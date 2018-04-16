Используется активно: нардеп заявил о комплексе "Вільха" на Донбассе

Ракетный комплекс "Вільха" активно используется, но его не хватает.

Об этом в эфире ObozTVрассказал внефракционный народный депутат Украины, экс-боец "Азова" Олег Петренко.

"Я не считаю реалистичным то, что у нынешней власти будет воля и желание освобождать наши территории военным путем", - заявил он.

По мнению парламентария, использоваться будет все оружие, позволенное международными конвенциями.

"Безусловна "Вільха" – это реактивная артиллерия, которая во время активных действий и после очередных перемирий использовалась и будет использоваться активно", - отметил экс-боец батальона "Азов".

Другой вопрос, уточнил он, – сколько этой "Вільхи"? "Ее на 100% недостаточно для масштабного использования. Пока есть техника советских времен", - рассказал Олег Петренко.

Как сообщал "Обозреватель", 16 апреля 2018 года в Запорожье поднялся в воздух первый украинский вертолет "Надія".