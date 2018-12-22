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''Дочь была связана'': подробности убийства депутата под Днепром

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Жертвой бандитов на Днепропетровщине стал депутат Криничанского райсовета, директор сельхозпредприятия "Карат плюс" Александр Грушка. Бандиты ворвались в дом, где мужчина находился с женой и дочерью, и в течение двух часов заставляли людей отдать деньги и ценности.

Подробности OBOZREVATEL рассказал председатель Саксаганского сельсовета Игорь Ивашина. Мужчина живет неподалеку от места происшествия и вместе с сыном первым пришел на помощь семье.

О ЧП председателю сообщила дочь Александра Грушки: девушке удалось освободиться от скотча, которым она была связана и позвать на помощь.

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"Узнав, что произошло, мы с сыном побежали на место. К сожалению, ранение у Александра Ивановича было очень тяжелым. Мы сразу же вызвали скорую, но ее все не было. Тогда мы положили раненного в машину и поехали навстречу медикам. По дроге встретились. Врачи выбежали, начали оказывать помощь, но спасти уже не смогли", - рассказал Ивашина.

Он также сообщил, что жена и дочь Грушки не пострадали: "Но все это произошло у них на глазах", - добавил мужчина.

''Дочь была связана'': подробности убийства депутата под Днепром

Google Maps

По словам председателя, погибший был хорошим человеком, любящим отцом: "С супругой они воспитали прекрасных детей. Грушка не один созыв являлся депутатом районного совета, люди доверяли ему", - рассказал Ивашина.

''Дочь была связана'': подробности убийства депутата под Днепром

Google Maps

Местные жители рассказали нашим журналистам, что погибший не один десяток лет проживал в Саксаганском (бывшее Октрябрьское) и помогал селу. Например, в прошлом году за счет его фермерского хозяйства была отремонтирована центральная дорога в селе.

Кто совершил зверское нападение на депутата и его семью, люди не знают, однако уверены, что это дело рук залетных: "Наши такое сделать не могли", - считают люди.

Грушку похоронят в с. Спасское Новомосковского района Днепропетровской области, где похоронены его родители.

Александр Грушка являлся владельцем фермерского предприятия "Карат Плюс"

Александр Грушка являлся владельцем фермерского предприятия "Карат Плюс"

Декларация

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вечером 21 декабря в дом Александра Грушки ворвались трое бандитов в балаклавах. Грабители, угрожая оружием, связали скотчем хозяина дома, его жену и дочь. В последствии налетчики завладели 50 тысячами гривен и 20 тысячами долларов. Уходя, один из преступников ударил хозяина дома ножом под ребра.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминал
Место
УкраинаДнепр
Теги
криминалубийство
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