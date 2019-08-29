Пантеон героев Иловайска: имена погибших и трогательные истории выживших

Иловайск. Название этого небольшого городка неподалеку от Донецка с августа 2014-го навсегда неразрывно связано с самой кровавой страницей Войны за Независимость.
По официальным данным, в боях за город, в котором расположен стратегически важный железнодорожный узел, погибли 366 украинских воинов. Число раненых достигло 429 человек. 158 военнослужащих пропали без вести. Около 300 воинов попали в плен.
Впрочем, по последним данным, потери Украины в боях за Иловайск могут быть еще больше.
Однако Иловайск – синоним не только огромной боли и незаживающей раны украинского народа. Это еще и свидетельство невероятного подвига защитников Украины, потрясающего самопожертвования и мужества.
В день памяти павших защитников Украины OBOZREVATEL предлагает вспомнить тех, кто отдал жизнь за Украину.
Фото: Павел Нетесова
Точка отсчета боев за Иловайск – 10 августа 2014 года. В этот день украинские воины начали операцию по освобождению города. По состоянию на 18-19 августа Иловайск почти полностью был наш. На тот момент украинской армии оставались считанные километры до того, чтобы взять Донецк в кольцо. А значит – закончить войну.
Однако в планы Москвы такое развитие событий не входило. Именно поэтому Кремль пошел на открытое вторжение на территорию Украины.
23-24 августа на территорию Украины зашли 8 батальонно-тактических групп кадровых российских военных. По некоторым данным, в ночь перед Днем независимости Украины российско-украинскую границу пересекли 3,5 тысячи российских солдат, переодетых в украинскую форму, 60 танков, 320 БМД (БМП), 60 орудий, 45 минометов, 5 ПТРК.
Главком
А к российско-украинской границе Россия стянула еще 45-тысячную военную группировку.
Вместе с местными боевиками усиленная русскими группировка значительно превосходила украинские силы. Так, преимущество врага составляло:
по личному составу – 1 к 18
по количеству танков – 1 к 11
по бронетехнике – 1 к 16
по артиллерии – 1 к 15
по РСЗО "Град" - 1 к 24
Бойцы добробатов, ВСУ и МВД оказались в окружении.
Немедленно начались переговоры на высшем военно-политическом уровне. В течение 26-28 августа состоялось 12 телефонных разговоров между начальником Генерального штаба ВСУ Виктором Муженко и первым заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ Николаем Богдановским.
Россия затягивала время.
ракурс
Конец тяжелым переговорам положил лично Владимир Путин, который предложил украинским воинам выйти по "зеленому коридору", сложив оружие. Между тем россияне обустраивали огневые позиции вдоль будущего маршрута выхода украинцев...
Утра 29 августа первые колонны украинских военных начали выход из Иловайска. И вместо "зеленого коридора" попали под массированный обстрел российских войск. Безоружных украинских воинов оккупанты расстреливали, как в тире. А очевидцы тех событий – те, кому посчастливилось выжить – вспоминают: уже после расстрела по маршруту следования украинской колонны ездили российские военные – и достреливали раненых украинцев...
По последним данным, обнародованным Генштабом, в "коридоре смерти" 29 августа погибло 129 воинов, получили ранения 18 человек, пропали без вести 22 бойца (судьба 10 из них до сих пор неизвестна), в плен попали 10 воинов.
Спастись удалось лишь тем, кто решил прорываться из окружения с боем.
И они навсегда запомнят тот ад, через который им пришлось пройти в последние жаркие дни 2014-го.
Выжившие
"...Помню подсолнухи, как они били меня по яйцам. К нам заскочил какой-то молодой парень, лет, наверное, 18-ти. Он висел внизу, я схватил его за руку: "Малой, я держу тебя, только держись". Вижу в его глазах страх, и он кричит: "Что с нами будет?! Что с нами будет?!" А я смотрю в сторону посадки, метрах в 30-40 от нас, и они х*ячат прямо по нам. И я понимаю, что ему конец, но ничего не могу сделать. Я сказал ему, что все будет хорошо, видел, что он успокоился. Успокоился и сразу умер. В эти доли секунды я увидел, что он мне поверил...", - Александр Полторацкий, позывной "Пекарь", "Днепр-1" (документальный проект Afterilovaisk).
"...Самому юному раненому, которого я нашел под телами погибших, на вид было лет шестнадцать. У него снесло часть черепа, в ране были видны извилины мозга, пульсирующие сосуды… Парень (позже узнал, что его зовут Сашей) еле дышал. Положили его в мою боевую медицинскую машину "Жужу" и больше из кузова не доставали — боялись лишний раз потревожить... Когда я смотрел на Сашину рану, накатывало отчаяние. Понимал, что в тех условиях я как врач ничем не могу ему помочь. Даже перебинтовать голову не решился. Сдвинул бы отломки черепа и тем самым только ухудшил бы ситуацию. Мы только поили Сашу. Причем воды у нас не было, поэтому смачивали бинты своей слюной, наливали пару капель коньяка и давали раненому. Даже не представляете, как я радовался, вспомнив, что перед выездом в зону АТО спрятал под сиденье бутылку алкоголя! Когда из соседнего села удалось привезти немного воды, мой побратим "Грек" поил Сашу с ложечки, как малыша. Я считаю, что именно этим он и спас солдата — не дал погибнуть от обезвоживания. Когда мы уже вышли из кольца, Сашу передали медикам мобильного госпиталя одним из первых", - Всеволод Стеблюк, позывной "Айболит", начальник медслужбы батальона "Миротворец" (интервью "Фактам")
"... У меня была рация, по которой мы услышали о планах прорываться с боем. Тогда уже было понятно, что нас просто так не выпустят. Ехали около получаса более-менее спокойно. На каком-то хуторе началось. Было сумасшествие: со всех сторон стреляют, а мы - посреди поля. "Тарас" гнал по кочкам с бешенной скоростью, мы обогнали колонну. Благодаря "Тарасу" мы проскочили, за нами уже все взрывалось. В какой-то момент я ощутила ранение в бок. Все выбежали из машины, а я не могла встатт. "Ветерок" за мной вернулся. Я жива благодаря ему. Машина взорвалась...", - Анна Ильющенкова, позывной "Мурка", батальон "Донбасс", (документальный проект Afterilovaisk).
"...Эмоций тогда как таких не было. Это уже после, когда вспоминаешь, появляются эмоции: взрываются автомобили, разрываются части тел... Помню, как "Газель" горела. Там наш боец лежал. "Детроид" позывной. Застряли посреди поля, ждали, что вот-вот "приход" к нам будет, но выскочили. Это жизнь. Люди воспринимали это по разному. Кто в ступор впадал, кто - в панику, кто - спокойно. Это естественно. Не было такого, не существует в природе такого идеала, чтобы все, как герои, через поле подсолнечное побежали на россиян. Каждый пытался закрепиться, спрятаться, уйти от обстрела. На месте уже закрепились. Приняли бой, наши пацаны начали и технику жечь, танки БМД подбили. Позже россияне поняли, что близко лучше не подходить, и начали нас на расстоянии километра с техники расстреливать...", - Олег Жариков, позывной "Жора", батальон "Донбасс" (интервью "Радио Свобода").
"...Очень запомнился момент: перед нами ехали два грузовика - "УРАЛ" і "ГАЗон". "УРАЛ", который шел слева - прямое попадание то ли танка, то ли ПТУРа. Там человек 20-30 было, машину разрывает - вылетают только двое из двадцати. Этих двадцати просто нет... И один перед нами прямо, перед машиной падает. Он подымается весь в крови - и машет рукой. Перед нами еще одна машина выскакиевает, он взлетает на нее - поехали дальше...", - Александр Ваник, позывной "Лунатик", батальон "Донбасс", (документальный проект Afterilovaisk).
Потери
В результате боев за Иловайск подразделения ВСУ и МВД потеряли:
погибшими - 366 воинов
ранеными – 429 воинов
пропавшими без вести – 158 воинов
пленными – 300 воинов
диалог
Долгое время в потери Украины в боях за Иловайск не включали добровольцев. По последним данным, обнародованным Генеральным штабом ВСУ, общие безвозвратные потери нашего государства под Иловайском могут достигать 420 человек – если учесть, что потери добробатов, согласно данным бывшего НГШ Виктора Муженко, достигают 200 погибших воинов.
При этом, в общее количество погибших не включены те, кто умер от полученных ранений в госпиталях.
Только потери ВСУ составляют 220 – погибшими, 44 – ранеными, 40 – пропавшими без вести. 13 военнослужащих до сих пор находятся в плену.
При этом, материальные потери от уничтоженной в ходе боев техники составили 298, 3 млн гривен.
pravda.if.ua
Поименный перечень павших героев
Самый полный на данный момент перечень воинов, погибших за все время иловайской кампании, насчитывает 350 имен.
Вспомним каждого героя, отдавшего жизнь за независимость.
1. Абашин Герман Эдуардович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
2. Аксененко Олег Александрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 20.08.2014
3. Алексанич Олег Иванович, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014
4. Андриюк Евгений Александрович, 8-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014
5. Антонов Вадим Витальевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 10.08.2014
6. Атаманчук Роман Витальевич, Добровольческий Украинский Корпус. Погиб 29.08.2014
7. Бадиченко Станислав Сергеевич, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014
8. Бакка Алексей Викторович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
9. Балагланов Павел Юрьевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
10. Балакшей Николай Николаевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
11. Баланчук-Фанштейн Алексей Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
12. Банас Юрий Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
13. Баранов Роман Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
14. Батраченко Руслан Владимирович, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014
15. Безручак Андрей Иванович, 28 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014
16. Безщотний Юрий Владимирович, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014
17. Бережной Юрий Александрович, 91-й отдельный полк оперативного обеспечения. Погиб 29.08.2014
18. Береза Роман Витальевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 10.08.2014
19. Березовой Николай Викторович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 10.08.2014
20. Беца Игорь Николаевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014
21. Билец Петр Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
22. Белый Василий Иванович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
23. Билинский Зорян Михайлович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск". Погиб 29.08.2014
24. Бирюков Роман Ростиславович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
25. Бойко Юрий Николаевич, Главное управление НГУ. Погиб 10.08.2014
26. Бондарчук Олег Викторович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". погиб 29.08.2014
27. Бонцевич Сергей Степанович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 10.08.2014
28. Борищак Алексей Андреевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
29. Бражник Владимир Анатольевич, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 29.08.2014
30. Бризгайло Сергей Владимирович, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014
31. Брик Дмитрий Юрьевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014
32. Брус Тарас Романович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014
33. Бугайчук Сергей Анатольевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014
34. Буравчиков Алексей Юрьевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
35. Бутырин Антон Владимирович, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014
36. Василюк Александр Анатольевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
37. Ваховский Андрей Николаевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
38. Ващишин Олег Анатольевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
39. Вильковський Владимир Викторович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
40. Вовненко Богдан Владимирович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
41. Вовченко Олег Павлович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 29.08.2014
42. Войчук Александр Анатольевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
43. Волков Николай Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
44. Волкотруб Виталий Юрьевич, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014
45. Воронов Сергей Евгеньевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014
46. Габчак Иван Николаевич, 55 отдельная артиллерийская бригада. Погиб 29.08.2014
47. Гажур Александр Анатольевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
48. Ганя Иван Иванович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
49. Гарасимчук Игорь Степанович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск". Погиб 29.08.2014
50. Гладков Андрей Валерьевич, Оперативное командование "Юг". Погиб 29.08.2014
51. Глуходид Александр Викторович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Умер от ран 30.08.2014
52. Головчак Сергей Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 27.08.2014
53. Голяновский Руслан Викторович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014
54. Горай Алексей Зигмундович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014
55. Горовенко Игорь Сергеевич, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 16.08.2014
56. Горячевский Александр Александрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. Погиб 19.08.2014
57. Графа Александр Иванович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
58. Грачев Алексей Георгиевич, Оперативное командование "Юг". Погиб 29.08.2014
59. Гребинский Олег Вильямович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 29.08.2014
60. Грицик Роман Васильевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск". Погиб 29.08.2014
61. Губа Яков Николаевич, Оперативное командование "Юг". Погиб 29.08.2014
62. Гуменюк Николай Александрович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
63. Данилевич Роман Николаевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 24.08.2014
64. Данив Михаил Богданович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
65. Данилов Дмитрий Анатольевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
66. Демьяник Сергей Валерьевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
67. Денисов Дмитрий Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
68. Денщиков Андрей Анатольевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
69. Деребченко Андрей Васильевич, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014
70. Деркач Александр Петрович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
71. Джадан Иван Николаевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
72. Джевага Сергей Александрович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
73. Диллер Роман Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
74. Дмитренко Виктор Иванович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
75. Долгов Игорь Александрович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
76. Древаль Алексей Викторович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
77. Дремлюх Вячеслав Анатольевич, 7-й отдельный полк армейской авиации. Погиб 29.08.2014
78. Дремин Андрей Сергеевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 10.08.2014
79. Дремин Ярослав Павлович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
80. Дубовик Руслан Викторович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
81. Дудка Юрий Андреевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
82. Дятлов Сергей Владимирович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
83. Дьячков Юрий Анатольевич, 51 отдельная артиллерийская бригада. Погиб 25.08.2014
84. Емельяненко Игорь Владимирович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014
85. Есипок Андрей Анатольевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014
86. Ещенко Виктор Васильевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014
87. Жабинец Александр Михайлович, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 24.08.2014
88. Жайворонок Богдан Сергеевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014
89. Жеков Максим Петрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 26.08.2014
90. Журавленко Андрей Анатольевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
91. Заграничный Валентин Анатольевич, 73-й морской центр специального назначения. Погиб 28.08.2014
92. Засекин Вадим Александрович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
93. Затылюк Алексей Александрович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
94. Зелинский Василий Аркадьевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
95. Зелинский Гавриил Викторович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
96. Зиноватний Виталий Викторович, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014
97. Зинченко Алексей Владимирович, 73-й морской центр специального назначения. Погиб 17.08.2014
98. Зранко Дмитрий Алексеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
99. Ивкун Василий Дмитриевич, 7-й отдельный полк армейской авиации. Погиб 29.08.2014
100. Ильяшенко Виктор Владимирович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
101. Ильгильдинов Дмитрий Фаридович, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 28.08.2014
102. Ильин Виталий Вячеславович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
103. Ильяшенко Роман Игоревич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
104. Ионов Вячеслав Анатольевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
105. Ищук Владимир Степанович, Рота патрульной службы милиции особого назначения "Свитязь" УМВД Украины в Волынской области. Погиб 26.08.2014
106. Кабалюк Дмитрий Васильевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
107. Калакун Виталий Анатольевич, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014
108. Калиберда Артем Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
109. Калинин Сергей Владимирович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
110. Камаганцев Анатолий Валерьевич, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 03.09.2014
111. Карабинович Андрей Михайлович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск". Погиб 29.08.2014
112. Карасик Александр Иванович, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014
113. Карбан Дмитрий Сергеевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
114. Карнаух Виктор Викторович, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014
115. Карпенко Геннадий Григорьевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 24.08.2014
116. Карпенко Александр Григорьевич, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014
117. Катанов Виктор Владимирович, 55 отдельная артиллерийская бригада. Погиб 25.08.2014
118. Катрич Вячеслав Степанович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014
119. Кириенко Юрий Владимирович, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 28.08.2014
120. Кириллов Антон Сергеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
121. Кифоренко Борис Борисович, 121-й отдельный линейно-узловой полк связи. Погиб 29.08.2014
122. Киктенко Гордей Алексеевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
123. Кипишинов Геннадий Юрьевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 20.08.2014
124. Клевчук Иван Вячеславович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
125. Клименко Евгений Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014
126. Коваленко Олег Николаевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
127. Ковалев Владислав Викторович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 29.08.2014
128. Ковешников Сергей Иванович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
129. Колдунов Егор Александрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014
130. Коломиец Виталий Валентинович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
131. Комаров Игорь Алексеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
132. Коновалов Юрий Иванович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
133. Корнафель Евгений Вадимович, 73-й морской центр специального назначения. Погиб 16.08.2014
134. Король Виталий Викторович, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014
135. Королюк Андрей Петрович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
136. Косовчич Юрий Иванович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск". Погиб 29.08.2014
137. Костюк Виталий Валерьевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 19.08.2014
138. Костюк Владимир Николаевич, 73-й морской центр специального назначения. Погиб 29.08.2014 (по документам - 31.08.2014)
139. Котовой Сергей Феликсович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014
140. Коцюк Руслан Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
141. Кравцов Роман Анатольевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
142. Красов Дмитрий Владимирович, 73-й морской центр специального назначения. Погиб 13.08.2014
143. Крепець Леонид Петрович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014
144. Кривенко Максим Игоревич, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014
145. Куденьчук Иван Николаевич, 502-й отдельный батальон РЭБ. Погиб 29.08.2014
146. Кузьма Николай Владимирович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
147. Кузьмин Дмитрий Викторович, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014
148. Кузяков Артем Владимирович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 20.08.2014
149. Куличенко Владимир Николаевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
150. Курносенко Николай Юрьевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014
151. Курочка Анатолий Михайлович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. Погиб 19.08.2014
152. Курука Сергей Иванович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 27.08.2014
153. Куценов Александр Сергеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
154. Кушиль Александр Дмитриевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
155. Кушнир Игорь Николаевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
156. Лавошник Юрий Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 18.08.2014
157. Лепетюха Василий Васильевич, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014
158. Литвинский Юрий Алексеевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 10.08.2014
159. Лифарь Анатолий Петрович, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 28.08.2014
160. Лихогруд Андрей Григорьевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
161. Лищинский Станислав Сергеевич, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 20.08.2014
162. Лобжин Александр Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014
163. Лобов Дмитрий Алексеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
164. Логвиненко Василий Васильевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
165. Ложешников Владимир Иванович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Умер от ран 31.08.2014
166. Лотоцкий Олег Михайлович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
167. Лучук Роман Александрович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 26.08.2014
168. Ляшко Андрей Андреевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
169. Ляшук Максим Владимирович, Рота патрульной службы милиции особого назначения "Свитязь" УМВД Украины в Волынской области. Погиб 29.08.2014
170. Мазур Павел Валерьевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 29.08.2014
171. Макаренко Вячеслав Владимирович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014
172. Маламуж Александр Вячеславович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
173. Малыш Виталий Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
174. Мартьянов Дмитрий Андреевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
175. Марфич Михаил Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014
176. Марченко Денис Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
177. Матущак Юрий Витальевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014
178. Мельник Валерий Игоревич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
179. Мельничук Евгений Анатольевич, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 28.08.2014
180. Милащенко Василий Алексеевич, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014
181. Мирошниченко Александр Иванович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
182. Михальчук Виктор Алексеевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014
183. Мищишин Виталий Анатольевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
184. Момотюк Дмитрий Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 24.08.2014
185. Москаленко Владимир Васильевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. Погиб 19.08.2014
186. Мостыка Андрей Вячеславович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014
187. Мотычак Роман Николаевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 10.08.2014
188. Мочалов Александр Игоревич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
189. Набегов Роман Валерьевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014
190. Назаренко Дмитрий Анатольевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
191. Назаренко Дмитрий Николаевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014
192. Наумов Вадим Александрович, 1 бригада оперативного назначения, Северное ОТО НГУ 01.09.2014
193. Нечепуренко Константин Владимирович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
194. Нещерет Сергей Анатольевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
195. Николенко Анатолий Владимирович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 20.08.2014
196. Нистратенко Сергей Александрович, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 29.08.2014
197. Обиденников Ярослав Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
198. Ольховский Андрей Алексеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
199. Омелянюк Андрей Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014
200. Онищук Юрий Витальевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014
201. Ончуров Сергей Александрович, 28 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014
202. Остроушко Денис Валерьевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
203. Павляшик Николай Анатольевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014
204. Пазин Тарас Иванович, 7-й отдельный полк армейской авиации. Погиб 25.08.2014
205. Палыга Владимир Михайлович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
206. Палий Александр Владимирович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 10.08.2014
207. Панченко Дмитрий Николаевич, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014
208. Пасечник Александр Валерьевич, 8-й отдельный полк специального назначения. Погиб 26.08.2014
209. Паславский Марк Грегори (Маркиян Григорий), 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 19.08.2014
210. Пацино Дмитрий Викторович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск" УМВД Украины в Ивано-Франковской области. Погиб 29.08.2014
211. Пелипенко Дмитрий Николаевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014
212. Перепичка Олег Григорьевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск". Погиб 29.08.2014
213. Петихачний Леонид Михайлович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
214. Петренко Павел Иванович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
215. Петров Евгений Анатольевич, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014
216. Петров Сергей Александрович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
217. Пешков Олег Анатольевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 25.08.2014
218. Письменный Илья Леонидович, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 28.08.2014
219. Пивоваренко Павел Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
220. Погорелов Михаил Анатольевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск". Аогиб 29.08.2014
221. Погорелый Виктор Сергеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
222. Погорелый Алексей Валерьевич, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014
223. Польский Дмитрий Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
224. Поминкевич Сергей Петрович, Рота патрульной службы милиции особого назначения "Свитязь" УМВД Украины в Волынской области. Погиб 29.08.2014
225. Попель Андрей Вячеславович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
226. Посполитак Андрей Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
227. Потапчук Станислав Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014
228. Пошедин Максим Витальевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014
229. Придатко Дмитрий Николаевич, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014
230. Приходько Владимир Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014
231. Прокопьев Евгений Викторович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
232. Прокуратов Максим Борисович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 26.08.2014
233. Прохоров Николай Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
234. Пушкарук Владимир Сергеевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 23.08.2014
235. Ревуцкий Артем Михайлович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
236. Рынкун Владимир Борисович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
237. Ровенский Дмитрий Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
238. Розуменко Артем Александрович, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014
239. Романенко Александр Трофимович, 2-й Батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 19.08.2014
240. Романов Иван Валентинович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 10.08.2014
241. Романов Федор Анатольевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
242. Романцов Игорь Сергеевич, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014
243. Русак Александр Олегович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 23.08.2014
244. Русин Андрей Николаевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
245. Рябов Руслан Константинович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
246. Ряженцев Сергей Геннадьевич, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 24.08.2014
247. Савченко Василий Иванович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 26.08.2014
248. Савченко Роман Михайлович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
249. Савчук Андрей Викторович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1" ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. Умер от ран 31.08.2014
250. Сагайдак Юрий Михайлович, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 24.08.2014
251. Саксин Андрей Михайлович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
252. Саливончик Руслан Сергеевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 29.08.2014
253. Самосадов Александр Сергеевич, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 29.08.2014
254. Сацюк Александр Николаевич, Рота патрульной службы милиции особого назначения "Свитязь" УМВД Украины в Волынской области. Погиб 29.08.2014
255. Светличный Александр Григорьевич, Оперативное командование "Юг". Погиб 29.08.2014
256. Севостьянчик Дмитрий Александрович, 55 отдельная артиллерийская бригада. Погиб 29.08.2014
257. Семенищенков Александр Анатольевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
258. Сергеев Алексей Витальевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
259. Седой Александр Анатольевич, Рота патрульной службы милиции особого назначения "Свитязь" УМВД Украины в Волынской области. Погиб 29.08.2014
260. Сидоренко Сергей Иванович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
261. Сыщенко Сергей Николаевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 31.08.2014
262. Синько Ярослав Олегович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
263. Слободянюк Роман Александрович, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014
264. Смирнов Сергей Геннадьевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
265. Снитко Андрей Владимирович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 20.08.2014
266. Сова Анатолий Андреевич, семьдесят второй отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014
267. Сокуренко Роман Александрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" ГУМВД Украины в Киевской области. Умер от ран 22.09.2014
268. Соловьев Роман Юрьевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
269. Солодовник Евгений Олегович, 121-й отдельный линейно-узловой полк связи. Погиб 29.08.2014
270. Сороковой Александр Анатольевич, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 27.08.2014
271. Спивачук Александр Владимирович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014
272. Столярчук Мирослав Станиславович, Рота патрульной службы милиции особого назначения "Свитязь" УМВД Украины в Волынской области. Погиб 29.08.2014
273. Сторчеус Руслан Александрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 25.08.2014
274. Стрюков Владислав Геннадьевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
275. Сухенко Максим Владимирович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014
276. Сухомлин Дмитрий Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
277. Тарасюк Богдан Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
278. Тарасюк Олег Андреевич, Добровольческий Украинский Корпус. Погиб 10.08.2014
279. Тарасюк Алексей Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
280. Татомир Владимир Степанович, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 28.08.2014
281. Тафийчук Сергей Владимирович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 18.08.2014
282. Тендитник Ярослав Владимирович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
283. Тимощук Кирилл Владимирович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
284. Тимошенков Дмитрий Сергеевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
285. Титенко Владимир Олегович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
286. Ткачук Сергей Андреевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
287. Толкачев Виталий Михайлович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
288. Томилович Денис Григорьевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014
289. Трофимов Алексей Владимирович, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014
290. Троценко Игорь Анатольевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
291. Троценко Максим Николаевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
292. Ульяницкий Олег Николаевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
293. Ус Артем Владимирович, 1 бригада оперативного назначения, Северное ОТО НГУ. Погиб 29.08.2014
294. Усенко Владимир Всеволодович, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014
295. Усс Степан Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
296. Уткин Александр Анатольевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 20.08.2014
297. Ушаков Эдуард Анатольевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
298. Ушаков Павел Геннадьевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
299. Федчишин Анатолий Николаевич, Добровольческий Украинский Корпус. Погиб 10.08.2014
300. Халус Руслан Петрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014
301. Харченко Евгений Борисович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
302. Харченко Максим Борисович, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 28.08.2014
303. Харченко Роман Олегович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 18.08.2014
304. Хиньов Игорь Павлович, 28 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014
305. Ходок Виктор Григорьевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
306. Хомчук Олег Васильевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
307. Хорольский Антон Петрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 26.08.2014
308. Удалено - ошибочное включение.
309. Цедик Антон Игоревич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
310. Цыбенко Виктор Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
311. Цуркан Дмитрий Владимирович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014
312. Чернов Александр Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
313. Чижов Юрий Николаевич, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 29.08.2014
314. Чолокян Артур Ашотович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
315. Черный Сергей Николаевич, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014
316. Шарыгин Артем Витальевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 29.08.2014
317. Шахник Евгений Юрьевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
318. Швец Михаил Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
319. Шевченко Владимир Алексеевич, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 24.08.2014
320. Шевчук Андрей Сергеевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 30.08.2014
321. Шевчук Сергей Иванович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
322. Шепелюк Алексей Борисович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014
323. Шилик Анатолий Викторович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014
324. Шиян Андрей Викторович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
325. Шкаровский Сергей Александрович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 19.08.2014
326. Шмалий Валерий Александрович, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 24.08.2014
327. Шолуха Виктор Григорьевич, Рота патрульной службы милиции особого назначения "Свитязь" УМВД Украины в Волынской области. Погиб 29.08.2014
328. Шумейко Николай Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
329. Юрковец Игорь Владимирович, 121-й отдельный линейно-узловой полк связи. Погиб 29.08.2014
330. Яковец Роман Михайлович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
331. Яковлев Олег Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
332. Ярмолюк Александр Петрович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
333. Яровой Владимир Валентинович, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 24.08.2014
334. Ясногор Сергей Владимирович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
Дополнение:
335. Перов Артур Дмитриевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 18.08.2014
336. Алексеенко Вадим Николаевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Умер от ран 20.09.2014
337. Васин Михаил Валентинович, 55 отдельная артиллерийская бригада. Погиб 29.08.2014
338. Гречаный Александр Васильевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
339. Дзингель Денис Андреевич, 51 отдельная механизированная бригада. Умер от ран 12.10.2014
340. Комиссар Владимир Юрьевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014
341. Конопацкий Сергей Васильевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014
342. Филин Игорь Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Пропал без вести 25.08.2014
343. Шматченко Михаил Алексеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Умер от ран 28.05.2015
344. Перепелица Александр Юрьевич, 7-й отдельный полк армейской авиации (прикомандирован в состав 2-й БТГр 51-й ОМБр). Погиб 29.08.2014.
С 2016 года список увеличился на 7 имен:
345. Бублик Александр Сергеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
346. Скрабунов Николай Сергеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014
347. Соловьев Юрий Викторович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
348. Щербина Андрей Викторович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014
349. Власов Игорь Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
350. Лукьянченко Владимир Валерьевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 01.09.2014
351. Горобинский Александр Сергеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014
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