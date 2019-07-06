Из оккупантов в "миротворцы": террорист "ДНР" слил подлый план России по Донбассу

Выдачу своих паспортов на Донбассе Россия хочет использовать для того, чтобы объявить их владельцев (преимущественно террористов "Л/ДНР") "миротворческими" силами и развязать масштабную войну в случае открытия ВСУ огня по ним.
Такой преступный план озвучил российский наемник Андрей Морозов ("Мурз"), пишет журналист Василий Белов на своей странице в Facebook.
"Троянский конь. Пока сознательная часть граждан страны борется с нарастающим внутренним реваншем, оккупанты продолжают воплощать свои планы в реальность", – отметил он.
Белов подчеркнул, что стратегией "из оккупантов в "миротворцы" Кремль намерен "легализировать" своих боевиков на украинской территории с помощью паспортов страны-агрессора.
Паспорта РФ на Донбассе
Facebook Василия Белова
"Быстрая паспортизация вояк, в случае успеха, помимо прочих интересных следствий, создает возможность для трансформации "корпусов" в "Российские миротворческие силы на Донбассе". Можно мило улыбнуться в минских дискуссиях о "вводе миротворцев": зачем их вводить? Каких-то поляков или бразильцев? Они уже здесь. Любезно предоставлены Россией вместе со всем положенным снабжением. А кто в них будет стрелять, тот будет стрелять в армию РФ со всеми вытекающими", – процитировал он слова террориста Морозова о сценарии "узаконивания" российской оккупации востока Украины.
Кроме того, наемник предложил провести в Москве "массовые, супермассовые митинговые мероприятия" с требованием "признания "республик" и размещения российского миротворческого контингента (которым, после паспортизации, де факто станут именно пресловутые "корпуса").
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности. Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе.
Кроме того, Кабмин внесет чиновников Российской Федерации, которые причастны к выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", в санкционный список.
Украинцев, которые получили российское гражданство, могут лишить социальных выплат и пенсий. Граждане Украины считают, что такой шаг будет более чем справедливым.
13 июня стало известно, что в Евросоюзе также намерены объявить о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает на Донбассе.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.