''Их было четверо!'' Очевидцы рассекретили детали расстрела в Керчи

У студента Владислава Рослякова, который устроил массовый расстрел в политехническом колледже в оккупированной Керчи (Крым), было четыре сообщника.

Об этом сообщается в Twitter "RoksolanaToday&Крым" со ссылкой на Дарью Воскресенскую, чья знакомая пострадала в трагедии.

"Их было четверо. Ранили мою подругу, но не Влад, а она видела троих с дробовиками, один, но не Влад, ей прострелил ногу! И как бы он лежал с дробовиком в обнимку, если он размером 107 см", - отметила она.

Также приводятся примеры нестыковки данных с камер видеонаблюдения. "После взрыва парень спокойно идет на встречу Владу. Монитор с камер исчезает на кадре со взрывом, хотя стекла целые. На видео нет тайм кода. Женщина закрывает дверь. Парень делает Владу жест. Стрельба по мониторам, которые остаются целыми. Стрельба по огнетушителю, который остается целым. Разве это не вызывает вопросов?" - пишет Петр Чулинский.

Однако находятся и те, которые отказываются верить, что у Рослякова были сообщники. "Он был один, вам уже даже видео показали, что вам еще нужно", - пишут анонимы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.