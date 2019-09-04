Из украинской колонии сбежали опасные преступники: фото и приметы

Из Николаевской колонии №50 во Львовской области бежали осужденные. Один из них – насильник.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook. Также он опубликовал фото преступников.

Так из колонии удалось уйти 20-летнему киевлянину Виталию Буртовенко, который был приговорен к 5 годам колонии за изнасилование и разбой.

Приметы: низкий до 170 см, цвет волос светло-русый, глаза – синие, татуировка на левой руке надпись "золото" и на правой руке надпись "золото", на пальцах левой руки цифры "1" "9" "9" "9".

Второй беглец – 27-летний уроженец села Лука Житомирской области Павел Дмитрук. В апреле он был приговорен к трем годам лишения свободы за незаконное изготовление, хранение и распространение наркотиков.

Приметы: низкий до 170 см, цвет волос черный, глаза – карие, татуировки правой руке надпись "тюрьма – наука с наук и мир жесток и гонор".

"Есть информация, что заказывали такси в 22:30 из Николаева на Киев через 838 и еще в пару направлений заказывали, но отказались", – сообщил Зинкевич.

Виталий Буртовенко ФБ Зинкевича

Виталий Буртовенко ФБ Зинкевича

Павел Дмитрук ФБ Зинкевича

Павел Дмитрук ФБ Зинкевича

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине из тюрьмы сбежал неоднократно судимый преступник.

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