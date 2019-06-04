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Избил ногами: в Одессе фанат "русского мира" зверски поиздевался над женщиной

2.5тЧитать материал на украинском

В Одессе сепаратист избил ногами местную жительницу Наталью Савичеву, которая гуляла с ребенком.

Инцидент произошел в парке Горького в понедельник вечером, 3 июня, передает сайт 048.ua.

"Стала свидетелем разговора своих соседей по скамейке - мужчины и женщины. Мужчина очень яро пропагандировал сепаратизм и восхвалял "русский мир", неоднократно называл себя "сепаром", а воинов - "наемниками", которые воюют за 8000 грн и по 2 га земли. Моя психика не выдержала, и я сделала им замечание - благодаря тем ребятам, которые воюют и гибнут, вы можете сидеть в парке под мирным небом!" – рассказала она.

По словам Натальи, после замечания мужчина со словами "туда им и дорога, бандеровка @баная" набросился на нее с кулаками, и стащив за ногу со скамейки, начал забивать ногами уже лежащую.

Иллюстрация

Иллюстрация

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"Я вызвала полицию и охрану парка ГБР. ГБР приехали раньше полиции (за это им большое спасибо) задержали сепаратюгу и обыскали, при обыске у него забрали нож. Доставили в Малиновский ОП. Заявление написано, но к сожалению "мусора" не усматривают состава преступления, говорят, что это его субъективное мнение и за это к ответственности не привлекают. Сделать фото или снять его на видео запрещали", - добавила женщина.

Избил ногами: в Одессе фанат "русского мира" зверски поиздевался над женщиной
Избил ногами: в Одессе фанат "русского мира" зверски поиздевался над женщиной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в метро Харькова жестоко избили мужчину, никто не вступился.

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Место
УкраинаОдесса
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Валевич Борис
Валевич Борис
У нас "мусора" только геройски могут убивать детей да целовать жопу гомосексуалисту Авакову
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
вот это полиция Зеленского который умостился на Трон! Срочная новость!! Опг Порошенко перегистрировало партию Саакашвили "Рух новых сил" на подставных людей -алкоголика ! Зеленский в рот Гамна набрал и молчит -ИСТОЧНИК! Призываю ни в коем случае не голосовать за Зеленского!
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