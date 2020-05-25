В сети вспомнили истории трех украинских патриотов, в пытках и убийствах которых признался террорист "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

В конце концов, двое из них – 18-летний Юрий Поправка и 25-летний Юрий Дяковский – погибли мученической смертью, а 22-летний Виталий Ковальчук попал в плен, но впоследствии был уволен, пишет журналистка Ольга Омельянчук в статье для "Радио Свобода".

Юрий Поправка: замучили и продали тело

Активист Майдана, студент НТУУ "КПИ" Юрий Поправка исчез вместе с группой ребят из "Правого сектора" ориентировочно 17 апреля 2014 апреля. Маме и близким парень сказал, что едет в Харьков к знакомым. Позже окажется, что дальше его с товарищами ждала дорога в оккупированный Славянск.

После исчезновения сына мать парня Ярослава рассказывала журналистам, что перед отъездом он утверждал, что поехал в Харьков к девушке. Впрочем очень быстро связь с ним оборвалась, а телефон либо не отвечал, либо чужой голос сообщал, что Юра погиб.

Впоследствии эту версию решила проверить и Омельянчук. Она позвонила на номер пропавшего студента и также услышала страшную весть. На вопрос, можно ли поговорить с Юрой, незнакомец, который взял трубку, ответил: "А Юра умер".

Юрий Поправка "Радио Свобода"

Впоследствии подобный цинизм продемонстрировала и одна из врачей на оккупированной территории, с которой удалось пообщаться матери погибшего Героя. Женщина пыталась найти тело сына в морге, где работала медик, однако получила ужасный ответ: "Нет их здесь. Кто же, детка, будет замученных в морг везти".

"Перед смертью над Юрой издевались: в частности, сильно били и разрезали живот. По данным следствия, убийством моего сына, его товарища Юры Дяковского и депутата из Горловки Владимира Рыбака руководил лично россиянин Игорь Гиркин (Стрелков). А палачи, исполнители пыток, оказались гражданами Украина, жителями Харькова и членами "Оплота" – пророссийской организации и бойцовского клуба одновременно", – вспоминает мама Юрия Поправки.

По словам женщины, даже для того, чтобы похоронить своего сына, ей пришлось пережить нелегкие испытания. Ведь после опознания следователи в Киеве заявили, что Славянск оккупирован, поэтому если женщина хочет, должна сама ехать забирать тело.

"Я это впервые скажу за, считайте, шесть лет, но похоронить сына мне помог местный сотрудник МВД и человеческая жадность. Палачи хотели подзаработать и согласились доставить тело за деньги. Чтобы они пошли на контакт, нам помог один из местных полицейских. Имя этого человека я даже не спрашивала, но знаю, что он еще в 14-м выехал из Славянска", – рассказывает Ярослава.

А через шесть лет после жесткого убийства сына женщину ждало еще одно потрясение. Оказывается, несмотря на звание Героя Украины и статус одного из Небесной Сотни, следователи в Киеве попросили доказательства насильственной смерти Юрия. Поэтому осенью 2014 года, примерно через полгода после похорон, Ярослава согласилась на эксгумацию – говорит, только потому, чтобы и на бумаге доказать, что сына замучили.

Виталий Ковальчук: пережил плен, но потерял мать

Виталия Ковальчука, фитнес-тренера из Винницы, взяли в плен вместе с Поправкой и Дяковским. Парня бросили "на подвал", но не замучили до смерти только потому, что он согласился перейти на русский и сказал, что ходит в церковь Московского патриархата.

Свои 23 года Виталий встретил в плену. Его били, но примерно через полтора месяца после незаконного заключения таки выпустили на свободу. Не последнюю роль в освобождении Ковальчука сыграл тогда почти никому неизвестный, а ныне скандальный переговорщик, один из экс-фигурантов дела о якобы государственном перевороте, свержении в Украине конституционного строя и содействии группировке "ДНР" Владимир Рубан.

Кроме него участие в поисках парня принимала и родная мать Галина Куприй. За считанные недели до освобождения сына она предлагала боевикам, чтобы ее взяли в плен вместо Виталия. В конце концов женщина все же поехала на оккупированную территорию.

"В день, с которого я начала писать, что в Славянске исчезла мама Виталия Ковальчука, мы говорили буквально несколько минут. Галина сказала, что напугана и видит людей с оружием. Связь оборвалась", – вспоминает журналистка Омельянова.

Прошло более шести лет, но никто до сих пор не знает, что случилось с мамой первого освобожденного из Славянска пленника. Галину искали и ищут муж и двое сыновей. У семьи была информация, что боевики силой вывезли женщину в Луганск. Впрочем, ее официальный статус до сих пор остается "пропавшая без вести".

Юрий Дяковский: убили за украинский язык

28 апреля 2014 года в реке Торец выловили тело еще одного замученного украинца – участника Революции Достоинства и теперь уже Героя Украины Юрия Дяковского.

По словам освобожденного из плена Виталия Ковальчука, патриота били с особой жестокостью. Он был родом из Львовской области – следовательно, автоматически становился для террористов "лютым бандеровцем" и еще большей угрозой. Как и Поправка, Дяковский не перешел на русский и не соврал, что ходит в церковь Московского патриархата.

Юрий Дяковский "Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признался в причастности к убийству в апреле 2014 года украинцев Владимира Рыбака, Юрия Дяковского и Юрия Поправка. При этом преступник солгал, что мужчин якобы застрелили, а не пытали. Он заявил, что не жалеет об этом, ведь они были "врагами".

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