УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Избиение ученика Френка Синатры в Одессе: полиция нашла виновника

2.6тЧитать новость на украинском

Ученика Френка Синатры, американского певца Билла Уоррена в Одессе избил его же знакомый.

Полиция установила личность нападавшего, рассказал советник начальника регионального главка Нацполиции Одессы Руслан Форостяк УНИАН.

Билл Уоррен

"Как выяснилось, ему подбил глаз его земляк, выходец из США мексиканского происхождения, с которым у пострадавшего давний конфликт. Надо отметить, что оба ведут достаточно свободный и разгульный образ жизни в Одессе, люди отдыхают", - заявил правоохранитель.

Новости
Избили врача и заставили извиняться: на Днепропетровщине неизвестные разгромили больницу

Как сообщал OBOZREVATEL, на 71-летнего Билла Уоррена напали 5 июня около 20.00. Неизвестный ударил его по лицу и руке. Билл Уоррен является обладателем двух национальных премий США и выступает с концертами по всему миру. В Украине певец живет уже несколько лет. Его привело из Калифорнии желание найти себе лучшую жену.

Место
УкраинаОдесса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
19
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги