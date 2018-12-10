''Источник дешевой рабочей силы'': стало известно, как спасаются жители Донбасса от ''русского мира''

Жители оккупированных Донецкой и Луганской области ездят на заработки в Абхазию из-за нищенских условий.

Об этом рассказал в своем микроблоге украинский журналист Денис Казанский, уточнив, что раньше "патриоты" Донбасса насмехались над заробитчанами из Западной Украины, (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Экономическое чудо по-русски. Жители ОРДЛО из-за нищеты теперь ездят на заработки в Абхазию! Даже там за сбор мандаринов платят больше, чем в "Л/ДНР", где зарплаты по 5 тысяч рублей (около 2 тыс. грн – Ред.)", – написал Казанский.

По словам журналиста, даже ему было тяжело представить, что можно упасть ниже Абхазии. Но как выяснилось, это возможно.

"Кураторам "молодых республик" удалось невероятное. Теперь даже в Абхазии уровень жизни выше, чем в ОРДЛО. А когда-то наши "донбасские патриоты" насмехались над заробитчанами из Западной Украины за то, что те ездят у поляков картошку копать", – добавил он.

кадр из видео

Казанский отметил, что настоящие каратели и фашисты – это те, кто устроил "ДНР" и "ЛНР", о чем он уже давно говорил.

"Даже не представляю, насколько нужно ненавидеть Донбасс и живущих там людей, чтобы устроить им такую жизнь. Те же уроды, которые в 2014 кричали, что Донбассу не нужно в ЕС, потому что он хочет быть источником дешевой рабочей силы для Евросоюза, теперь превратили его в источник дешевой рабочей силы для Абхазии", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее луганский публицист и блогер Олена Степова рассказала, что сторонники "русского мира" и другие жители Донбасса вынуждены выживать на копейки из-за регулярного роста цен и снижения зарплат.