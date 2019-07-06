ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Из оккупантов в "миротворцы": террорист "ДНР" слил подлый план России по Донбассу

5.9тЧитать материал на украинском

Выдачу своих паспортов на Донбассе Россия хочет использовать для того, чтобы объявить их владельцев (преимущественно террористов "Л/ДНР") "миротворческими" силами и развязать масштабную войну в случае открытия ВСУ огня по ним.

Такой преступный план озвучил российский наемник Андрей Морозов ("Мурз"), пишет журналист Василий Белов на своей странице в Facebook.

"Троянский конь. Пока сознательная часть граждан страны борется с нарастающим внутренним реваншем, оккупанты продолжают воплощать свои планы в реальность", – отметил он.

Белов подчеркнул, что стратегией "из оккупантов в "миротворцы" Кремль намерен "легализировать" своих боевиков на украинской территории с помощью паспортов страны-агрессора.

Новости
До 1 августа: Путин пошел на новую подлость с паспортами РФ на Донбассе

Паспорта РФ на Донбассе

Паспорта РФ на Донбассе

Facebook Василия Белова

"Быстрая паспортизация вояк, в случае успеха, помимо прочих интересных следствий, создает возможность для трансформации "корпусов" в "Российские миротворческие силы на Донбассе". Можно мило улыбнуться в минских дискуссиях о "вводе миротворцев": зачем их вводить? Каких-то поляков или бразильцев? Они уже здесь. Любезно предоставлены Россией вместе со всем положенным снабжением. А кто в них будет стрелять, тот будет стрелять в армию РФ со всеми вытекающими", – процитировал он слова террориста Морозова о сценарии "узаконивания" российской оккупации востока Украины.

Кроме того, наемник предложил провести в Москве "массовые, супермассовые митинговые мероприятия" с требованием "признания "республик" и размещения российского миротворческого контингента (которым, после паспортизации, де факто станут именно пресловутые "корпуса").

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ДНР
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
65
18
Смешно
6
Интересно
16
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Якобы "журналисты" написали очередную хрень.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Пушкин Серёга, это причитания сумасшедшего селюка, который сам поджег свой свинарник ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Интересно, а потери "миротворцев" Пыня тоже засекретит ?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
CARGO 100, ваш президент, с ботоксной пыней
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
CARGO 100
CARGO 100
UaDonetsk Umka, что за Пыня?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Блоги / мнения

ads pixel