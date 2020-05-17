Иран призовут к ответу в ООН: в МИД заговорили о международном суде по самолету МАУ

Украина готова обратиться в Международный суд ООН, если Иран не будет способствовать расследованию катастрофы с Boeing 737 авиакомпании МАУ.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, отметив, что Иран, согласно международным конвенциям, обязан обеспечить немедленную или расшифровку указанных черных ящиков, или передачу их другому, третьему государству.

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться к международным арбитражам, в частности Международному суду ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", – рассказал дипломат.

Он отметил, что возможность провести независимую экспертизу есть у Франции, этот вариант уже "отработан".

"Теперь мы рассчитываем, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства и будет сотрудничать с другими странами, граждане которых пострадали во время катастрофы", – добавил Енин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.

Однако Украина будет действовать скоординировано со своими партнерами ради установления справедливости.

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