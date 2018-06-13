Истерике "ДНР" из-за армии Украины нашли объяснение

Российские пропагандистские СМИ ведут информационную подготовку для широкомасштабных боевых действий России на территории Украины.

Такое мнение в интервьюOBOZREVATEL высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Георгий Тука.

Комментируя вопрос террориста "ДНР" Захара Прилепина, адресованный президенту РФ Путину о том, что украинская армия может воспользоваться чемпионатом мира по футболу и начнет наступление на Донбассе, Тука заметил: "За последние 2 недели я несколько раз смотрел различные политические шоу в России на различных каналах, и у всех был один и тот же тезис: подлая фашистская киевская хунта готовится к захвату Горловки для того чтобы взять в петлю Донецк и втянуть всю Россию в полномасштабную войну".

"Зная абсолютно достоверно, что никаких предпосылок для таких действий украинской армии не существует, я для себя сделал вывод, что это информационная подготовка для возможности крупномасштабных, полномасштабных военных действий", - убежден замминистра.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Георгий Тука заявил: наибольшую российскую военную угрозу для Украины представляет авиация и ракетные войска.