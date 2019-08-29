Пантеон героев Иловайска: имена погибших и трогательные истории выживших

Иловайск. Название этого небольшого городка неподалеку от Донецка с августа 2014-го навсегда неразрывно связано с самой кровавой страницей Войны за Независимость.

По официальным данным, в боях за город, в котором расположен стратегически важный железнодорожный узел, погибли 366 украинских воинов. Число раненых достигло 429 человек. 158 военнослужащих пропали без вести. Около 300 воинов попали в плен.

Впрочем, по последним данным, потери Украины в боях за Иловайск могут быть еще больше.

Однако Иловайск – синоним не только огромной боли и незаживающей раны украинского народа. Это еще и свидетельство невероятного подвига защитников Украины, потрясающего самопожертвования и мужества.

В день памяти павших защитников Украины OBOZREVATEL предлагает вспомнить тех, кто отдал жизнь за Украину.

Фото: Павел Нетесова

Точка отсчета боев за Иловайск – 10 августа 2014 года. В этот день украинские воины начали операцию по освобождению города. По состоянию на 18-19 августа Иловайск почти полностью был наш. На тот момент украинской армии оставались считанные километры до того, чтобы взять Донецк в кольцо. А значит – закончить войну.

Однако в планы Москвы такое развитие событий не входило. Именно поэтому Кремль пошел на открытое вторжение на территорию Украины.

23-24 августа на территорию Украины зашли 8 батальонно-тактических групп кадровых российских военных. По некоторым данным, в ночь перед Днем независимости Украины российско-украинскую границу пересекли 3,5 тысячи российских солдат, переодетых в украинскую форму, 60 танков, 320 БМД (БМП), 60 орудий, 45 минометов, 5 ПТРК.

Главком

А к российско-украинской границе Россия стянула еще 45-тысячную военную группировку.

Вместе с местными боевиками усиленная русскими группировка значительно превосходила украинские силы. Так, преимущество врага составляло:

по личному составу – 1 к 18

по количеству танков – 1 к 11

по бронетехнике – 1 к 16

по артиллерии – 1 к 15

по РСЗО "Град" - 1 к 24

Бойцы добробатов, ВСУ и МВД оказались в окружении.

Немедленно начались переговоры на высшем военно-политическом уровне. В течение 26-28 августа состоялось 12 телефонных разговоров между начальником Генерального штаба ВСУ Виктором Муженко и первым заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ Николаем Богдановским.

Россия затягивала время.

ракурс

Конец тяжелым переговорам положил лично Владимир Путин, который предложил украинским воинам выйти по "зеленому коридору", сложив оружие. Между тем россияне обустраивали огневые позиции вдоль будущего маршрута выхода украинцев...

Утра 29 августа первые колонны украинских военных начали выход из Иловайска. И вместо "зеленого коридора" попали под массированный обстрел российских войск. Безоружных украинских воинов оккупанты расстреливали, как в тире. А очевидцы тех событий – те, кому посчастливилось выжить – вспоминают: уже после расстрела по маршруту следования украинской колонны ездили российские военные – и достреливали раненых украинцев...

По последним данным, обнародованным Генштабом, в "коридоре смерти" 29 августа погибло 129 воинов, получили ранения 18 человек, пропали без вести 22 бойца (судьба 10 из них до сих пор неизвестна), в плен попали 10 воинов.

Спастись удалось лишь тем, кто решил прорываться из окружения с боем.

И они навсегда запомнят тот ад, через который им пришлось пройти в последние жаркие дни 2014-го.

Выжившие

"...Помню подсолнухи, как они били меня по яйцам. К нам заскочил какой-то молодой парень, лет, наверное, 18-ти. Он висел внизу, я схватил его за руку: "Малой, я держу тебя, только держись". Вижу в его глазах страх, и он кричит: "Что с нами будет?! Что с нами будет?!" А я смотрю в сторону посадки, метрах в 30-40 от нас, и они х*ячат прямо по нам. И я понимаю, что ему конец, но ничего не могу сделать. Я сказал ему, что все будет хорошо, видел, что он успокоился. Успокоился и сразу умер. В эти доли секунды я увидел, что он мне поверил...", - Александр Полторацкий, позывной "Пекарь", "Днепр-1" (документальный проект Afterilovaisk).

"...Самому юному раненому, которого я нашел под телами погибших, на вид было лет шестнадцать. У него снесло часть черепа, в ране были видны извилины мозга, пульсирующие сосуды… Парень (позже узнал, что его зовут Сашей) еле дышал. Положили его в мою боевую медицинскую машину "Жужу" и больше из кузова не доставали — боялись лишний раз потревожить... Когда я смотрел на Сашину рану, накатывало отчаяние. Понимал, что в тех условиях я как врач ничем не могу ему помочь. Даже перебинтовать голову не решился. Сдвинул бы отломки черепа и тем самым только ухудшил бы ситуацию. Мы только поили Сашу. Причем воды у нас не было, поэтому смачивали бинты своей слюной, наливали пару капель коньяка и давали раненому. Даже не представляете, как я радовался, вспомнив, что перед выездом в зону АТО спрятал под сиденье бутылку алкоголя! Когда из соседнего села удалось привезти немного воды, мой побратим "Грек" поил Сашу с ложечки, как малыша. Я считаю, что именно этим он и спас солдата — не дал погибнуть от обезвоживания. Когда мы уже вышли из кольца, Сашу передали медикам мобильного госпиталя одним из первых", - Всеволод Стеблюк, позывной "Айболит", начальник медслужбы батальона "Миротворец" (интервью "Фактам")

"... У меня была рация, по которой мы услышали о планах прорываться с боем. Тогда уже было понятно, что нас просто так не выпустят. Ехали около получаса более-менее спокойно. На каком-то хуторе началось. Было сумасшествие: со всех сторон стреляют, а мы - посреди поля. "Тарас" гнал по кочкам с бешенной скоростью, мы обогнали колонну. Благодаря "Тарасу" мы проскочили, за нами уже все взрывалось. В какой-то момент я ощутила ранение в бок. Все выбежали из машины, а я не могла встатт. "Ветерок" за мной вернулся. Я жива благодаря ему. Машина взорвалась...", - Анна Ильющенкова, позывной "Мурка", батальон "Донбасс", (документальный проект Afterilovaisk).

"...Эмоций тогда как таких не было. Это уже после, когда вспоминаешь, появляются эмоции: взрываются автомобили, разрываются части тел... Помню, как "Газель" горела. Там наш боец лежал. "Детроид" позывной. Застряли посреди поля, ждали, что вот-вот "приход" к нам будет, но выскочили. Это жизнь. Люди воспринимали это по разному. Кто в ступор впадал, кто - в панику, кто - спокойно. Это естественно. Не было такого, не существует в природе такого идеала, чтобы все, как герои, через поле подсолнечное побежали на россиян. Каждый пытался закрепиться, спрятаться, уйти от обстрела. На месте уже закрепились. Приняли бой, наши пацаны начали и технику жечь, танки БМД подбили. Позже россияне поняли, что близко лучше не подходить, и начали нас на расстоянии километра с техники расстреливать...", - Олег Жариков, позывной "Жора", батальон "Донбасс" (интервью "Радио Свобода").

"...Очень запомнился момент: перед нами ехали два грузовика - "УРАЛ" і "ГАЗон". "УРАЛ", который шел слева - прямое попадание то ли танка, то ли ПТУРа. Там человек 20-30 было, машину разрывает - вылетают только двое из двадцати. Этих двадцати просто нет... И один перед нами прямо, перед машиной падает. Он подымается весь в крови - и машет рукой. Перед нами еще одна машина выскакиевает, он взлетает на нее - поехали дальше...", - Александр Ваник, позывной "Лунатик", батальон "Донбасс", (документальный проект Afterilovaisk).

Потери

В результате боев за Иловайск подразделения ВСУ и МВД потеряли:

погибшими - 366 воинов

ранеными – 429 воинов

пропавшими без вести – 158 воинов

пленными – 300 воинов

диалог

Долгое время в потери Украины в боях за Иловайск не включали добровольцев. По последним данным, обнародованным Генеральным штабом ВСУ, общие безвозвратные потери нашего государства под Иловайском могут достигать 420 человек – если учесть, что потери добробатов, согласно данным бывшего НГШ Виктора Муженко, достигают 200 погибших воинов.

При этом, в общее количество погибших не включены те, кто умер от полученных ранений в госпиталях.

Только потери ВСУ составляют 220 – погибшими, 44 – ранеными, 40 – пропавшими без вести. 13 военнослужащих до сих пор находятся в плену.

При этом, материальные потери от уничтоженной в ходе боев техники составили 298, 3 млн гривен.

pravda.if.ua

Поименный перечень павших героев

Самый полный на данный момент перечень воинов, погибших за все время иловайской кампании, насчитывает 350 имен.

Вспомним каждого героя, отдавшего жизнь за независимость.

1. Абашин Герман Эдуардович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

2. Аксененко Олег Александрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 20.08.2014

3. Алексанич Олег Иванович, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014

4. Андриюк Евгений Александрович, 8-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014

5. Антонов Вадим Витальевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 10.08.2014

6. Атаманчук Роман Витальевич, Добровольческий Украинский Корпус. Погиб 29.08.2014

7. Бадиченко Станислав Сергеевич, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014

8. Бакка Алексей Викторович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

9. Балагланов Павел Юрьевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

10. Балакшей Николай Николаевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

11. Баланчук-Фанштейн Алексей Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

12. Банас Юрий Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

13. Баранов Роман Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

14. Батраченко Руслан Владимирович, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014

15. Безручак Андрей Иванович, 28 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014

16. Безщотний Юрий Владимирович, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014

17. Бережной Юрий Александрович, 91-й отдельный полк оперативного обеспечения. Погиб 29.08.2014

18. Береза Роман Витальевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 10.08.2014

19. Березовой Николай Викторович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 10.08.2014

20. Беца Игорь Николаевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014

21. Билец Петр Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

22. Белый Василий Иванович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

23. Билинский Зорян Михайлович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск". Погиб 29.08.2014

24. Бирюков Роман Ростиславович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

25. Бойко Юрий Николаевич, Главное управление НГУ. Погиб 10.08.2014

26. Бондарчук Олег Викторович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". погиб 29.08.2014

27. Бонцевич Сергей Степанович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 10.08.2014

28. Борищак Алексей Андреевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

29. Бражник Владимир Анатольевич, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 29.08.2014

30. Бризгайло Сергей Владимирович, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014

31. Брик Дмитрий Юрьевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014

32. Брус Тарас Романович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014

33. Бугайчук Сергей Анатольевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014

34. Буравчиков Алексей Юрьевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

35. Бутырин Антон Владимирович, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014

36. Василюк Александр Анатольевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

37. Ваховский Андрей Николаевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

38. Ващишин Олег Анатольевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

39. Вильковський Владимир Викторович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

40. Вовненко Богдан Владимирович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

41. Вовченко Олег Павлович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 29.08.2014

42. Войчук Александр Анатольевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

43. Волков Николай Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

44. Волкотруб Виталий Юрьевич, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014

45. Воронов Сергей Евгеньевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014

46. Габчак Иван Николаевич, 55 отдельная артиллерийская бригада. Погиб 29.08.2014

47. Гажур Александр Анатольевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

48. Ганя Иван Иванович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

49. Гарасимчук Игорь Степанович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск". Погиб 29.08.2014

50. Гладков Андрей Валерьевич, Оперативное командование "Юг". Погиб 29.08.2014

51. Глуходид Александр Викторович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Умер от ран 30.08.2014

52. Головчак Сергей Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 27.08.2014

53. Голяновский Руслан Викторович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014

54. Горай Алексей Зигмундович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014

55. Горовенко Игорь Сергеевич, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 16.08.2014

56. Горячевский Александр Александрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. Погиб 19.08.2014

57. Графа Александр Иванович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

58. Грачев Алексей Георгиевич, Оперативное командование "Юг". Погиб 29.08.2014

59. Гребинский Олег Вильямович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 29.08.2014

60. Грицик Роман Васильевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск". Погиб 29.08.2014

61. Губа Яков Николаевич, Оперативное командование "Юг". Погиб 29.08.2014

62. Гуменюк Николай Александрович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

63. Данилевич Роман Николаевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 24.08.2014

64. Данив Михаил Богданович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

65. Данилов Дмитрий Анатольевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

66. Демьяник Сергей Валерьевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

67. Денисов Дмитрий Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

68. Денщиков Андрей Анатольевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

69. Деребченко Андрей Васильевич, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014

70. Деркач Александр Петрович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

71. Джадан Иван Николаевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

72. Джевага Сергей Александрович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

73. Диллер Роман Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

74. Дмитренко Виктор Иванович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

75. Долгов Игорь Александрович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

76. Древаль Алексей Викторович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

77. Дремлюх Вячеслав Анатольевич, 7-й отдельный полк армейской авиации. Погиб 29.08.2014

78. Дремин Андрей Сергеевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 10.08.2014

79. Дремин Ярослав Павлович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

80. Дубовик Руслан Викторович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

81. Дудка Юрий Андреевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

82. Дятлов Сергей Владимирович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

83. Дьячков Юрий Анатольевич, 51 отдельная артиллерийская бригада. Погиб 25.08.2014

84. Емельяненко Игорь Владимирович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014

85. Есипок Андрей Анатольевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014

86. Ещенко Виктор Васильевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014

87. Жабинец Александр Михайлович, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 24.08.2014

88. Жайворонок Богдан Сергеевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014

89. Жеков Максим Петрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 26.08.2014

90. Журавленко Андрей Анатольевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

91. Заграничный Валентин Анатольевич, 73-й морской центр специального назначения. Погиб 28.08.2014

92. Засекин Вадим Александрович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

93. Затылюк Алексей Александрович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

94. Зелинский Василий Аркадьевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

95. Зелинский Гавриил Викторович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

96. Зиноватний Виталий Викторович, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014

97. Зинченко Алексей Владимирович, 73-й морской центр специального назначения. Погиб 17.08.2014

98. Зранко Дмитрий Алексеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

99. Ивкун Василий Дмитриевич, 7-й отдельный полк армейской авиации. Погиб 29.08.2014

100. Ильяшенко Виктор Владимирович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

101. Ильгильдинов Дмитрий Фаридович, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 28.08.2014

102. Ильин Виталий Вячеславович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

103. Ильяшенко Роман Игоревич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

104. Ионов Вячеслав Анатольевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

105. Ищук Владимир Степанович, Рота патрульной службы милиции особого назначения "Свитязь" УМВД Украины в Волынской области. Погиб 26.08.2014

106. Кабалюк Дмитрий Васильевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

107. Калакун Виталий Анатольевич, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014

108. Калиберда Артем Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

109. Калинин Сергей Владимирович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

110. Камаганцев Анатолий Валерьевич, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 03.09.2014

111. Карабинович Андрей Михайлович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск". Погиб 29.08.2014

112. Карасик Александр Иванович, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014

113. Карбан Дмитрий Сергеевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

114. Карнаух Виктор Викторович, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014

115. Карпенко Геннадий Григорьевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 24.08.2014

116. Карпенко Александр Григорьевич, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014

117. Катанов Виктор Владимирович, 55 отдельная артиллерийская бригада. Погиб 25.08.2014

118. Катрич Вячеслав Степанович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014

119. Кириенко Юрий Владимирович, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 28.08.2014

120. Кириллов Антон Сергеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

121. Кифоренко Борис Борисович, 121-й отдельный линейно-узловой полк связи. Погиб 29.08.2014

122. Киктенко Гордей Алексеевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

123. Кипишинов Геннадий Юрьевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 20.08.2014

124. Клевчук Иван Вячеславович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

125. Клименко Евгений Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014

126. Коваленко Олег Николаевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

127. Ковалев Владислав Викторович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 29.08.2014

128. Ковешников Сергей Иванович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

129. Колдунов Егор Александрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014

130. Коломиец Виталий Валентинович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

131. Комаров Игорь Алексеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

132. Коновалов Юрий Иванович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

133. Корнафель Евгений Вадимович, 73-й морской центр специального назначения. Погиб 16.08.2014

134. Король Виталий Викторович, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014

135. Королюк Андрей Петрович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

136. Косовчич Юрий Иванович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск". Погиб 29.08.2014

137. Костюк Виталий Валерьевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 19.08.2014

138. Костюк Владимир Николаевич, 73-й морской центр специального назначения. Погиб 29.08.2014 (по документам - 31.08.2014)

139. Котовой Сергей Феликсович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014

140. Коцюк Руслан Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

141. Кравцов Роман Анатольевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

142. Красов Дмитрий Владимирович, 73-й морской центр специального назначения. Погиб 13.08.2014

143. Крепець Леонид Петрович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014

144. Кривенко Максим Игоревич, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014

145. Куденьчук Иван Николаевич, 502-й отдельный батальон РЭБ. Погиб 29.08.2014

146. Кузьма Николай Владимирович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

147. Кузьмин Дмитрий Викторович, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014

148. Кузяков Артем Владимирович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 20.08.2014

149. Куличенко Владимир Николаевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

150. Курносенко Николай Юрьевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014

151. Курочка Анатолий Михайлович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. Погиб 19.08.2014

152. Курука Сергей Иванович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 27.08.2014

153. Куценов Александр Сергеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

154. Кушиль Александр Дмитриевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

155. Кушнир Игорь Николаевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

156. Лавошник Юрий Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 18.08.2014

157. Лепетюха Василий Васильевич, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014

158. Литвинский Юрий Алексеевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 10.08.2014

159. Лифарь Анатолий Петрович, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 28.08.2014

160. Лихогруд Андрей Григорьевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

161. Лищинский Станислав Сергеевич, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 20.08.2014

162. Лобжин Александр Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014

163. Лобов Дмитрий Алексеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

164. Логвиненко Василий Васильевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

165. Ложешников Владимир Иванович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Умер от ран 31.08.2014

166. Лотоцкий Олег Михайлович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

167. Лучук Роман Александрович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 26.08.2014

168. Ляшко Андрей Андреевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

169. Ляшук Максим Владимирович, Рота патрульной службы милиции особого назначения "Свитязь" УМВД Украины в Волынской области. Погиб 29.08.2014

170. Мазур Павел Валерьевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 29.08.2014

171. Макаренко Вячеслав Владимирович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014

172. Маламуж Александр Вячеславович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

173. Малыш Виталий Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

174. Мартьянов Дмитрий Андреевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

175. Марфич Михаил Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014

176. Марченко Денис Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

177. Матущак Юрий Витальевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014

178. Мельник Валерий Игоревич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

179. Мельничук Евгений Анатольевич, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 28.08.2014

180. Милащенко Василий Алексеевич, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014

181. Мирошниченко Александр Иванович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

182. Михальчук Виктор Алексеевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014

183. Мищишин Виталий Анатольевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

184. Момотюк Дмитрий Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 24.08.2014

185. Москаленко Владимир Васильевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. Погиб 19.08.2014

186. Мостыка Андрей Вячеславович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014

187. Мотычак Роман Николаевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 10.08.2014

188. Мочалов Александр Игоревич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

189. Набегов Роман Валерьевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014

190. Назаренко Дмитрий Анатольевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

191. Назаренко Дмитрий Николаевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014

192. Наумов Вадим Александрович, 1 бригада оперативного назначения, Северное ОТО НГУ 01.09.2014

193. Нечепуренко Константин Владимирович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

194. Нещерет Сергей Анатольевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

195. Николенко Анатолий Владимирович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 20.08.2014

196. Нистратенко Сергей Александрович, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 29.08.2014

197. Обиденников Ярослав Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

198. Ольховский Андрей Алексеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

199. Омелянюк Андрей Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014

200. Онищук Юрий Витальевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014

201. Ончуров Сергей Александрович, 28 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014

202. Остроушко Денис Валерьевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

203. Павляшик Николай Анатольевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014

204. Пазин Тарас Иванович, 7-й отдельный полк армейской авиации. Погиб 25.08.2014

205. Палыга Владимир Михайлович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

206. Палий Александр Владимирович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 10.08.2014

207. Панченко Дмитрий Николаевич, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014

208. Пасечник Александр Валерьевич, 8-й отдельный полк специального назначения. Погиб 26.08.2014

209. Паславский Марк Грегори (Маркиян Григорий), 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 19.08.2014

210. Пацино Дмитрий Викторович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск" УМВД Украины в Ивано-Франковской области. Погиб 29.08.2014

211. Пелипенко Дмитрий Николаевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014

212. Перепичка Олег Григорьевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск". Погиб 29.08.2014

213. Петихачний Леонид Михайлович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

214. Петренко Павел Иванович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

215. Петров Евгений Анатольевич, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014

216. Петров Сергей Александрович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

217. Пешков Олег Анатольевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 25.08.2014

218. Письменный Илья Леонидович, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 28.08.2014

219. Пивоваренко Павел Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

220. Погорелов Михаил Анатольевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Ивано-Франковск". Аогиб 29.08.2014

221. Погорелый Виктор Сергеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

222. Погорелый Алексей Валерьевич, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014

223. Польский Дмитрий Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

224. Поминкевич Сергей Петрович, Рота патрульной службы милиции особого назначения "Свитязь" УМВД Украины в Волынской области. Погиб 29.08.2014

225. Попель Андрей Вячеславович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

226. Посполитак Андрей Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

227. Потапчук Станислав Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014

228. Пошедин Максим Витальевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014

229. Придатко Дмитрий Николаевич, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014

230. Приходько Владимир Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014

231. Прокопьев Евгений Викторович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

232. Прокуратов Максим Борисович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 26.08.2014

233. Прохоров Николай Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

234. Пушкарук Владимир Сергеевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 23.08.2014

235. Ревуцкий Артем Михайлович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

236. Рынкун Владимир Борисович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

237. Ровенский Дмитрий Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

238. Розуменко Артем Александрович, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014

239. Романенко Александр Трофимович, 2-й Батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 19.08.2014

240. Романов Иван Валентинович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 10.08.2014

241. Романов Федор Анатольевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

242. Романцов Игорь Сергеевич, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014

243. Русак Александр Олегович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 23.08.2014

244. Русин Андрей Николаевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

245. Рябов Руслан Константинович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

246. Ряженцев Сергей Геннадьевич, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 24.08.2014

247. Савченко Василий Иванович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 26.08.2014

248. Савченко Роман Михайлович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

249. Савчук Андрей Викторович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1" ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. Умер от ран 31.08.2014

250. Сагайдак Юрий Михайлович, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 24.08.2014

251. Саксин Андрей Михайлович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

252. Саливончик Руслан Сергеевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 29.08.2014

253. Самосадов Александр Сергеевич, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 29.08.2014

254. Сацюк Александр Николаевич, Рота патрульной службы милиции особого назначения "Свитязь" УМВД Украины в Волынской области. Погиб 29.08.2014

255. Светличный Александр Григорьевич, Оперативное командование "Юг". Погиб 29.08.2014

256. Севостьянчик Дмитрий Александрович, 55 отдельная артиллерийская бригада. Погиб 29.08.2014

257. Семенищенков Александр Анатольевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

258. Сергеев Алексей Витальевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

259. Седой Александр Анатольевич, Рота патрульной службы милиции особого назначения "Свитязь" УМВД Украины в Волынской области. Погиб 29.08.2014

260. Сидоренко Сергей Иванович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

261. Сыщенко Сергей Николаевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 31.08.2014

262. Синько Ярослав Олегович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

263. Слободянюк Роман Александрович, 3-й отдельный полк специального назначения. Погиб 29.08.2014

264. Смирнов Сергей Геннадьевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

265. Снитко Андрей Владимирович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 20.08.2014

266. Сова Анатолий Андреевич, семьдесят второй отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014

267. Сокуренко Роман Александрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов" ГУМВД Украины в Киевской области. Умер от ран 22.09.2014

268. Соловьев Роман Юрьевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

269. Солодовник Евгений Олегович, 121-й отдельный линейно-узловой полк связи. Погиб 29.08.2014

270. Сороковой Александр Анатольевич, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 27.08.2014

271. Спивачук Александр Владимирович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014

272. Столярчук Мирослав Станиславович, Рота патрульной службы милиции особого назначения "Свитязь" УМВД Украины в Волынской области. Погиб 29.08.2014

273. Сторчеус Руслан Александрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 25.08.2014

274. Стрюков Владислав Геннадьевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

275. Сухенко Максим Владимирович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014

276. Сухомлин Дмитрий Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

277. Тарасюк Богдан Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

278. Тарасюк Олег Андреевич, Добровольческий Украинский Корпус. Погиб 10.08.2014

279. Тарасюк Алексей Васильевич, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

280. Татомир Владимир Степанович, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 28.08.2014

281. Тафийчук Сергей Владимирович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 18.08.2014

282. Тендитник Ярослав Владимирович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

283. Тимощук Кирилл Владимирович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

284. Тимошенков Дмитрий Сергеевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

285. Титенко Владимир Олегович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

286. Ткачук Сергей Андреевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

287. Толкачев Виталий Михайлович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

288. Томилович Денис Григорьевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014

289. Трофимов Алексей Владимирович, 17 отдельная танковая бригада. Погиб 29.08.2014

290. Троценко Игорь Анатольевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

291. Троценко Максим Николаевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

292. Ульяницкий Олег Николаевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

293. Ус Артем Владимирович, 1 бригада оперативного назначения, Северное ОТО НГУ. Погиб 29.08.2014

294. Усенко Владимир Всеволодович, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014

295. Усс Степан Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

296. Уткин Александр Анатольевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 20.08.2014

297. Ушаков Эдуард Анатольевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

298. Ушаков Павел Геннадьевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

299. Федчишин Анатолий Николаевич, Добровольческий Украинский Корпус. Погиб 10.08.2014

300. Халус Руслан Петрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014

301. Харченко Евгений Борисович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

302. Харченко Максим Борисович, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 28.08.2014

303. Харченко Роман Олегович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 18.08.2014

304. Хиньов Игорь Павлович, 28 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014

305. Ходок Виктор Григорьевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

306. Хомчук Олег Васильевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

307. Хорольский Антон Петрович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 26.08.2014

308. Удалено - ошибочное включение.

309. Цедик Антон Игоревич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

310. Цыбенко Виктор Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

311. Цуркан Дмитрий Владимирович, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУМВД Украины в Киевской области. Погиб 29.08.2014

312. Чернов Александр Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

313. Чижов Юрий Николаевич, 42-й батальон территориальной обороны "Движение Сопротивления". Погиб 29.08.2014

314. Чолокян Артур Ашотович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

315. Черный Сергей Николаевич, 92 отдельная механизированная бригада. Погиб 28.08.2014

316. Шарыгин Артем Витальевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" УМВД Украины в Херсонской области. Погиб 29.08.2014

317. Шахник Евгений Юрьевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

318. Швец Михаил Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

319. Шевченко Владимир Алексеевич, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 24.08.2014

320. Шевчук Андрей Сергеевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 30.08.2014

321. Шевчук Сергей Иванович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

322. Шепелюк Алексей Борисович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014

323. Шилик Анатолий Викторович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 25.08.2014

324. Шиян Андрей Викторович, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

325. Шкаровский Сергей Александрович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 19.08.2014

326. Шмалий Валерий Александрович, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 24.08.2014

327. Шолуха Виктор Григорьевич, Рота патрульной службы милиции особого назначения "Свитязь" УМВД Украины в Волынской области. Погиб 29.08.2014

328. Шумейко Николай Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

329. Юрковец Игорь Владимирович, 121-й отдельный линейно-узловой полк связи. Погиб 29.08.2014

330. Яковец Роман Михайлович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

331. Яковлев Олег Николаевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

332. Ярмолюк Александр Петрович, 51 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

333. Яровой Владимир Валентинович, 39-й батальон территориальной обороны "Днепр-2". Погиб 24.08.2014

334. Ясногор Сергей Владимирович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

Дополнение:

335. Перов Артур Дмитриевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 18.08.2014

336. Алексеенко Вадим Николаевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Умер от ран 20.09.2014

337. Васин Михаил Валентинович, 55 отдельная артиллерийская бригада. Погиб 29.08.2014

338. Гречаный Александр Васильевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

339. Дзингель Денис Андреевич, 51 отдельная механизированная бригада. Умер от ран 12.10.2014

340. Комиссар Владимир Юрьевич, Батальон патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1". Погиб 29.08.2014

341. Конопацкий Сергей Васильевич, 40-й батальон территориальной обороны "Кривбасс". Погиб 29.08.2014

342. Филин Игорь Владимирович, 51 отдельная механизированная бригада. Пропал без вести 25.08.2014

343. Шматченко Михаил Алексеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Умер от ран 28.05.2015

344. Перепелица Александр Юрьевич, 7-й отдельный полк армейской авиации (прикомандирован в состав 2-й БТГр 51-й ОМБр). Погиб 29.08.2014.

С 2016 года список увеличился на 7 имен:

345. Бублик Александр Сергеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

346. Скрабунов Николай Сергеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 21.08.2014

347. Соловьев Юрий Викторович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

348. Щербина Андрей Викторович, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 29.08.2014

349. Власов Игорь Александрович, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

350. Лукьянченко Владимир Валерьевич, 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс". Погиб 01.09.2014

351. Горобинский Александр Сергеевич, 93 отдельная механизированная бригада. Погиб 29.08.2014

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