Из оккупантов в "миротворцы": террорист "ДНР" слил подлый план России по Донбассу

Выдачу своих паспортов на Донбассе Россия хочет использовать для того, чтобы объявить их владельцев (преимущественно террористов "Л/ДНР") "миротворческими" силами и развязать масштабную войну в случае открытия ВСУ огня по ним.

Такой преступный план озвучил российский наемник Андрей Морозов ("Мурз"), пишет журналист Василий Белов на своей странице в Facebook.

"Троянский конь. Пока сознательная часть граждан страны борется с нарастающим внутренним реваншем, оккупанты продолжают воплощать свои планы в реальность", – отметил он.

Белов подчеркнул, что стратегией "из оккупантов в "миротворцы" Кремль намерен "легализировать" своих боевиков на украинской территории с помощью паспортов страны-агрессора.

Паспорта РФ на Донбассе Facebook Василия Белова

"Быстрая паспортизация вояк, в случае успеха, помимо прочих интересных следствий, создает возможность для трансформации "корпусов" в "Российские миротворческие силы на Донбассе". Можно мило улыбнуться в минских дискуссиях о "вводе миротворцев": зачем их вводить? Каких-то поляков или бразильцев? Они уже здесь. Любезно предоставлены Россией вместе со всем положенным снабжением. А кто в них будет стрелять, тот будет стрелять в армию РФ со всеми вытекающими", – процитировал он слова террориста Морозова о сценарии "узаконивания" российской оккупации востока Украины.

Кроме того, наемник предложил провести в Москве "массовые, супермассовые митинговые мероприятия" с требованием "признания "республик" и размещения российского миротворческого контингента (которым, после паспортизации, де факто станут именно пресловутые "корпуса").

Как сообщал OBOZREVATEL:

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