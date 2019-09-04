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4 сентября • обновлено в 07:17
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Из украинской колонии сбежали опасные преступники: фото и приметы

12.9т Читать материал на украинском

Из Николаевской колонии №50 во Львовской области бежали осужденные. Один из них – насильник.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook. Также он опубликовал фото преступников.

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Так из колонии удалось уйти 20-летнему киевлянину Виталию Буртовенко, который был приговорен к 5 годам колонии за изнасилование и разбой.

Приметы: низкий до 170 см, цвет волос светло-русый, глаза – синие, татуировка на левой руке надпись "золото" и на правой руке надпись "золото", на пальцах левой руки цифры "1" "9" "9" "9".

Второй беглец – 27-летний уроженец села Лука Житомирской области Павел Дмитрук. В апреле он был приговорен к трем годам лишения свободы за незаконное изготовление, хранение и распространение наркотиков.

Приметы: низкий до 170 см, цвет волос черный, глаза – карие, татуировки правой руке надпись "тюрьма – наука с наук и мир жесток и гонор".

"Есть информация, что заказывали такси в 22:30 из Николаева на Киев через 838 и еще в пару направлений заказывали, но отказались", – сообщил Зинкевич.

Виталий Буртовенко

Виталий Буртовенко

ФБ Зинкевича

Виталий Буртовенко

Виталий Буртовенко

ФБ Зинкевича

Павел Дмитрук

Павел Дмитрук

ФБ Зинкевича

Павел Дмитрук

Павел Дмитрук

ФБ Зинкевича

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине из тюрьмы сбежал неоднократно судимый преступник.

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Место
Украина
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