она открыла ключом дверь квартиры, мужчина затолкал ее внутрь – начал душить, а потом заставил раздеться.

В Мариуполе 23 июня местный житель пытался изнасиловать 11-летнюю девочку, которая шла на занятия компьютерных курсов.

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