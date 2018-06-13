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Истерике "ДНР" из-за армии Украины нашли объяснение

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Российские пропагандистские СМИ ведут информационную подготовку для широкомасштабных боевых действий России на территории Украины.

Такое мнение в интервьюOBOZREVATEL высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Георгий Тука.

Комментируя вопрос террориста "ДНР" Захара Прилепина, адресованный президенту РФ Путину о том, что украинская армия может воспользоваться чемпионатом мира по футболу и начнет наступление на Донбассе, Тука заметил: "За последние 2 недели я несколько раз смотрел различные политические шоу в России на различных каналах, и у всех был один и тот же тезис: подлая фашистская киевская хунта готовится к захвату Горловки для того чтобы взять в петлю Донецк и втянуть всю Россию в полномасштабную войну".

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"Зная абсолютно достоверно, что никаких предпосылок для таких действий украинской армии не существует, я для себя сделал вывод, что это информационная подготовка для возможности крупномасштабных, полномасштабных военных действий", - убежден замминистра.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Георгий Тука заявил: наибольшую российскую военную угрозу для Украины представляет авиация и ракетные войска.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
да ложить мы хотели на ваш праздник твари козломордые,токо суньтесь в Украину мрази лаптекопытные и здесь сдохнетет и мы перейдем на тиреторию врага воевать суки
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Русский Солдат
Русский Солдат
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, кто это мы и сколько вас?
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Русский Солдат
Русский Солдат
Просто не надо портить людям футбольный праздник и все будет хорошо.
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