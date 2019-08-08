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Изнасиловал в четвертый раз: на Донетчине осудили педофила-рецидивиста

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В Мариуполе Донецкой области суд приговорил к 14 годам педофила, нападавшего на девочек в возрасте 10-13 лет. До этого мужчина трижды был судим за преступления сексуального характера.

Как сообщила пресс-служба Мариупольской местной прокуратуры, 48-летний злоумышленник был задержан весной 2017 года.

В марте преступник напал на девочку, которая заходила в подъезд многоквартирного дома. Мужчина приставил к горлу перепуганного ребенка канцелярский нож, после чего совершил в отношении нее развратные действия.

Мариупольский педофил

Мариупольский педофил

ГУНП в Донецкой области

Новости
Секс-скандал со школьницей: под Ривне произошла трагедия

Аналогичное преступление насильник проделал в апреле, напав на трех школьниц 12-13 лет.

Следующей жертвой педофила стала 10-летняя девочка. Ребенок возвращался с гимназии и зашел в подъезд дома. На верхнем, 12 этаже, педофил напал на школьницу и удовлетворил половую страсть неестественным способом, угрожая ребенку канцелярским ножом.

Педофил нападает на детей (иллюстрация)

Педофил нападает на детей (иллюстрация)

MRPL.city

Полицейским девочка смогла описать преступника и того задержали в течение суток.

Нашим журналистам правоохранители сообщили, что педофил работал дворником на коммунальном предприятии. В начале февраля 2016 года мужчина вышел на свободу, отсидев 10 лет за аналогичное преступление.

Педофил нападал на детей в Мариуполе

Педофил нападал на детей в Мариуполе

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева педофил напал в подъезде на 13-летнюю девочку. Школьнице удалось вырваться, но когда она открыла ключом дверь квартиры, мужчина затолкал ее внутрь – начал душить, а потом заставил раздеться.

  • В Мариуполе 23 июня местный житель пытался изнасиловать 11-летнюю девочку, которая шла на занятия компьютерных курсов.

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Тема
Криминал
Место
Украина Мариуполь
Теги
педофилы охота на педофилов Национальная полиция Украины
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