Иммунолог, молодожены и 24 ребенка: стало известно, кто погиб в катастрофе МАУ в Иране

Близкие, друзья и коллеги жертв авиакатастрофы самолета МАУ в Иране поделились воспоминаниями о них и рассказали о том, кем они были в жизни.

Сюжет с историями украинцев и иностранцев, погибших в небе над Тегераном, показали в эфире "Вікна Новини" телеканала СТБ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Старший бортпроводник Игорь Матьков

Бывшая жена Кристина рассказала, что он очень любил путешествовать и обожал животных. Мужчина мечтал о небе и учился в Кировогорадском льотном училище. Однако сразу получить лицензию пилота не смог, поскольку был из небогатой семьи и у него не хватило денег.

"Мы познакомились в самолете. Я его увидела и влюбилась с первого взгляда. Он очень добрый, я никогда не встречала людей с таким сердцем. Он очень отзывчивый к людям, даже к малознакомым. Он говорил: "Я все равно верю, я знаю, что стану пилотом", – воспоминает экс-супруга Матькова.

В итоге мужчина таки получил лицензию, о которой мечтал. Однако в МАУ не было вакансий, и ему пообещали, что со временем дадут летать в качестве пилота. Воплощения своей мечты старший бортпроводник так и не дождался.

Игорь Матьков "Сегодня"

"Он говорил: "Так мне тревожно туда лететь (в Иран. – Ред.)". Я говорю: "Да ладно, что ты". Я ему пожелала хорошего рейса, спокойных пассажиров. Он ответил: "До завтра". Это был его последний мне звонок", – вспоминает Кристина.

Кроме того, в комментарии "Сегодня" мама погибшего бортпроводника рассказала, что изначально Игорь должен был лететь в Барселону, но в последний момент ему поменяли рейс на Тегеран.

На Рождество, 7 января, он успел на пару часов заехать к родителям в родной Козелец на Черниговщине и обзвонил всех друзей, даже тех, с которыми давно не общался. "У него было предчувствие того, что больше он не позвонит", – считает женщина.

Командир экипажа Владимир Гапоненко

Товарищ погибшего командира воздушного судна рассказал, что у его друга был непростой жизненный путь. Поскольку изначально он был штурманом, но затем переучился на пилота и стал командиром.

"Его оптимизм, любовь к семье, детям достойна уважения. У них дома очень много птиц. Видимо, как-то это связано с любовью к небу, полетам", – рассказывает коллега Гапоненко.

Владимир Гапоненко Скриншот видео

Пилот-инструктор Алексей Наумкин

Коллега летчика рассказал, что вспоминает его как веселого, но вместе с тем серьезного, спокойного, уверенного человека.

"Он из династии авиационной. Его отец – летчик-испытатель завода "Антонов". Испытывал легендарные самолеты "Мрія", "Руслан", – рассказал мужчина.

Алексей Наумкин Скриншот видео

Бортпроводница Мария Микитюк

Девушка была родом из Ивано-Франковска. После окончания в 2012 году гимназии с углубленным изучением иностранных языков, которые она очень любила, поступила в Национальный авиационный университет на факультет лингвистики и социальных коммуникаций.

"Она говорила: "Пока я молодая, я полетаю, а потом придет время, я сяду на землю. И тогда моя профессия мне поможет". Она говорила: "Вы не представляете, я так счастлива, я в себе открываю мир", – рассказала о погибшей стюардессе ее преподавательница.

Мария Микитюк Скриншот видео

Бортпроводница Екатерина Статник

Погибшая была родом из Новой Каховки на Херсонщине. Ее первая учительница рассказала, что девушка запомнилась ей тем, что была самой маленькой, худенькой и с большими карими глазами.

Отличницей Катя не была, но обожала иностранные языки. Кроме того, девочка была душой класса и никогда не отказывала ни одноклассникам, ни учителям. После школы поступила в университет, специализация – международные отношения. Уже на последних курсах решила стать стюардессой. Ей было 27 лет, до очередного дня рождения 21 января Катя не дожила две недели.

Катерина Статник Скриншот видео

Пара, которая возвращалась в Канаду после свадьбы, и семья преподавателей

Молодожены Араш Пурзараби и Понех Гурджи только поженились в Иране и летели в Канаду, где были аспирантами Университета Альберты в области ІТ.

Молодожены Араш Пурзараби и Понех Гурджи Скриншот видео

Молодожены Араш Пурзараби и Понех Гурджи Скриншот видео

Не вернутся в этот университет и преподаватели инженерного факультета, Педра Мусави и Ган Денешван. Они погибли вместе с двумя дочками – Дарьей и Дориной. Друзья семьи утверждают, что они настолько любили друг друга, что не расставались ни на минуту.

Преподаватели Педра Мусави и Ган Денешван Скриншот видео

Преподаватели Педра Мусави и Ган Денешван Скриншот видео

Преподаватели Педра Мусави и Ган Денешван с дочками Скриншот видео

Преподаватели Педра Мусави и Ган Денешван с дочками Скриншот видео

Женщина-ученый

Среди погибших в авиакатастрофе была известная в Канаде ученый, которая совершила прорыв в исследовании висцериального лейшманиоза – черной лихорадки, которая встречается в странах Южной Азии и Африки. Форук Хадем было 39 лет. Она была одним из лучших иммунологов Университета Манитобы.

Ученая Форук Хадем Скриншот видео

Ангелы на борту

Среди жертв катастрофы – 24 ребенка. Самой младшей Мулане Курди было всего полтора года. Она летела с родителями – мамой-бизнес-аналитиком и папой-предпринимателем.

Самая маленькая пассажир Мулана Курди Скриншот видео

Родители погибшей девочки Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, друзья также рассказали о погибшем втором пилоте Сергее Хоменко. Он неоднократно летал в Иран и все, кто оказывался с ним в кабине, никогда не переживали о безопасности, поскольку мужчина был летчиком высшего класса.

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