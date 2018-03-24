Изнасиловал и убил беременную: на Донбассе "взяли" друга Гиркина

На Донбассе арестовали разыскиваемого российским командованием террористов командира 3-й МСБ 7-й бригады 1-го корпуса ВС РФ Юрия Свиридова (позывной "Мачете").

На данный момент его доставили в Луганск, пишет на своей странице в Facebook военный журналист Юрий Бутусов.

По его словам, он является личным другом бывшего главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина.

"Свиридов совершил преступление, резонансное даже по бандитским понятиям российских спецслужб. "Мачете" прямо на позициях застрелил наемницу из своего же батальона Анастасию Ткачеву, которая отказала ему в интимной близости. Ткачева оказалась беременной, так что по сути Свиридов убил двоих человек", - уточнил журналист.

Убитая Свиридовым наемница

Об аресте "Мачете" в своем ЖЖ также написал пособник террористов на Донбассе Михаил Полынков (позывной "Хрусталик").

"Ранее "Мачете" вернулся в Дебальцево, чтобы доказать свою невиновность в том, в чем его обвиняют. Очень просил проверить себя на детекторе лжи. Боюсь, что могут его не довезти до него", - заявил он.

Как сообщал "Обозреватель", убитая на Донбассе российская террористка "ДНР" Анастасия Ткачева была изнасилована и застрелена собственным командиром - Юрием Свиридовым - в октябре 2017. При этом женщина была на позднем сроке беременности.