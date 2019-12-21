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21 декабря • обновлено в 22:59
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Избивают и шантажируют: СБУ рассказала, как в "Л/ДНР" вербуют украинцев. Видео

1.3т
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СБУ получила новые доказательства вербовки террористами "Л/ДНР" заключенных, которых они передают украинской стороне.

Как сообщила пресс-служба ведомства, оккупанты заставляют осужденных подписывать с ними обязательства о негласном сотрудничестве. Об этом рассказал один из этапированных заключенных, которого заставляли собирать данные об украинских военных и их позициях.

Чтобы получить согласие на "сотрудничество", террористы применяют запугивание, шантаж, избиения, угрожают их семьям.

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"В колониях "Л/ДНР" отсутствует отопление, медицинская помощь, не хватает еды. Несогласных с такими тюремными порядками сепаратисты привлекают к работам на своих передовых позициях: зэки строят блиндажи для боевиков, роют окопы", – рассказали в СБУ.

В СБУ напомнили, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы на срок до 15 лет. В то же время, от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершали во исполнение преступного задания никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с враждебными спецслужбами.

Как писал OBOZREVATEL, ранее СБУ пресекла деятельность группы лиц в Киеве, которая создавала и продвигала фейковые аккаунты для граждан России и террористов "ДНР".

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чтобы пятнаху не впаяли на "родине", они ещё не такое расскажут
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