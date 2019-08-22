Умер в больнице: в деле об убийстве подростком девушки в Харькове новый поворот

Семья 17-летнего Даниила Редина, которого подозревают в убийстве 25-летней Яны Шевченко из Харькова, запугала весь район.

Об этом рассказали местные жители в сюжете "Надзвичайних новин". Одна женщина даже призналась, что отец парня в прошлом избил до смерти ее мужа.

"Весь наш район просто запуган этой семьей и, в частности, папой, Денисом Рединым. Мой муж был избит отцом этого парня до смерти, умер в больнице на третий день. И за это никто не понес наказание. Не только я знаю, что у него есть покровители в нашем Холодногорском отделе полиции", — говорит она.

Убитая Яна Шевченко Скриншот с видео

Также стало известно, что после обнаружения тела Яны, отец Даниила начал опять прибегать к старым методам и запугивать людей.

"Всем, кто что-то видел, звонит папа (экс-правоохранитель. – Ред.) и сотрудники райотдела. Звонят свидетелям и угрожают, чтобы все закрыли рот и молчали. И только после того, как дело забрали в следственное управление, оно сдвинулось с мертвой точки", — рассказал правозащитник Андрей Диденко.

Отец подозреваемого Денис Редин Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что парень хвастался преступлением во дворе и рассказывал жуткие подробности убийства 25-летней Яны.

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