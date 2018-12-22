''Дочь была связана'': подробности убийства депутата под Днепром

Жертвой бандитов на Днепропетровщине стал депутат Криничанского райсовета, директор сельхозпредприятия "Карат плюс" Александр Грушка. Бандиты ворвались в дом, где мужчина находился с женой и дочерью, и в течение двух часов заставляли людей отдать деньги и ценности.

Подробности OBOZREVATEL рассказал председатель Саксаганского сельсовета Игорь Ивашина. Мужчина живет неподалеку от места происшествия и вместе с сыном первым пришел на помощь семье.

О ЧП председателю сообщила дочь Александра Грушки: девушке удалось освободиться от скотча, которым она была связана и позвать на помощь.

"Узнав, что произошло, мы с сыном побежали на место. К сожалению, ранение у Александра Ивановича было очень тяжелым. Мы сразу же вызвали скорую, но ее все не было. Тогда мы положили раненного в машину и поехали навстречу медикам. По дроге встретились. Врачи выбежали, начали оказывать помощь, но спасти уже не смогли", - рассказал Ивашина.

Он также сообщил, что жена и дочь Грушки не пострадали: "Но все это произошло у них на глазах", - добавил мужчина.

Google Maps

По словам председателя, погибший был хорошим человеком, любящим отцом: "С супругой они воспитали прекрасных детей. Грушка не один созыв являлся депутатом районного совета, люди доверяли ему", - рассказал Ивашина.

Google Maps

Местные жители рассказали нашим журналистам, что погибший не один десяток лет проживал в Саксаганском (бывшее Октрябрьское) и помогал селу. Например, в прошлом году за счет его фермерского хозяйства была отремонтирована центральная дорога в селе.

Кто совершил зверское нападение на депутата и его семью, люди не знают, однако уверены, что это дело рук залетных: "Наши такое сделать не могли", - считают люди.

Грушку похоронят в с. Спасское Новомосковского района Днепропетровской области, где похоронены его родители.

Александр Грушка являлся владельцем фермерского предприятия "Карат Плюс" Декларация

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вечером 21 декабря в дом Александра Грушки ворвались трое бандитов в балаклавах. Грабители, угрожая оружием, связали скотчем хозяина дома, его жену и дочь. В последствии налетчики завладели 50 тысячами гривен и 20 тысячами долларов. Уходя, один из преступников ударил хозяина дома ножом под ребра.